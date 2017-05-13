 Предприниматель задержан на Луганщине при попытке дать военному прокурору 150 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Предприниматель предлагал за 5 тыс. долларов и 20 тыс. гривен "решить вопрос" о закрытии уголовного производства, открытого в отношении начальника миграционной службы одного из районов области, которого в конце января 2017 года задержали на взятке.
Сегодня, 13 мая, правоохранители задержали предпринимателя при попытке подкупить военного прокурора Луганского гарнизона.
Открыто уголовное производство по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
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Предприниматель - человек, осуществляющий предпринимательскую деятельность
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хотел сэкономить, предложил не тому, и не столько сколько было нужно ... ну вот, и сэкономил.
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