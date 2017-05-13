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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" проходит плановые доковые работы в Черноморске. ФОТОрепортаж

С марта текущего года на "Ильичевском судоремонтном заводе" проводятся плановые доковые работы по техническому обслуживанию фрегата "Гетман Сагайдачный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В ходе ремонта проводятся прежде всего действия, которые являются возможными во время пребывания корабля в сухом доке. Среди основных мероприятий - замена донно - бортовой арматуры, осуществления очистки и окраски корпуса корабля, обзор винто-рулевого устройства и т.п.

Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный проходит плановые доковые работы в Черноморске 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместные учения с кораблями ВМС Турции. ВИДЕО

Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный проходит плановые доковые работы в Черноморске 02
Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный проходит плановые доковые работы в Черноморске 03

Председатель правления ЧАО "ИСРЗ" Михаил Дудников отметил, что предприятие проводит ремонт военного корабля впервые поэтому заводчане хорошо осознают всю ответственность за своевременное и качественное проведение работ. Он заверил, что фрегат "Гетман Сагайдачный" уже в ближайшее время сможет продолжить выполнение задач по назначению.

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Вопрос!!!
Почему тендер на ремонт флагмана выиграла "Ленинская кузня", а работы проводит подрядная организация?
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потому как, поднаср*ть желають! оно ж за первій пост пайку с добавкой получит..."Батя,я стараюсь"(С) ...
аж до дір стираюсь
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Радар на флагман ВМСУ купляли волонтери!!!!!!!!!!!!!!!! Це все що треба знати про фінансування ВМСУ!
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Без протикорабельних ракет, сучасного протиповітряного та протиракетного захисту військовий корабель це просто мішень для російських ракет та авіації. Хоча б дронами ударними його оснастили, як повітряними так і надводними/підводними, щоб він міг відслідковувати та атакувати ворога у разі виникнення протистояння. Поки що це просто застарілий корабель в якого немає жодних шансів проти ЧФ РФ. Потрібно посилювати ВМСУ, потрібно ремонтувати крейсер, вводити його в склад ВМСУ, докуповувати військові кораблі, катери, ракети, зброю, в Польщі, Румунії, Болгарії, куди США будуть передавати більш сучасне морське озброєння для посилення НАТО. Один фрегат не зможе захистити узбережжя від морського десанту ворога.
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Подивимось як за гроші бюджету відновлять гребні вінти, щоб ще не прийшлось збирати волонтерам ще й на це! На кухонні плити та обладнання для камбузу Сагайдачного вже збирали без волонтерів і як замінили?
Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" проходит плановые доковые работы в Черноморске - Цензор.НЕТ 4879
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и да, волонтер еще собирают деньги на носовое орудие...
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и что эти фото доказывают? что кэп забил и не трахает мозг ком.БЧ-5 а тот не проверяет чем заняты его подчиненные? какое это имеет отношение к тем пасквилям которые строчит гриценко и ты вываливаешь здесь?
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Ти можеш трахнути сам себе, але якщо техніка відпрацювала свій ресурс її треба міняти. Це тільки в голові у радянських генералів та адміралів існує думка що трахнув когось можна зі старого говна отримати дивним чином нову річ. Бойові системи Сагайдачного вже морально та технічно застарілі і потребують заміни на сучасні НАТОвські бойові системи. Фарбувати корпус в сухому доці Іллічівського СРЗ це не ремонт для бойового корабля, потрібно було відправляти корабель в Європу і ставити на нього сучасні бойові системи! Зрізати найух все старе радянське лайно і ставити сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони, сучасні протикорабельні ракети, сучасні автоматичні гармати та автоматичні кулемети.
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ага а до этого он плавал на ощупь. слышь ты хоть в военно-морскую тематику не лезь
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Саме так, навіть сучасного радару не було, який є на будь якій сучасній яхті.
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ПОШЕЛ В ЖОПУ НЕУЧ!!!!!!!

Отличие старого(любого) радара от нового(любого радара) ТОЛЬКО в элементной базе. ТОЛЬКО В ЭТОМ. Картинка не меняется и две проститутки в комплекте не идут а радар при работе не делает минет капитану... ЗАТКНИСЬ христом богом прошу
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Именно бл поэтому бл его бл и небыло бл что корабыль бл порстроен бл не сегодня бл а несколько десятков лет назад бл.....
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результаты тендера в студию (скан решения тендерной комиссии)
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Морская рапа *сожрала* всю краску и антикор на корпусе-
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нет
серый это не металл на самом деле. покраска корабельного корпуса идет в несколько слоев (иногда 10 и более) разными составами и разным цветом
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Что такое шаровая краска , я знаю.Там коррозия по корпусу не
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При чем тут "шаровая краска"? там слоев ("шаров") с десяток. Ты авто в воду соленую засунь. За скольок сгниет (не то что ржавчина появится)

кстати - наличие ржавчины ни о чем не говорит. а говорит о чем то толщина потерянного металла в каждом месте
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я не видел НИ ОДНОГО корабля (даже нового) которые при доковании не показал бы ржу на корпусе. повторяю НИ ОДНОГО.

а насмотрелся я на них предостаточно
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кстати, ты по фото определил что слой краски примерно в 8 мм съеден полностью до грунтовки?
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Нардеп Рычкова вступилась за коллегу-оппоблоковца Вилкула, который организовал в Днепре марш и избиение ветеранов АТО

Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" проходит плановые доковые работы в Черномоске - Цензор.НЕТ 2908

Народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко
Татьяна Рычкова не считает, что «Оппозиционный блок» имеет отношение к
нападению титушок ветеранов АТО в Днепре 9 мая. Об этом она заявила в
своем комментарии 24 канала. «Вряд ли политическая сила, которую
вспоминают сейчас (« Оппозиционный блок ». - Ред.), Причастна к
избиению. В Днепре активно работает партия «Социалисты» (ее связывают с
бывшими регионалами. - Ред.). Сегодня она поднимает голову в городе.
Пока неизвестно, кто накачивает их деньгами », - рассказала Татьяна
Рычкова.

По мнению депутата, избиение ветеранов спровоцировали после того, как
руководство полиции оставило место проведения массовых мероприятий ко
Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Татьяна Рычкова также
высказалась в поддержку экс-начальника полиции Днепропетровщины,
генерала Игоря Репешко, которого уволили из-за столкновений в городе.

«У меня не было к нему никаких вопросов или претензий. Мне также было
известно, что он пользуется доверием высшего руководства », -
подчеркнула политик.

Напомним, 9 мая, во время марша, организованного Александра Вилкула,
молодые спортивной внешности, которые появились со стороны колонны
«Оппозиционного блока», напали на атовцев. Сейчас несколько ветеранов
антитеррористической операции все еще находятся в больнице. На днях
нардепа от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула допросили по этому
делу.
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Чому дно - вона , колись , казала що в нас і агресії РФії нема ... Вочевидь - це офіційна позиція всієї Будки Петра Порошенка ..
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В Днепре активно работает партия «Социалисты» (ее связывают с
бывшими регионалами. - Ред.).
Вполне возможно.

В Молдове выборы выиграла партия социалистов.
Президент Молдовы Додон тоже социалист.
Скорее всего Кремль хочет навязать Украине тот же сценарий, привести социалистов к власти и в Украине, тем более, что нынешняя дебильная власть со своей стороны тоже все делает для того, чтобы они пришли к власти.
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только не ндо всю вину на красножопых сваливать они ничто на фоне вилкулов
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Шо значит "Черный моск"!!! Дрожите, буряты и удмурты с мокшами!
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Поварена,покрашена обработана,робилося як для себе.
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Вроде тендер по ремонту выиграла фирма барыги в Киева но такой корабль туда не влазит возможно субдоговор и пилим бабло дальше.
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а подводная лодка еще была.. ни слуху, ни духу.
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Обратите внимание на размеры дока!!! Для него "Сагайдачный" - так, мелюзга!!!
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Охренеть !!! Из планового ремонта напиарили на героическое событие !!!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныФрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" проходит плановые доковые работы в Черноморске. ФОТОрепортаж
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