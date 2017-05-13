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Все про:граница (2962) задержание (5639) пограничники (1219) Россия (70418) Сумщина (586)

 Двое россиян на телеге задержаны у границы на Сумщине. ФОТО

В Сумской области, у границы с Россией, задержаны двое граждан РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в Глуховском районе, на участке между российским населенным пунктом Лемешовка и украинским Муравейня, пограничный наряд задержал двух граждан РФ. Они незаконно пересекли границу на гужевом транспорте. Мужчины не имели при себе никаких документов и объяснить "путешествие" также не смогли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время майских праздников около 1000 человек были задержаны за незаконное пересечение границы, - ГПСУ

Двое россиян на телеге задержаны у границы на Сумщине 01

(Фото Госпогранслужбы)
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Так порібно було у коняки запитати,чого приперлись,коняка набагато умніша за кацапів буде.
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. на росии совсем ж*па,впрочем,как всегда..
Двое россиян на телеге задержаны у границы на Сумщине - Цензор.НЕТ 3717
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Ладно народ, хорош издеваться, мужики после 9 мая Берлин ехали освобождать...
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А ми тут до чого ?
То у Вас - бенефіс на цій гілці. Тільки встигаєм лайки ставить.
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таки да ,,,. два кацапа на беспилотнике на берлин - рейхстаг. . прорвались , ,,,. на пмж .,,,
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Дістали вже своїми гібридними війнама !
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такого нестандартного хода командующий 6-м флотом США не ожидал!
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там постоянно туда суда ходят, ездят люди кто к родственникам, с обоих сторон,
бывает там и пересекают границу чтобы дальше ехать на Москву
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В "стене" кролика пробоина появилась!!!

Во проходной двор!!!А у нас теперь новый вид туров, в Украину за загранпаспортами!!!
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что за проблема с загранпаспортами в Италии?
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В спешке кавычки не поставил, это от имени гостей!!! А в остальном все в порядке!!!
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в мене перша вчителька живе на краю села, перша хата, якось вона нам жалілася. От понапиваються їздові з сусідньго села їдуть додому через наше, позасинають, а потім просинаються в час два часа ночі в незнайомому селі, а коні собі їдуть, потім в вікна грюкають, щоб спитати в якому селі. (знаки назви села в нас тіки на трасі, а з сусідніми 3мя селами знаків нема)
Кінський автопілот ще та штука. Якщо підвода їде по трасі посеред роздільної лінії, а їздоовго не видно, то це не означає, що коні ідуть самі, він просо спить )))
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Цензор.НЕТФотоОбществоДвое россиян на телеге задержаны у границы на Сумщине. ФОТО
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