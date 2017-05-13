 Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" проходит плановые доковые работы в Черноморске. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В ходе ремонта проводятся прежде всего действия, которые являются возможными во время пребывания корабля в сухом доке. Среди основных мероприятий - замена донно - бортовой арматуры, осуществления очистки и окраски корпуса корабля, обзор винто-рулевого устройства и т.п.
Председатель правления ЧАО "ИСРЗ" Михаил Дудников отметил, что предприятие проводит ремонт военного корабля впервые поэтому заводчане хорошо осознают всю ответственность за своевременное и качественное проведение работ. Он заверил, что фрегат "Гетман Сагайдачный" уже в ближайшее время сможет продолжить выполнение задач по назначению.
4672 45
Материалы по теме: Оборона
Украинские танкисты заняли пятое место на соревнованиях по танковому биатлону стран НАТО(98)
"Техника у них новейшая, но хлопцы хотят победить", - танкисты ВСУ соревнуются в немецком Графенвире с экипажами армий стран НАТО. ВИДЕО(350)
Украинские танкисты примут участие в соревнованиях НАТО по танковому биатлону(110)
Украинские бомбардировщики и самолеты-разведчики провели тренировки в условиях работы вражеских средств ПВО и РЭБ. ВИДЕО(127)
Блогер: Ильичевск переименуют в Черноморск(2)
Масштабные учения ВСУ начались на Черниговщине. ВИДЕО(71)
Конфискованные судом $1,5 млрд Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко(76)
Почему тендер на ремонт флагмана выиграла "Ленинская кузня", а работы проводит подрядная организация?
Ответить
Ответить
аж до дір стираюсь
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Отличие старого(любого) радара от нового(любого радара) ТОЛЬКО в элементной базе. ТОЛЬКО В ЭТОМ. Картинка не меняется и две проститутки в комплекте не идут а радар при работе не делает минет капитану... ЗАТКНИСЬ христом богом прошу
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
серый это не металл на самом деле. покраска корабельного корпуса идет в несколько слоев (иногда 10 и более) разными составами и разным цветом
Ответить
Ответить
кстати - наличие ржавчины ни о чем не говорит. а говорит о чем то толщина потерянного металла в каждом месте
Ответить
а насмотрелся я на них предостаточно
Ответить
Ответить
Ответить
Народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко
Татьяна Рычкова не считает, что «Оппозиционный блок» имеет отношение к
нападению титушок ветеранов АТО в Днепре 9 мая. Об этом она заявила в
своем комментарии 24 канала. «Вряд ли политическая сила, которую
вспоминают сейчас (« Оппозиционный блок ». - Ред.), Причастна к
избиению. В Днепре активно работает партия «Социалисты» (ее связывают с
бывшими регионалами. - Ред.). Сегодня она поднимает голову в городе.
Пока неизвестно, кто накачивает их деньгами », - рассказала Татьяна
Рычкова.
По мнению депутата, избиение ветеранов спровоцировали после того, как
руководство полиции оставило место проведения массовых мероприятий ко
Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Татьяна Рычкова также
высказалась в поддержку экс-начальника полиции Днепропетровщины,
генерала Игоря Репешко, которого уволили из-за столкновений в городе.
«У меня не было к нему никаких вопросов или претензий. Мне также было
известно, что он пользуется доверием высшего руководства », -
подчеркнула политик.
Напомним, 9 мая, во время марша, организованного Александра Вилкула,
молодые спортивной внешности, которые появились со стороны колонны
«Оппозиционного блока», напали на атовцев. Сейчас несколько ветеранов
антитеррористической операции все еще находятся в больнице. На днях
нардепа от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула допросили по этому
делу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бывшими регионалами. - Ред.).
Вполне возможно.
В Молдове выборы выиграла партия социалистов.
Президент Молдовы Додон тоже социалист.
Скорее всего Кремль хочет навязать Украине тот же сценарий, привести социалистов к власти и в Украине, тем более, что нынешняя дебильная власть со своей стороны тоже все делает для того, чтобы они пришли к власти.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить