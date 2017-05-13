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 Общество
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Все про:боеприпасы (1143) СБУ (14205) Донецкая область (4107)

 Из двух тайников в зоне АТО изъяты гранаты, патроны и магазины. ФОТОрепортаж

В Донецкой области, в районе проведения Антитеррористической операции (АТО), обнаружены два тайника с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в Светлодарске в отверстии железобетонной плиты, расположенной на территории одного из гаражных кооперативов, правоохранители обнаружили более двухсот патронов калибра 7,62 мм, четыре магазина для АК-74, а также отдельные комплектующие к подствольному гранатомету ГП-25 и пулемету ПКМ.

В Водяном (Ясиноватский район) в одном из заброшенных зданий дачного массива изъяты пять гранат РГД-5 с запалами и около тысячи патронов различного калибра к стрелковому оружию.

Боеприпасы переданы на учет в одно из подразделений Вооруженных сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами. ВИДЕО+ФОТО

Из двух тайников в зоне АТО изъяты гранаты, патроны и магазины 01Из двух тайников в зоне АТО изъяты гранаты, патроны и магазины 02Из двух тайников в зоне АТО изъяты гранаты, патроны и магазины 03Из двух тайников в зоне АТО изъяты гранаты, патроны и магазины 04Из двух тайников в зоне АТО изъяты гранаты, патроны и магазины 05Из двух тайников в зоне АТО изъяты гранаты, патроны и магазины 06Из двух тайников в зоне АТО изъяты гранаты, патроны и магазины 07

(Фото СБУ)
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Что ждет Украину? Заряженность - на долго. Днепр на днях - вспомните? А могло быть и хуже вот с таким. Все это, что в материале? Для коллекции? Нет убивать, уничтожать и калечить. Не давать жить, а в плохом случае - уничтожить или еще сильнее дестабилизировать - до исчезновения. Украина - страна террора. Выгодно многим. А людям здесь жить.. Вот это одна и не все проблемы. Это лишь маленькая часть нашей жизни. Ложняк ли это СБУ или правда? На совести, как людей.
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Цензор.НЕТФотоОбществоИз двух тайников в зоне АТО изъяты гранаты, патроны и магазины. ФОТОрепортаж
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