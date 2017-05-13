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Все про:взятка (3885) Луганщина (3896) Нацполиция (7322) прокурор (934) Военная прокуратура (516)

 Предприниматель задержан на Луганщине при попытке дать военному прокурору 150 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники военной прокуратуры сил АТО, Управления защиты экономики Национальной полиции и СБУ задержали в Луганской области предпринимателя при попытке подкупа прокурора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предприниматель предлагал за 5 тыс. долларов и 20 тыс. гривен "решить вопрос" о закрытии уголовного производства, открытого в отношении начальника миграционной службы одного из районов области, которого в конце января 2017 года задержали на взятке.

Сегодня, 13 мая, правоохранители задержали предпринимателя при попытке подкупить военного прокурора Луганского гарнизона.

Предприниматель задержан на Луганщине при попытке дать военному прокурору 150 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Руководители отдела Госагентства рыбного хозяйства в Запорожской области уличены во взяточничестве. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
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Предприниматель-сука давал взятку за миграционщика,который помогал за взятки,как думаешь,КОМУ?А это уже измена .Прокурор поступил,как гражданин.Молодец.
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Молодец прокурор! Уважение за принципиальность.
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Мало предложил, вот он и обиделся .Не учел что нынешние прокуроры уже живут по новому. Соответственно и расценки не такие как у шлоепера.
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Т.е. куда не плюнь, так в Украине все подонки? Я правильный сделал вывод, т.к. зрадоботы к ним подводят в своих комментариях под любой статьёй?
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Прокуратура, полиция, сбу... а где авиация, где артиллерия в это время была?
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Вот б#ядское племя предпринимателей - пошло. Так и норовят суки-предприниматели взятку всучить, так и норовят. Кому попало. Видать разжирели, т.н. "предприниматели?" Сколько раз этому дядьке руки выкручивали, что бы забашлял? Предприниматели-куркули? Они такие! Тока ссылка их исправит.
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Предприниматель в ахуе. Всегда брали. И даже как-бы эту "услугу" навязывали. И ВДРУГ?!!
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да че там в ахуе ....,
хотел сэкономить, предложил не тому, и не столько сколько было нужно ... ну вот, и сэкономил.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПредприниматель задержан на Луганщине при попытке дать военному прокурору 150 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
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