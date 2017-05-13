 Три патрульные Toyota Prius попали в ДТП в центре Кривого Рога. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Кривом Роге.
"Водитель Prius гнался за автомобилем нарушителя, въехал в лужу, потерял управление и наехал на бордюр. Второй Prius ехал оформлять ДТП, влетел в ту же лужу и также стал участником аварии. Третий Prius ехал на вызов по драке. Не доехал, присоединился к остальным. Пострадало только железо, люди целы",- сообщили в полиции.
Сообщается, что авария произошла на кольце площади Освобождения.
Местное издание 0564.ua опубликовало фотографии с места происшествия.
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сучарыу нас все знают просто совок у нас сильно укреплен в головах людей и голосуют так как "приказала партия" Да, тот самый Админ ресурс .. эсли бы в свое время Порошенко хотя бы не разрешил творить то что делали всегда а просто честные выборы .. то хер бы они досих пор сидели здесь.
А в общих чертах мудаков дибилов да и просто слабых на голову кругом хватает.
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Ахах, сссука, анекдот какой-то! И смешной, и одновременно печальный.
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Когда научатся водить - пересаживать на Приусы. Хотя за 2 года так и не научились, так что тут остаются только велосипеды.
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ответ бпп (будки пети порашенко) -вилкул невиноват!!!
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Активисты Днепра сообщают об угрозах и давлении со стороны «титушек»
Сегодня 12:19
просмотров
В Днепре после столкновения между ветеранами АТО и титушками 9 мая, последние пытаются оказывать давление на пострадавших активистов.
Об этом сообщил ветеран и активист Игорь Куликовский на своей странице Facebook.
Активист утверждает, что одного из ребят после окончания потасовки 9 мая домой сопровождали трое мужчин на черном Land Cruiser. Угрожая оружием, у активиста забрали паспорт, просмотрели и пригрозили «для начала».
Сегодня же, по его словам, «титушки» караулили девушку-активистку, за которой идет слежка со вчерашнего утра. Ей на помощь выехали другие активисты.
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А то вас послушать - так все три на "дело" ехали. Причем каждый на своё. И все разные. Но только ипанулись все трое в оном месте.
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- АХАХАХАХА, Я ЖЕ МЕНТ, МНЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ
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а когда вляпываются в очередную халепу то так "патрульные разбили 128 машин за год.."
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в грузии состав полиции менялся на 90 процентов ТРИЖДЫ
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Чи аварія "примусів" - значно важливіша новина ?
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Вочевидь скоро народ почне , за новинами , ходити на інші ресурси ...
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