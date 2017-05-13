 Память жертв депортации крымских татар почтили в Анкаре. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу", в акции, приуроченной к 73-й годовщине депортации, приняли участие посол Украины в Турции Андрей Сибига, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, глава Общества культуры и солидарности крымских татар Мукремин Шахин и др.
Участники акции несли флаги крымских татар, а перед трибуной был выставлен плакат с фотографией народного депутата Украины Мустафы Джемилева с надписью "Мы рядом с тобой!"
Посол Украины в своем выступлении привлек внимание к преступлениям, совершенным 73 года назад советскими властями в Крыму. Дипломат назвал депортацию крымских татар трагедией целого народа.
"Крымские татары рука об руку с украинским народом прошли сложные испытания периода коммунистического режима и противостоят российской империи. Мы сделаем все возможное, чтобы депортация крымских татар была признана во всем мире в качестве акта геноцида", - сказал он.
(Фото "Анадолу")
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