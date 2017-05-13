 "Глав РГА косит вирус взяточничества": На 60 тыс. грн взятки поймали двух чиновников на Днепропетровщине, - Аваков. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков. Приводим его текст полностью.
"Глав райгосадминистраций косит вирус взяточничества.
Только вчера задержали руководителя Килийской районной государственной администрации Одесской области, как сегодня уже "в руки" правоохранителей попали глава Никопольской РГА и председатель Первомайского сельсовета в Днепропетровской области.
Вчерашний торговал землей, а эти "хапуги" - подписями. 60 тысяч гривен требовали от бизнесмена за заключение договора по демонтажу здания и подписание документации о выполнении работ. Под оперативным наблюдением сотрудников Департамента защиты экономики Нацполиции и Прокуратуры Днепропетровской области брали и "дерибанили" между собой деньги. Не стесняясь и не боясь последствий.
Во время получения очередного "транша" были задержаны Глава Никопольской районной государственной администрации и председатель Першотравневского сельсовета.
Проводим обыски.
Предупреждаю!!! Всех "ненасытных" чиновников ждет такая же участь, как и глав райгосадминистраций. Задержание с поличным. Суд. Тюремный срок, в данном случае, от 5-ти до 10-лет".
1755 49
Материалы по теме: Взяточники
Предприниматель задержан на Луганщине при попытке дать военному прокурору 150 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО(26)
На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено). ФОТОрепортаж(25)
Чиновник водоканала задержан на Черкасщине за вымогательство, - СБУ. ФОТО(4)
Во Львовской области разоблачен главврач одной из больниц, организовавший систему получения взяток, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(38)
Як Луценко й Аваков вирішили похизуватися в білому після скандалу в Дніпрі(0)
Следователь Ужгородского отдела полиции задержан по подозрению в получении 300 долл. взятки(38)
Сотрудник ГФС задержан в Харькове при получении 5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(34)
Ответить
Ответить
Ответить
https://ord-ua.com/2017/05/12/gennadij-truhanov-voevoda-odesskoj-mafii-chast-2/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Украина за три года должна выплатить $20 миллиардов" - S&P
Ответить
Такие вирусы водятся там, где нет ни руководства, ни системы, ни... А все эти пузыри? К одному месту - всем украинцам. Но пока к одному месту.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чучму на палю!!! Всіх інших перерахованих на гілляку!!!
Ответить
хто б говорило. тьху!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить