 Подполковник налоговой милиции задержан при получении 400 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Подполковник налоговой милиции требовал 400 тысяч гривен от частного предпринимателя за возвращение изъятого имущества и закрытие уголовного производства. Правоохранители задержали вымогателя в Соломенском районе столицы после получения им всей суммы взятки", - говорится в сообщении.
Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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