 Мариупольский чиновник вымогал с переселенцев по 500 и 700 грн за справки. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру региона, госслужащий систематически требовал и получал по 500 грн за оформление справок о постановке на учет внутренне перемещенных лиц и по 700 грн - за акты обследования материально-бытовых условий семьи.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
(Фото прокуратуры Донецкой области)
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Но здесь больше кричат о шоколаде, сое и призывают с этим бороться. Да, ещё и офшор Порошенко, но сколько в нём и для чего был временно создан - никто не называет...
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и никакой американский рыжий не сделет из Украины конфетку.
Вы, дорогие, вы должны ето сделать.
Помочь? - да и безусловно,
но и сами шевелитесь...
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-- Здорова! Слава Украине! (это я)
-- О! Привет... ...ты откуда?
-- Из Киева.
-- А я тоже! С Харьковского!
-- Не слышу ответа...
-- Та я, бля, тоже киевлянин -- на пенсии 2600 и 400 снимают за то, что работаю!!! Щас на Украине херово!
-- Херово было в 1993 -- 98 ... ...ты что, забыл? А уменя пенсия 700 будет, мабудь, и сяду я на социал...
--- он беньки вылупил и мы разъехались... -- он меня пропустил...*)
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