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Все про:акция (2128) депортация (218) Крым (19686) память (823) Турция (1963) крымские татары (1474) Сибига (5)

 Память жертв депортации крымских татар почтили в Анкаре. ФОТО

В столице Турции Анкаре прошел митинг памяти жертв депортации крымских татар в 1944 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу", в акции, приуроченной к 73-й годовщине депортации, приняли участие посол Украины в Турции Андрей Сибига, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, глава Общества культуры и солидарности крымских татар Мукремин Шахин и др.

Участники акции несли флаги крымских татар, а перед трибуной был выставлен плакат с фотографией народного депутата Украины Мустафы Джемилева с надписью "Мы рядом с тобой!"

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Посол Украины в своем выступлении привлек внимание к преступлениям, совершенным 73 года назад советскими властями в Крыму. Дипломат назвал депортацию крымских татар трагедией целого народа.

"Крымские татары рука об руку с украинским народом прошли сложные испытания периода коммунистического режима и противостоят российской империи. Мы сделаем все возможное, чтобы депортация крымских татар была признана во всем мире в качестве акта геноцида", - сказал он.

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Память жертв депортации крымских татар почтили в Анкаре 01

(Фото "Анадолу")
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Скоро очередная годовщина депортации крьімских татар. Сочувствуют им все народьі, подвегшиеся подобной деортации. Єто турки, чеченцьі, немцьі, украинцьі, калмьіки...
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