 Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев. ФОТО 18+

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МК. Героем карикатур стал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Сами рисунки появились еще в апреле, но сейчас на них обратили внимание российские СМИ и соцсети.
Серия карикатур называется "Охота на геев в Чечне". На одной из них связанному человеку что-то заливают в раскрасневшееся ухо. Подпись к рисунку гласит: "Фанатам Фредди Меркьюри - расплавленный свинец в уши". На другой карикатуре изображен человек привязанный к столбу и держащий перед собой книгу, сквозь которую пролетает пуля. Рисунок имеет подпись: "Читатели Пруста будут расстреляны".
Есть также рисунки, на которых человек с внешностью жителя Кавказа распиливает радугу, являющуюся символом ЛГБТ-движения, такой же человек стреляет по летящему гею в балетной пачке. Под рисунком бредущих мужчин с внешностью жителей Кавказа, одетых в розовые балетные пачки написано: "Геи будут депортированы".
Есть и рисунок с оскорбительного содержания, под которым в подписи упоминается глава Чечни Рамзан Кадыров.
Напомним, что тема преследования геев в Чечне получила развитие после публикаций "Новой газеты". Руководство республики обвиняет журналистов в распространении непроверенной информации, отрицает приведенные там факты, как и само наличие лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.
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Мы говорим партия - подразумеваем Ленин
Мы говорим Кадыров - подразумеваем Путин
Мы говорим Путин - подразумеваем Кадыров...
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...там же два кормильца намалёвано!
...а хуйло, имеет дурную привычку опаздывать на прием
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"кадыров откусывает путину голову"
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Надпись гласит, что "Только Кадров имеет право красить губы" (с) Charlie Hebdo
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А это у них дело почётное и даже уважительное .
Вот ослов дрючить - это да , лучше делать в одиночестве ...
Конечно , если осёл не двуногий , кацапский .
Тогда опять - это дело почётное и уважительное .
Восток , масса нюансов ....
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Такого не грех и того ...
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ждем что теперь этот петушок закукарекает
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Кадырпёрду надо цеплять на лоб звезду гяроя рацеи и верхом на палочке скокать брать Париж. К ужину может успеть.
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. Фсё русские, вам пизда!!!
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предмета похожего на главу чеченской республики.(с)
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http://festyy.com/qSggT2
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а кадиров подхуйяльник
я тебя правильно понял?
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ДыроваИГИЛА во Франции.
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1. охота на геев открыта,
2. геи будут депортированы,
3. оттопыривать мизинчик нельзя,
4. радуга запрещена.
5. фанатам Фредди Меркьюри - расплавленный свинец в уши,
6. кто читает Пруста, того расстреляют,
7. запрещено играть в бильбоке,
8. и только Кадыров может позволить красное на губах
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Говоря о том, чем им запомнился Кадыров за последнее время, россияне отметили, в первую очередь, его деятельность, направленную на развитие Чечни (10%), борьбу с терроризмом/бандитизмом (9%), наведение порядка в республике (5%). По данным социологов, симпатии россиян, что-то знающих о Кадырове, растут: доля тех, кто питает к нему уважение, выросла с 31% год назад до 42%, доверие - с 15% до 24%, симпатию - с 16% до 23%...
Более половины россиян (55%) уверены, что работа Кадырова идет на пользу стране в целом, категорически с этим не согласны 4%...
"Критические стрелы в адрес Кадырова не находят серьезного отклика в массовом сознании", - сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя итоги опроса.
http://www.interfax.ru/russia/562053
Кстати, отличный преемник с хорошим рейтингом. Сильная личность и крепкий хозяйственник. Академик. Верующий. В принципе в его силах укрепить скрепы в России, например, внедрением и распространениям шариата. Ибо в мечетях никто не рискнет покемонов ловить и панк-молебены проводить. А как сразу все вежливы станут!!! Поводов извиняться будет много.
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