 Из двух тайников в зоне АТО изъяты гранаты, патроны и магазины. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в Светлодарске в отверстии железобетонной плиты, расположенной на территории одного из гаражных кооперативов, правоохранители обнаружили более двухсот патронов калибра 7,62 мм, четыре магазина для АК-74, а также отдельные комплектующие к подствольному гранатомету ГП-25 и пулемету ПКМ.
В Водяном (Ясиноватский район) в одном из заброшенных зданий дачного массива изъяты пять гранат РГД-5 с запалами и около тысячи патронов различного калибра к стрелковому оружию.
Боеприпасы переданы на учет в одно из подразделений Вооруженных сил Украины.
(Фото СБУ)
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