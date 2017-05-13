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Все про:Черновицкая область (282) граница (2962) Закарпатье (1393) контрабанда (1863) пограничники (1219) Румыния (483) сигареты (601)

 9200 пачек контрабандных сигарет обнаружены на румынской границе. ФОТО

На украинско-румынской границе обнаружены контрабандные сигареты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на Закарпатье пограничники отдела "Деловое" получили информацию от румынских коллег о лицах, которые прыгнули в реку Тиса и пересекали границу в сторону Румынии. На указанном направлении были обнаружены 6 пакетов с табачными изделиями. Еще 2 пакета нашли румынские пограничники на своей территории. Лиц, осуществлявших противоправную деятельность, сейчас разыскивают. В пакетах, которые злоумышленники намеревались переправить через границу, было 4500 пачек сигарет без акцизных марок.

В свою очередь, на Буковине пограничники отдела "Селятин" не допустили перемещения в Румынию 4700 пачек сигарет. Чтобы задержать нарушителей, которые пытались перенести сигареты, военнослужащие осуществили предупредительные выстрелы вверх. Неизвестные бросили ношу и сбежали. Сейчас принимаются меры по установлению злоумышленников и их задержанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобиль, с 6,5 тыс. пачек сигарет в тайниках, задержан на границе в Венгрией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

9200 пачек контрабандных сигарет обнаружены на румынской границе 01

(Фото Госпогранслужбы)
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ось так лугодирляндонці і сябри бабло косять. а ми як лохи купляємо давідоф чи кемел по 28 гривень за пачку
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с ним неудобно рысачить по горам ну и т д, на своей шкуре проверено
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а зачем рысачить?он для несения службы...да и дальность с кучностью 7,62 получше последующих пукалок.
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ну у каждого была своя служба, кто то нёс, кого то несла служба, а кто то рысачал в поту
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акс -74 . х.з якого затертого року виготовлення. на озброєнні всіх силовиків окрім сбу та авакадовців.
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та без питань шановний. нічого не маю проти.
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и многие срывали ноготки когда его неправильно извлекали
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3й уровень...
еще немного и опять рейхстаг построят и возьмут.
берут они короче, тут ничего не изменишь...
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Советник Авакова обнаружил в Киеве магазин, который выдает чеки с надписью "Порошенко му@ак, Донбасс рулит"

https://strana.ua/news/70544-v-kieve-vydayut-cheki-chto-poroshenko-mudak-a-donbass-rulit.html

Советник главы МВД Илья Кива вместе с национал-радикалом Дмитрием Корчинским, купив товар в одном из магазинов на улице Соломенская в Киеве, с удивлением обнаружили на выданном чеке странную надпись: "Порошенко мудак, Донбасс рулит".
Бдительные Кива и Корчинский заподозрили в этой надписи призывы к сепаратизму и вызвали полицию. Как оказалось такие чеки выписывают всем покупателям.

При этом продавщица магазина заявляет, что Кива сам подбросил ей такой чек и магазин их не выписывает. Она предположила, что Кива "обкуренный".
Чуть позже приехали адвокаты хозяев магазина и заявили, что чеки - результат хакерской атаки
На Facebook Корчинского выложено видео из этого магазина:
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Пэтя - мудак, полностью согласен, ну а Даунбасс - лагерь совковых уродов....
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Тепер я розумію всю українську таможню, мєнтуру і депутатів, яким перепадає від того конфіскату. Бо ж як конфіскувати сигарети, та ото як обкуриться дармовими цигарками, то воно так по шарабану вставить, то ніяких рожевих окулярів і чудоповидла не треба - все стане гарним і сонячним. Суспільство убожіє, а наркомане кайф ловлять у депутатах.
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Проблема не в контробандистах,вони завжди були і будуть,а в тому хто ці сигарети виробляє,а саме в тютюнових фабриках які гонять лівий товар
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Цензор.НЕТФотоОбщество9200 пачек контрабандных сигарет обнаружены на румынской границе. ФОТО
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