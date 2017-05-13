 Браконьеры с 300-метровой сеткой задержаны в Одесской области. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в районе села Дигоры (Окнянский район) местные жители осуществляли незаконный вылов рыбы запрещенными орудиями лова. У них изъяли резиновую лодку, сети длиной 300 метров, электрическую удочку и рыбу.
Нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 202 Кодекса об административных правонарушениях.
(Фото Госпогранслужбы)
2194 18
На Луганщине задержан боевик, угрожавший пытками украинским военным и готовившийся обстрелять блокпост ВСУ (обновлено). ФОТОрепортаж(153)
В центре Москвы задержали активистов за чтение Конституции(122)
5 задержанным по делу о событиях 9 мая в Днепре сообщено о подозрении, - ГПУ(14)
Пьяный водитель протаранил припаркованное авто, распределительный щит и въехал в машину полиции убегая от патрульных во Львове. ВИДЕО(4)
Российского школьника забрали в полицию прямо с урока за призывы к митингу - Бутусов. ВИДЕО(0)
Прокуратура просит суд арестовать задержанного 9 мая в Киеве активиста ОУН Парфенкова(35)
По совершенным 8 и 9 мая правонарушениям открыто 8 уголовных дел, - МВД. ФОТО + ВИДЕО(57)
Ответить
Але ж СУКИ електровудочка НА ФІГ ?
У воду і включить уродам ЩОБ РОЗУМІЛИ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Живемо по новому(((
Ответить
Ответить