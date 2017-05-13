 Двое россиян на телеге задержаны у границы на Сумщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в Глуховском районе, на участке между российским населенным пунктом Лемешовка и украинским Муравейня, пограничный наряд задержал двух граждан РФ. Они незаконно пересекли границу на гужевом транспорте. Мужчины не имели при себе никаких документов и объяснить "путешествие" также не смогли.
(Фото Госпогранслужбы)
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Севастополь Молодежь жжет... Такие нынче Казантипы...
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То у Вас - бенефіс на цій гілці. Тільки встигаєм лайки ставить.
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из Лемешовки
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бывает там и пересекают границу чтобы дальше ехать на Москву
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Во проходной двор!!!А у нас теперь новый вид туров, в Украину за загранпаспортами!!!
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Кінський автопілот ще та штука. Якщо підвода їде по трасі посеред роздільної лінії, а їздоовго не видно, то це не означає, що коні ідуть самі, він просо спить )))
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