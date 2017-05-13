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Все про:Евровидение (695) музыка (680) Порошенко (12854) военнослужащие (3655) Антитеррористическая операция (16691)

 Порошенко пригласил бойцов из госпиталя на финал Евровидения. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко пригласил бойцов Антитеррористической операции (АТО) на финал международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"Мы с Мариной (супруга главы государства Марина Порошенко. - ред.) пригласили наших украинских защитников, находящихся в военном госпитале, на финал Евровидения. Сегодня будем вместе болеть за Украину!" - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше

Напомним, финал Евровидения-2017 начнется сегодня в 22:00 в Международном выставочном центре в столице.


Порошенко пригласил бойцов из госпиталя на финал Евровидения 01Порошенко пригласил бойцов из госпиталя на финал Евровидения 02Порошенко пригласил бойцов из госпиталя на финал Евровидения 03

(Фото со страницы Петро Порошенко)
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Чому так? Зараз попрошу модератора, щоб повернув наші пости..
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Гиг - модератор чомусь вирішив, що в нас з тобою конфліктний діалог.. А ти , один з небагатьох прихильників Петра, з ким я ще можу тут спілкуватися.. Чесно.. Свідомо обмежують моє коло спілкування на форумі.. Це погано.. Щасти тобі.. Не переймайся - все буде добре.. І не таке переживали.. Бережи себе..
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Свиноводику ти від придуманої мінстецем зради втомився Погано А я думав ти невтомний аморал Який за копійки може і день і ніч Співати осану шоколадній мерзоті А ти втомився Не сумуй свиноводику в тебе ще багато писанини попереду Ще Петі красти і красти А тобі писать і писать Ще півтора роки Потім почнуть стециків скорочувати Бо по переду Втеча хозяїв Треба зачищати сліди крадіжок з б*юджету
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обязательно было встревать,пусть люди пообщаются,тихо,мирно,этого уже давно не хватает,сплошная вражда без особых причин.
именно поэтому я здесь редко бываю.
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в серой майке парень с ироничной улыбкой (на всех фото), как я его понимаю!!!
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можно поспорить какая она эта улыбка, очевидно что не наигранная, но это таки улыбка и это ключевое слово.
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а вот он же на самой нижней фотке,групповой .сразу видать,шо улыбка по принуждению
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Мені дуже подобається ця подія. Хочеться читати і бачити більше позитива. Як проста людина, я дякую за це президенту та його дружині.
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Волонтерам і бійцям подяка і респект, а цьому хряку-недопрезиденту ганьба і забуття.
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Нічого чим ближче до виборів тим частіше будуть такі "шляхетні"заходи проводитись.Ми ще і не то побачим від "щиро доброзичливого" Порошенко.Порошенко пригласил бойцов из госпиталя на финал Евровидения - Цензор.НЕТ 22
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Внимание!

ВЫШЕЛ НОВЫЙ БЛОКБАСТЕР "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-3!

Сюжет:
Россияне после Парада Победы из 2017 года с триколорами,георгиевскими ленточками и двуглавыми орлами,попадают в 1943 год в расположение ....Красной Армии!
Политрук,РАЗОБРАВШИСЬ, через три минуты дает приказ:
-Предателей-власовцев расстрелять!
Приказ приведен в исполнение!

КОНЕЦ ФИЛЬМА!
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Да! Их расстреливают,а они опять с Парада с триколорами пьяные все лезут и лезут! Политрук в отчаянии! Патроны кончились,уже штыками начали их колоть! 128 серию я еще не успел посмотреть!
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Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан перемогла на етапі Кубку світу з фехтування в Тунісі.
Це перша перемога українки після 7-місячної перерви пов'язаною з травмою.
У півфіналі Харлан у напруженому поєдинку перемогла олімпійську чемпіонку Яну Єгорян з Росії - 15:12.
А вже у фіналі українська фехтувальниця завдала поразки представниції Угорщини Анні Мартон - 15:9. ВІДЕО http://www.champion.com.ua/fencing/2017/05/13/686077/
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, ну , и , ложка дегтя в кубок меда ,,,..украинские танкисты заняли предпоследнее место в биатлоне в германии , , , ящетаю , неважный результат .,,,
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Потрошенко, каким боком ты относишься к государству, в котором

убийства расследуют журналисты,воюют - добровольцы,армию снабжают волонтеры,правду отстаивают активисты?
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Цензор.НЕТФотоОбществоПорошенко пригласил бойцов из госпиталя на финал Евровидения. ФОТО
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