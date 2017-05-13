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 Общество
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Все про:взятка (3889) задержание (5641) Мариуполь (4063) прокуратура (2882) Донецкая область (4109) переселенцы (197)

 Мариупольский чиновник вымогал с переселенцев по 500 и 700 грн за справки. ФОТО

Чиновник управления социальной защиты населения Кальмиусского района Мариупольского городского совета задержан при получении взятки в сумме 3600 грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру региона, госслужащий систематически требовал и получал по 500 грн за оформление справок о постановке на учет внутренне перемещенных лиц и по 700 грн - за акты обследования материально-бытовых условий семьи.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Глав РГА косит вирус взяточничества": На 60 тыс. грн взятки поймали двух чиновников на Днепропетровщине, - Аваков. ФОТОрепортаж

Мариупольский чиновник вымогал с переселенцев по 500 и 700 грн за справки 01

(Фото прокуратуры Донецкой области)
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НАБУ сегодня сообщило, что дела в судах лежат уже до года и даже одно - 14 месяцев по судье...
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У меня другое государство, как и у Вас.
Но здесь больше кричат о шоколаде, сое и призывают с этим бороться. Да, ещё и офшор Порошенко, но сколько в нём и для чего был временно создан - никто не называет...
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панове - вы же ходите на выборы - не я.
и никакой американский рыжий не сделет из Украины конфетку.
Вы, дорогие, вы должны ето сделать.
Помочь? - да и безусловно,
но и сами шевелитесь...
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за Беларусь вообще ничего кроме бацьки не знаю - не моя тема.
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Потому не надо и батька произносить, если уж хочется, то в переводе на русский - пахан.
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Дааа,до Пети ему конечно далеко ......
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если так, то все ок! -- стабильность и передаваемость!!!
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На московской Орде на этом вся власть Кремля держится,а украинская власть ни как не может как в ЕС,нравятся власти ордынская чиновничья лестница. У народа у которого много оружия гуляет, может и терпец сорваться
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Сволочей в нашей жизни хватает, в тюрьму гада.
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...хы... ...вчера на автобане в пробаке с украинской фурой поравнялись -- стоим -- базарим:
-- Здорова! Слава Украине! (это я)
-- О! Привет... ...ты откуда?
-- Из Киева.
-- А я тоже! С Харьковского!
-- Не слышу ответа...
-- Та я, бля, тоже киевлянин -- на пенсии 2600 и 400 снимают за то, что работаю!!! Щас на Украине херово!
-- Херово было в 1993 -- 98 ... ...ты что, забыл? А уменя пенсия 700 будет, мабудь, и сяду я на социал...
--- он беньки вылупил и мы разъехались... -- он меня пропустил...*)
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Цензор.НЕТФотоОбществоМариупольский чиновник вымогал с переселенцев по 500 и 700 грн за справки. ФОТО
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