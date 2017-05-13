 Из-за столкновения легковушек на столичном проспекте погибли 3 человека. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на проспекте Броварском, в районе парка Киото, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли водитель и пассажирка автомобиля KIA. Также погибла пассажирка и травмирован водитель автомобиля Citroen.
Водитель Citroen был зажат между панелью приборов и сиденьем. Его деблокировали и передали работникам скорой медицинской помощи.
(Фото Главного управления ГСЧС в Киеве)
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може. пора за розум братися та елементарні правила знати і дотримуватися???
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