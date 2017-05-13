 Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев. ФОТО 18+

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МК . Героем карикатур стал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Сами рисунки появились еще в апреле, но сейчас на них обратили внимание российские СМИ и соцсети.Серия карикатур называется "Охота на геев в Чечне". На одной из них связанному человеку что-то заливают в раскрасневшееся ухо. Подпись к рисунку гласит: "Фанатам Фредди Меркьюри - расплавленный свинец в уши". На другой карикатуре изображен человек привязанный к столбу и держащий перед собой книгу, сквозь которую пролетает пуля. Рисунок имеет подпись: "Читатели Пруста будут расстреляны".

Есть также рисунки, на которых человек с внешностью жителя Кавказа распиливает радугу, являющуюся символом ЛГБТ-движения, такой же человек стреляет по летящему гею в балетной пачке. Под рисунком бредущих мужчин с внешностью жителей Кавказа, одетых в розовые балетные пачки написано: "Геи будут депортированы".Есть и рисунок с оскорбительного содержания, под которым в подписи упоминается глава Чечни Рамзан Кадыров.Напомним, что тема преследования геев в Чечне получила развитие после публикаций "Новой газеты". Руководство республики обвиняет журналистов в распространении непроверенной информации, отрицает приведенные там факты, как и само наличие лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.