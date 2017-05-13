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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В ужасном ДТП под Харьковом погибли 4 человека 23-25 лет, еще двое травмированы, - полиция. ФОТО

В Харьковской области в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, еще двое были травмированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковщины.

Согласно сообщению, авария произошла сегодня, около 14:40 на четвертом километре подъездной дороги от аэропорта города Харькова в направлении Киева.

На месте происшествия правоохранители установили, что 23-летний водитель автомобиля "Шевроле" по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ГАЗ-66".

На момент аварии в иномарке находилось 4 граждан - 23-летние водитель и женщина-пассажир, а также двое пассажиров в возрасте около 25 лет. Все они погибли на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня на Донетчине произошло два смертельных ДТП, унесших 5 жизней. ФОТОрепортаж

Грузовиком управлял 35-летний мужчина. В салоне также находился пассажир 39 лет. Пострадавшие с многочисленными травмами доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняются правоохранителями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужасное ДТП в Киеве - тело погибшего водителя авто извлекали с помощью специальных инструментов. ФОТОрепортаж

В ужасном ДТП под Харьковом погибли 4 человека 23-25 лет, еще двое травмированы, - полиция 01В ужасном ДТП под Харьковом погибли 4 человека 23-25 лет, еще двое травмированы, - полиция 02

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Ну почему нельзя ездить осторожно и внимательно,?
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Ну зачем вы так ? В семьях горе... а вы, извиняюсь, ржёте, как слабоумный...
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На месте происшествия правоохранители установили, что 23-летний водитель автомобиля "Шевроле" по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ГАЗ-66".
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Да ладно , инерцию движения еще никто не отменял , может пытался уйти от шевика .
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ну, то есть, по вашему, швабролёт выскакивает на встречку, видит ГАЗ-66, уходит еще левее, бьёт его в правый бок, водила ГАЗа-66 крутит руль влево, пытаясь уйти от удара, уходит влево (на встречку) и падает (каким-то чудом) на левый борт (хотя, по энерции, должен был бы шлёпнутся на правый) и застывает мордой на встречу движению... после этого швабролёт (а он на фото лежит ПЕРЕД газом) - каким-то чудом возвращается назад, и останавливается ПЕРЕД ГАЗ-66... вы, до сих пор, считаете, что так всё и было?
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Уходил от лобового влево.ПДР написаны трупами таких молодых и бесшабашных.Это окружная,обогнать там при такой всего двухполосной проезжей части практически нереально.На харьковских окружных трупов больше,чем в городе.Гепа,Дупа и их последыши деньги на фунфырики потратили,вместо того ,чтобы разделить и расширить встречные полосы.Аваков и Дупа так и не удосужились к Евро 2013 что-то вразумительное на дорогах сделать.Теперь мышьяк борисович правохранительное дело гробит.
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ну вы как дети...там ведь по 2 фотке все элементарно...даже следы на земле видно. ГАЗ ехал в ту сторону куда направлена камера фотоаппарата, а Авео летел навстречу...после лобового удара Авео улетел на обочину, а ГАЗ развернуло на 180 градусов и положило на бок.
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это в хронику Пороху ,амэн...
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23года... это только ходить научился хорошо, ездить ещё нет.. вот и результат..
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В Киеве три трупа, под Харьковом четыре..денёк..(
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Обычный денек.
Просто об это не пишут. В среднем по Украине, в сутки гибнет 10-11 человек.
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значит сегодня ещё 3-4 человека отправятся к праотцам..(
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Отвлекся.заговорился,устал,23 года ребенок на бичпакетах и на рево здоровья не наживеш.
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Хорошо хоть что впереди шишига была. А то было бы больше трупов.
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Что- то в автомобилях сделанных Васадзе "не очень" с безопасностью..
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В автомобилях Васадзе " не очень " со всем , а не только с безопасностью .
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Тут подробнее: http://atn.ua/proisshestviya/chevrolet-vyletel-na-vstrechku-i-stolknulsya-s-gruzovikom-podrobnosti-smertelnogo-dtp
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ну так, це найголовныша новина порівняно з цим.
Суд в Киеве отказался признавать факт агрессии России против Украины
Суд Шевченковского района в Киеве после почти 2 лет судебного процесса отказался признать факт агрессии России против Украины, сообщает сайт проекта "Открытый суд".
https://strana.ua/news/12661-shevchenkovskij-sud-v-kieve-v-upor-ne-vidit-fakta-vooruzhennoj-agressii-rf-protiv-ukrainy.html
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Да трагично, но кто дает статистику погибших за неделю в ДТП? Никто. Раньше это печатали в журнале "Автоцентр", так я вам скажу в неделю около 250 человек погибало в дтп. Сейчас думаю где-то рядом цифра. И что улучшается дорога, дорожное оборудование, сами полицейские? Вопрос к Арсену Фейсбукову...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ ужасном ДТП под Харьковом погибли 4 человека 23-25 лет, еще двое травмированы, - полиция. ФОТО
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