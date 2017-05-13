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Все про:взятка (3883) Киев (17049) налоговая милиция (1325) СБУ (14201) ГФС (2810)

 Подполковник налоговой милиции задержан при получении 400 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержала за взяточничество начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Подполковник налоговой милиции требовал 400 тысяч гривен от частного предпринимателя за возвращение изъятого имущества и закрытие уголовного производства. Правоохранители задержали вымогателя в Соломенском районе столицы после получения им всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

Подполковник налоговой милиции задержан при получении 400 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотрудник ГФС задержан в Харькове при получении 5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Подполковник налоговой милиции задержан при получении 400 тыс. грн взятки, - СБУ 02

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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не было б у генералов дач без таких подполковников-то
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Вже давно обіцяли розігнати цю банду злочинців - податкову міліцію! Скільки ще ці бандити будуть тероризувати народ України?
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Да отпустите его! Он старенький и у него прединфарктное состояние.
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отпустить или опустить ? вот в чем вопросс
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Как вам не ай-я-яй! Он старый больной человек, с сердечной недостаточностьтью.
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та кацапи це знають. коли виходять замуж за кадирівця
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вони тількі не знають, що це сама миршава жінка в гаремі.
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А скільки ж цей підполковник зробив підлянок іншим людям і вони це переносять на всю цю владу, яка теж, судячи по е-декларуванню, цнотливістю не відзначається.
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Я прямо тащусь когда козломордые называют украинцев бандеровцами и западенцами!
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Ось де наші зарплати та пенсії! А Насіров знову ні при чому? "Працює"?
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завидуешь украинцам? тебе безвиз не дадут так что успокойся гэбнявый, твой удел говнецо с лопаты жрать и бояркой запивать...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодполковник налоговой милиции задержан при получении 400 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО
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