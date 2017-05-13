 Порошенко пригласил бойцов из госпиталя на финал Евровидения. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"Мы с Мариной (супруга главы государства Марина Порошенко. - ред.) пригласили наших украинских защитников, находящихся в военном госпитале, на финал Евровидения. Сегодня будем вместе болеть за Украину!" - пишет он.
Напомним, финал Евровидения-2017 начнется сегодня в 22:00 в Международном выставочном центре в столице.
(Фото со страницы Петро Порошенко)
5955 138
Материалы по теме: Евровидение
Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 прошла в Киеве. ФОТОрепортаж(52)
Руководство EBU обсудит санкции в отношении Украины после финала "Евровидения"(153)
Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала. ФОТОрепортаж(102)
"Все спокойно. Никаких нарушений не было. Считаем, что обострения не будет", - глава киевской полиции Крищенко(10)
Вашингтонський доказ того, наскільки дієвою може бути зовнішня політика України(0)
Во Львове перед театром оперы и балета открылась фан-зона Евровидения-2017(13)
Церемония "Красной дорожки" Евровидения-2017. ВИДЕО(109)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
именно поэтому я здесь редко бываю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ВЫШЕЛ НОВЫЙ БЛОКБАСТЕР "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-3!
Сюжет:
Россияне после Парада Победы из 2017 года с триколорами,георгиевскими ленточками и двуглавыми орлами,попадают в 1943 год в расположение ....Красной Армии!
Политрук,РАЗОБРАВШИСЬ, через три минуты дает приказ:
-Предателей-власовцев расстрелять!
Приказ приведен в исполнение!
КОНЕЦ ФИЛЬМА!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Це перша перемога українки після 7-місячної перерви пов'язаною з травмою.
У півфіналі Харлан у напруженому поєдинку перемогла олімпійську чемпіонку Яну Єгорян з Росії - 15:12.
А вже у фіналі українська фехтувальниця завдала поразки представниції Угорщини Анні Мартон - 15:9. ВІДЕО http://www.champion.com.ua/fencing/2017/05/13/686077/
Ответить
Ответить
убийства расследуют журналисты,воюют - добровольцы,армию снабжают волонтеры,правду отстаивают активисты?
Ответить