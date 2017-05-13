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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5743) Кривой Рог (578) патрульная полиция (1272)

 Три патрульные Toyota Prius попали в ДТП в центре Кривого Рога. ФОТОрепортаж

3 автомобиля Toyota Prius патрульной полиции в субботу, 13 мая, попали в дорожно-транспортное происшествие в центре Кривого Рога (Днепропетровская область).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Кривом Роге.

"Водитель Prius гнался за автомобилем нарушителя, въехал в лужу, потерял управление и наехал на бордюр. Второй Prius ехал оформлять ДТП, влетел в ту же лужу и также стал участником аварии. Третий Prius ехал на вызов по драке. Не доехал, присоединился к остальным. Пострадало только железо, люди целы",- сообщили в полиции.

Сообщается, что авария произошла на кольце площади Освобождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужасное ДТП в Киеве - тело погибшего водителя авто извлекали с помощью специальных инструментов. ФОТОрепортаж

Местное издание 0564.ua опубликовало фотографии с места происшествия.

Три патрульные Toyota Prius попали в ДТП в центре Кривого Рога 01Три патрульные Toyota Prius попали в ДТП в центре Кривого Рога 02Три патрульные Toyota Prius попали в ДТП в центре Кривого Рога 03

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ух ты. где то еще остались "примусы" на ходу? хотя вернее сказать - оставались
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ну ясно Кривой Рог (кривее и не бывает) лужа Оппадзопа Вилкул и три машины Японские сошли с дистанции.. ну да дали.. какое кому руль.. а виноватых нема...
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только не надо про Кривбас всякие гадости писать , раз не знаешь сколько пацанов с рога стоит на передке и сколько уже не вернутся домой .О том шо вилкулы сучары у нас все знают просто совок у нас сильно укреплен в головах людей и голосуют так как "приказала партия" Да, тот самый Админ ресурс .. эсли бы в свое время Порошенко хотя бы не разрешил творить то что делали всегда а просто честные выборы .. то хер бы они досих пор сидели здесь.
А в общих чертах мудаков дибилов да и просто слабых на голову кругом хватает.
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Зря ты так. Криворожская область печальный лидер по погибшим в этой войне.
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Как нема виноватых? Четко написано виновата лужа, которая, судя по фото, скрылась с места происшествия.
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три примуса уничтожила ....магическая лужа......мать ее...нарушитель свалил....ДТП не оформлено.....драка продолжалась....
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Вони там досі б'ются. Скоро в книгу Гінеса попадуть.
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Никаких Приусов не напасёшся на наших копов!
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Ничего страшного, скоро Митсубиси на подходе.
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Сашок вілкул із задоволенням спостерігає за здобутками "реформованої" поліції пана авакова..
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А хули.... бюджет все выдержит. Страна миллионер.
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шо ж там за лужа такая?! бермудский тругольник ,прямо!
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уже купили. внедорожники в Японии - примусы не модно и не солидно. и за счет государственного бюджета.
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Вообще если серьезно,то неплохо бы из зарплаты вычислять за битые машины у тех кто разбил.Технику они не берегут потому что отношение как к чужому,казенному.
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Городской бюджет каким боком к аваковской мусорне?
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Водитель Prius гнался за автомобилем нарушителя, въехал в лужу, потерял управление и наехал на бордюр. Второй Prius ехал оформлять ДТП, влетел в ту же лужу и также стал участником аварии.

Ахах, сссука, анекдот какой-то! И смешной, и одновременно печальный.
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Не анекдот, а лысая резина.....про аквапланирование слышал?
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Это че за бредятинская детская история? Более умнее отговорку найти не могли? Скорей всего патрульные гончки по городу устроили и начюдили делов.
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все 3 экипажа за редким покемоном гнались и по ходу не поделили)
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За годину до того робили контрольну закупку трави.)
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Это площадь Освобождения в Кривом Роге. Напротив этих битых Приусов конечная остановка общественного транспорта (маршрутки и троллейбусы). Маршрутчики там постоянно нарушают. Так, что полицаи вполне могли попасть в ситуацию, когда их какой-то через чур ретивый маршрутчик подрезал. А движение там приличное
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Лужа не прокатила. Появилась новая версия про подрезавшего маршрутчика. Напряги фантазию, может еще что-нибудь связанное с тепловизором сочинишь.
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Зачем сразу грубить? Я живу в Кривом Роге недалеко от этого места. И прекрасно знаю, какие там аварийные ситуации маршрутчкик создают. Моя фантазия тут ни причем. Я же не видел, что там конкретно было, просто высказал свою версию
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козлы, пересадить эту аваковскую селфи команду на самокаты, хватит над техникой издеваться............
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Нужно сперва садить так называемую полицию на достижения украинского говнопрома, который лелеет власть.
Когда научатся водить - пересаживать на Приусы. Хотя за 2 года так и не научились, так что тут остаются только велосипеды.
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Они просто хотят их поменять на новые Митцубиси за три миллиона. Приус для лохов. Селфи нормальный не сделаешь.
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Три патрульные Toyota Prius попали в ДТП в центре Кривого Рога - Цензор.НЕТ 1958
ответ бпп (будки пети порашенко) -вилкул невиноват!!!
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Активисты Днепра сообщают об угрозах и давлении со стороны «титушек»

Сегодня 12:19

просмотров

В Днепре после столкновения между ветеранами АТО и титушками 9 мая, последние пытаются оказывать давление на пострадавших активистов.
Об этом сообщил ветеран и активист Игорь Куликовский на своей странице Facebook.
Активист утверждает, что одного из ребят после окончания потасовки 9 мая домой сопровождали трое мужчин на черном Land Cruiser. Угрожая оружием, у активиста забрали паспорт, просмотрели и пригрозили «для начала».
Сегодня же, по его словам, «титушки» караулили девушку-активистку, за которой идет слежка со вчерашнего утра. Ей на помощь выехали другие активисты.



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Ох, ребятки! Может прежде чем за руль "Примусов" садиться, вы бы рулить научились? А то как-то неудобно получается один за другим дареные "Примусы" разбивать. Ладно бы хоть для дела...
А то вас послушать - так все три на "дело" ехали. Причем каждый на своё. И все разные. Но только ипанулись все трое в оном месте.
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Вирус хакнул бортовой компутер приус,а вы ерничаете
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Частенько там доводиться проїжджати , буваючи в Кривому.. Дорога там нормальна, виїзд на кільце.. Дуже схоже на "лису" гуму..
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Нужно касперского у вилкула попросить лицензыйованага
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- А ты не боишься так в комп без антивируса флэшки левые вставлять?
- АХАХАХАХА, Я ЖЕ МЕНТ, МНЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ
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Что такое бюджетные деньги?Это что-то аморфное,большое,немного волнующее и никогда не заканчивается.К отчету авакова!Сколько бабок потрачено,сколько разбито машин и сколько восстановлено. И тут же для сравнения сколько населению по страховкам ОСАГО выплачено.
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они что, до этого, только в NFS-Underground управляли авто?
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Застав дурня Богу молитися, так він собі весь лоб розіб'є.
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Всего лишь одну букву подправить и одну добавить и сразу откроется тайный истинный смысл
Три патрульные Toyota Prius попали в ДТП в центре Кривого Рога - Цензор.НЕТ 9037
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От правду кажуть, дай дураку х#й склянний, він і х#й розібє і руки поріже...
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Это порча!!!Ментам надо яйцами по голове покатать))))
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Были ПРИУСЫ - Стали ПРИМУСЫ.... Так вот почти всё в нашей многострадальной стране
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умелый ход по сговору сторон, дал возможность уйти лидеру гонки и полиция вне подозрений - ведь в аварию попали...старый прием...
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Они бы у меня суки, после такого на лыжах бы летом улицы патрулировали если мозгов нету.
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А вы говорите ничего не меняется. Понабирали в полицию хз кого. Мне вот интересно, патрульная полиция задержала за все время хоть одного настоящего преступника? Не пьяного, не неправильно припарковавшегося, не скандальную тетку, а реального преступника?
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вот когда задерживают то новость звучит так "полицией задержаны по ориентировке....."
а когда вляпываются в очередную халепу то так "патрульные разбили 128 машин за год.."
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Три танкиста три веселых друга: экипаж машины боевой!!!
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Я вам по секрету скажу. Вообще то машин было 5, просто четвертый сломался не доехав до места аварии, а пятый и рад был разбиться со всеми вместе, да не завелся в гараже.
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Так в милицию других набрать просто невозможно.
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можно и нужно (название не важно)
в грузии состав полиции менялся на 90 процентов ТРИЖДЫ
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И почему я Лаврова вспоминаю, когда сморю на это плятство?
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Примусы заканчиваются .Аваков обещает закупить керогазы и шмели в будущем перейдут на газовые плиты с газом собственной добычи.
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Очередной аваковский перл, ох и сказочники бля) народ совсем за дибилов держат.
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Цікаво - чому ЦН не пише про страйк шахтарів в Кривому Розі ?
Чи аварія "примусів" - значно важливіша новина ?
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Низзя портить картинку перед завтрашним пабедопоносным выступлением резидента.
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Ну , ніззя так ніззя ... ((
Вочевидь скоро народ почне , за новинами , ходити на інші ресурси ...
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Интересно было-бы почитать обьяснение водил.
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Там такое, ...беее, меее, мы не виноватые, зарплата маленькая, беее...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТри патрульные Toyota Prius попали в ДТП в центре Кривого Рога. ФОТОрепортаж
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