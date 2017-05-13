 9200 пачек контрабандных сигарет обнаружены на румынской границе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на Закарпатье пограничники отдела "Деловое" получили информацию от румынских коллег о лицах, которые прыгнули в реку Тиса и пересекали границу в сторону Румынии. На указанном направлении были обнаружены 6 пакетов с табачными изделиями. Еще 2 пакета нашли румынские пограничники на своей территории. Лиц, осуществлявших противоправную деятельность, сейчас разыскивают. В пакетах, которые злоумышленники намеревались переправить через границу, было 4500 пачек сигарет без акцизных марок.
В свою очередь, на Буковине пограничники отдела "Селятин" не допустили перемещения в Румынию 4700 пачек сигарет. Чтобы задержать нарушителей, которые пытались перенести сигареты, военнослужащие осуществили предупредительные выстрелы вверх. Неизвестные бросили ношу и сбежали. Сейчас принимаются меры по установлению злоумышленников и их задержанию.
(Фото Госпогранслужбы)
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еще немного и опять рейхстаг построят и возьмут.
берут они короче, тут ничего не изменишь...
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https://strana.ua/news/70544-v-kieve-vydayut-cheki-chto-poroshenko-mudak-a-donbass-rulit.html
Советник главы МВД Илья Кива вместе с национал-радикалом Дмитрием Корчинским, купив товар в одном из магазинов на улице Соломенская в Киеве, с удивлением обнаружили на выданном чеке странную надпись: "Порошенко мудак, Донбасс рулит".
Бдительные Кива и Корчинский заподозрили в этой надписи призывы к сепаратизму и вызвали полицию. Как оказалось такие чеки выписывают всем покупателям.
При этом продавщица магазина заявляет, что Кива сам подбросил ей такой чек и магазин их не выписывает. Она предположила, что Кива "обкуренный".
Чуть позже приехали адвокаты хозяев магазина и заявили, что чеки - результат хакерской атаки
На Facebook Корчинского выложено видео из этого магазина:
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Пэтя - мудак, полностью согласен, ну а Даунбасс - лагерь совковых уродов....
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