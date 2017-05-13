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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2502) взятка (3887) Днепропетровщина (1257) коррупция (7214) МВД (8282)

 "Глав РГА косит вирус взяточничества": На 60 тыс. грн взятки поймали двух чиновников на Днепропетровщине, - Аваков. ФОТОрепортаж

На вымогательство и получение 60 тысяч гривен взятки были задержаны глава Никопольской райгосадминистрации и глава Первомайского сельсовета Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков. Приводим его текст полностью.

"Глав райгосадминистраций косит вирус взяточничества.

Только вчера задержали руководителя Килийской районной государственной администрации Одесской области, как сегодня уже "в руки" правоохранителей попали глава Никопольской РГА и председатель Первомайского сельсовета в Днепропетровской области.

Вчерашний торговал землей, а эти "хапуги" - подписями. 60 тысяч гривен требовали от бизнесмена за заключение договора по демонтажу здания и подписание документации о выполнении работ. Под оперативным наблюдением сотрудников Департамента защиты экономики Нацполиции и Прокуратуры Днепропетровской области брали и "дерибанили" между собой деньги. Не стесняясь и не боясь последствий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприниматель задержан на Луганщине при попытке дать военному прокурору 150 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Во время получения очередного "транша" были задержаны Глава Никопольской районной государственной администрации и председатель Першотравневского сельсовета.
Проводим обыски.

Предупреждаю!!! Всех "ненасытных" чиновников ждет такая же участь, как и глав райгосадминистраций. Задержание с поличным. Суд. Тюремный срок, в данном случае, от 5-ти до 10-лет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подполковник налоговой милиции задержан при получении 400 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО


Глав РГА косит вирус взяточничества: На 60 тыс. грн взятки поймали двух чиновников на Днепропетровщине, - Аваков 01Глав РГА косит вирус взяточничества: На 60 тыс. грн взятки поймали двух чиновников на Днепропетровщине, - Аваков 02Глав РГА косит вирус взяточничества: На 60 тыс. грн взятки поймали двух чиновников на Днепропетровщине, - Аваков 03Глав РГА косит вирус взяточничества: На 60 тыс. грн взятки поймали двух чиновников на Днепропетровщине, - Аваков 04
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Я думал про кого это говорят - боги войны, а оказывается, что - украинские артилеристы - боги войны.
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дик . меведе косить вірус СЭПАРАТІЗМА . І то нічо.
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та же ситуация была в Италии до и после Муссолини...
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Оптимизма придает нулевая эффективность борьбы с коррупцией при нулевой толерантности.
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а то не синок яника котрий посадив ЮЛЮ, і при якому ПОРОХ БУВ міністром ?
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Мы вряд ли узнаем точно, о чем говорил Трамп с нашим министром Климкиным. Но достоверно знаем, что Белый дом был раздражен, после того, как Кремль выкинул в сеть фотографии встречи Трампа и Лаврова без предварительного согласования. И общая претензия к русским сводилась к тому, что «они всегда и во всем обманывают». Парадокс в том, что у американцев есть точно такая же претензия и к нам. Точнее, к нашей нынешней власти. Наша власть постоянно не выполняет собственных обещаний, тупо крадет международную помощь в свои личные карманы, а потом опять тупо обманывает. В том числе и в вопросе реформирования силовых структур. Мы не знаем, говорил ли Трамп с Климкиным об СБУ, но вскоре после этой встречи поползли слухи о скорых ротациях в этой конторе."Глав РГА косит вирус взяточничества": На 60 тыс. грн взятки поймали двух чиновников на Днепропетровщине, - Аваков - Цензор.НЕТ 5264https://ord-ua.com/2017/05/11/tramp-sbu-kgb/
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А кули, слабенькие они. Не то что ты. Тебя этот вирус хрен свалит...
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Після 9-го травня - у пана авакова тільки одні перемоги та звершення на Дніпропетровщині.. До речі- чиїми указами призначаються голови РДА, та яку партію вони представляють?
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Кто заплатит? Долбаный вор порошенко?

"Украина за три года должна выплатить $20 миллиардов" - S&P
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Конечно. Вирус такое модное и гламурное слово. Вирус - имеется, а "производители" - не известны. А можно список ПОСАЖЕННЫХ В ТЮРЬМУ за эти последние 2 года?
Такие вирусы водятся там, где нет ни руководства, ни системы, ни... А все эти пузыри? К одному месту - всем украинцам. Но пока к одному месту.
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13 квітня суддя Кобеляцького райсуду Ірина Омельченко призначила 3 роки умовно екс-заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Нацполіції України Андрію Мельничуку за вимагання 30 тис. доларів та отримання 23 тис. доларів. Гроші він просив у директора ПАФ «Мир» Віталія Біланенка за те, щоб не проводити обшуків на підприємстві через начебто користування послугами конвертцентру. Помічником у справі був інший підприємець Сергій Ісай, який сплатив за участь у справі 10 тис. грн штрафу.
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В цій країні суддів немає, а є чиновники "царя", які витримують генеральну лінію партії офшоропітеків. А раніш вони витримували генеральну лінію партії ригів, в до цього партії гниломордого бджоляра, а ще раніше Чучми. Останній все це і породив.
Чучму на палю!!! Всіх інших перерахованих на гілляку!!!
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а в синульки твого , авакян, який вірус цікаво? рюкзачний?
хто б говорило. тьху!
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вся эта показушность не перекроет факт избиения бойцов ато титушками при молчаливом бездействии аваковских орлов.
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Про що Ви? При якій мовчазній участі? Аваківці били разом з тітушнею..
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поправьте если ошибаюсь глав РГА назначает президент? Вот к нему Аваков и иди с возмущениями ...а не на Facebook ))
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Скільки вже справ відкрито і під вартою твоїх підлеглих рюкзакович антикорупційний?
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Якщо не існує покарання за взятки,то ,звичайно,вони будуть,так шо квАков не п.зди.
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Пацаны просто в недоумении за что их накрывают .. они за свои места бабки людям заплатили , на верх по прайсу отстегивают .. а им все ровно не дают спокойно делать то что они только и умеют
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Є такий в Україні. Вірус Олексійович Порошенко, він же Петро Вірусовіч Порошенко, він же Петро Олексійович Вірус.
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Підкажіть, як внести на розгляд верховної Ради законопроект про те, щоб карати ворів та коррупціонерів методом відрубування рук. Тільки так можна в нашій країні навести порядок і спасти державу від розвалу, а народ від поневолення та рабства!
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Я не жартую! Жарти закінчились. Унас вже війна і ворог лізе у вікна. Потрібна порада юристів.
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пока бриллиантовые на свободе......... все это дешевый цирк для зрителя
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Рюкзаки ждут, пока Аваков станет "папередником", надо полагать...
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А кто же назначает на должность глав гос администраций ???? Может у него спросить "как так Петр Алексеевич??? Как же вы так выбираете людей что все поголовно взяточники и казнокрады (не зависимо поймали его или нет) - ВСЕ"
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Глав РГА косит вирус взяточничества": На 60 тыс. грн взятки поймали двух чиновников на Днепропетровщине, - Аваков. ФОТОрепортаж
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