 В ужасном ДТП под Харьковом погибли 4 человека 23-25 лет, еще двое травмированы, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковщины.
Согласно сообщению, авария произошла сегодня, около 14:40 на четвертом километре подъездной дороги от аэропорта города Харькова в направлении Киева.
На месте происшествия правоохранители установили, что 23-летний водитель автомобиля "Шевроле" по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ГАЗ-66".
На момент аварии в иномарке находилось 4 граждан - 23-летние водитель и женщина-пассажир, а также двое пассажиров в возрасте около 25 лет. Все они погибли на месте.
Грузовиком управлял 35-летний мужчина. В салоне также находился пассажир 39 лет. Пострадавшие с многочисленными травмами доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.
Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняются правоохранителями.
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Просто об это не пишут. В среднем по Украине, в сутки гибнет 10-11 человек.
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Суд в Киеве отказался признавать факт агрессии России против Украины
Суд Шевченковского района в Киеве после почти 2 лет судебного процесса отказался признать факт агрессии России против Украины, сообщает сайт проекта "Открытый суд".
https://strana.ua/news/12661-shevchenkovskij-sud-v-kieve-v-upor-ne-vidit-fakta-vooruzhennoj-agressii-rf-protiv-ukrainy.html
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