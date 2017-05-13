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 Из-за столкновения легковушек на столичном проспекте погибли 3 человека. ФОТО

В Киеве произошло ДТП. В результате погибли 3 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на проспекте Броварском, в районе парка Киото, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли водитель и пассажирка автомобиля KIA. Также погибла пассажирка и травмирован водитель автомобиля Citroen.

Водитель Citroen был зажат между панелью приборов и сиденьем. Его деблокировали и передали работникам скорой медицинской помощи.

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Из-за столкновения легковушек на столичном проспекте погибли 3 человека 01Из-за столкновения легковушек на столичном проспекте погибли 3 человека 02

(Фото Главного управления ГСЧС в Киеве)
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Уже и дороги Гройсман ВСЕ починил а люди продолжают гибнуть ...
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ну звісно ж, що і дороги зробив гройсман, і мізки свої вклав у голову дикунів-українців, що вбивають кожен день самі себе вдесятеро більше, ніж сучий путін на війні в донбасі.
може. пора за розум братися та елементарні правила знати і дотримуватися???
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мізки, сер, мізки. точніше, їх повна відсутність в тих, хто зараз сідає за кермо. всім все і всі - по цимбалах. а смерті байдуже
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На дорогах гибнут в разы больше людей чем на войне.. и это печально.. и ничего не делается что б это предотвратить(
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Відновити випуск "Запорожців", нехай на них їздять.
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Че его лететь, ну на сколько вы раньше приедете, неужели на каких то 15 минут быстрее стоит человеческой жизни.
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15 минут это если проехать километров 200.. а если по городу, то минуты 3-4
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"Космонавты". Права купили, а ездить не купили. Как говорит один мой знакомый: "Лучше на пятнадцать минут позже, чем на тридцать лет раньше".
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Чем проще достается авто, тем безбашенней его владелец,удивительного ничего нет. Срочно должна появиться дорожная полиция, ограничение в городе 50 км/ч.Нарушение скоростного режима в течение короткого времени несколько раз-исправительные работы по благоустройству города без учета кто нарушитель, хоть мэр города.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз-за столкновения легковушек на столичном проспекте погибли 3 человека. ФОТО
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