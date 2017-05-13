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Все про:браконьерство (98) Госпогранслужба (2689) задержание (5637) Одесская область (1498) рыба (123)

 Браконьеры с 300-метровой сеткой задержаны в Одесской области. ФОТОрепортаж

В Одесской области, недалеко от границы с Молдовой, задержаны двое браконьеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в районе села Дигоры (Окнянский район) местные жители осуществляли незаконный вылов рыбы запрещенными орудиями лова. У них изъяли резиновую лодку, сети длиной 300 метров, электрическую удочку и рыбу.

Нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 202 Кодекса об административных правонарушениях.

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Браконьеры с 300-метровой сеткой задержаны в Одесской области 01Браконьеры с 300-метровой сеткой задержаны в Одесской области 02Браконьеры с 300-метровой сеткой задержаны в Одесской области 03

(Фото Госпогранслужбы)
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В Беларуси бы получили реальный срок и иск, за который бы не расплатились бы до конца жизни.
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сітки то таке . виживать потрібно якось....
Але ж СУКИ електровудочка НА ФІГ ?
У воду і включить уродам ЩОБ РОЗУМІЛИ.
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Навіщо ви свою совкову країну в приклад приводите? У вас там до сих пір смертні вироки виносять і податки з безробітних беруть. Ваша країна після росії на втром місці за кількістю дебілів.
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Да, согласен, не хватило у нас умных и честных руководителей, как у вас, чтобы стремительным домкратом ворваться в дружную семью европейских народов.
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Та немає в нас таких керівників, але ж ніхто Україну в приклад Белларусі не ставить. Не потрібно порівнювати ваш тоталітарний режим з смутними громадянами яким подобатися "тверда рука" батьки, з українцями, які ще довго після другої світової війни воювали з радянськими загарбниками.
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Понять и простить. Дома сжечь, скотину на аукцион в помощь детям. Обоим - курс лечения электроудочкой.
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Рабочие места, орудия труда, средства производства, рабочая сила...
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А ведь таких уродов - пруд пруди!!! И далеко не всегда это "бедные, голодные безработные"...
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а что задержали потому что мешали людям сигареты со спиртом тянуть через кордон? или суки не заплатили? так народ уже просто не знает кому платить пограничникам или рыб.инспекции
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У нас Днестровский лиман ВЕСЬ поделен на клетки, все перегорожено в доль и поперек. Коррупция зашкаливает. Рыбинспекция сидит на откатах от браконьеров. ВСЯ!!!
Живемо по новому(((
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У наскрізь прогнилої від корупції і наплювацьком ставлення до законів країні, ловлять якусь дрібноту і оголошують їх злочинцями, на такий цинізм здатні тільки запеклі негідники.
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Цензор.НЕТФотоОбществоБраконьеры с 300-метровой сеткой задержаны в Одесской области. ФОТОрепортаж
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