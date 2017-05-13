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Все про:Кадыров (611) карикатура (71) СМИ (3289) ЛГБТ-сообщество (169)

 Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев. ФОТО 18+

Французский сатирический журнал разразился целой серией крайне жестких картинок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МК. Героем карикатур стал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Сами рисунки появились еще в апреле, но сейчас на них обратили внимание российские СМИ и соцсети.

Серия карикатур называется "Охота на геев в Чечне". На одной из них связанному человеку что-то заливают в раскрасневшееся ухо. Подпись к рисунку гласит: "Фанатам Фредди Меркьюри - расплавленный свинец в уши". На другой карикатуре изображен человек привязанный к столбу и держащий перед собой книгу, сквозь которую пролетает пуля. Рисунок имеет подпись: "Читатели Пруста будут расстреляны".

Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чечня с гордостью заявляет, что защитила Россию от терроризма", - Кадыров упомянул отца, сражавшегося с россиянами

Есть также рисунки, на которых человек с внешностью жителя Кавказа распиливает радугу, являющуюся символом ЛГБТ-движения, такой же человек стреляет по летящему гею в балетной пачке. Под рисунком бредущих мужчин с внешностью жителей Кавказа, одетых в розовые балетные пачки написано: "Геи будут депортированы".

Есть и рисунок с оскорбительного содержания, под которым в подписи упоминается глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, что тема преследования геев в Чечне получила развитие после публикаций "Новой газеты". Руководство республики обвиняет журналистов в распространении непроверенной информации, отрицает приведенные там факты, как и само наличие лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.





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А куйлу кадырка голову откусывает. Как и в 16 лет...
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Мы говорим Ленин - подразумеваем партия
Мы говорим партия - подразумеваем Ленин
Мы говорим Кадыров - подразумеваем Путин
Мы говорим Путин - подразумеваем Кадыров...
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Это такая сложная система сочленённых сосудов (сосуТов), где дают в рот кадырину, а кадырин - пукину, пукин - геям, геи - кадыркину ну и так далее. Одним словом - гидравлика.
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Ротшильді решили опустить опущенніх прилюдно!)
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...та ты слипый?
...там же два кормильца намалёвано!
...а хуйло, имеет дурную привычку опаздывать на прием
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Рамзанка Дыров питух, а путин хуйло..а..ха..ха..ха
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да, кадырову от души...только вид у него недовольный, наверное великоват...
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Почему недовольный? Он даже глаза закрыл от удовольствия.
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Надпись гласит, что "Только Кадров имеет право красить губы" (с) Charlie Hebdo Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев - Цензор.НЕТ 2985
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антип подписал смешнее:
"кадыров откусывает путину голову"
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После победы на евровидении Кончиты Вюрст все "брутальные"-бородатые мужики у меня как минимум вызывают ироничную ухмылку...
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А что написано под картинкой где Кадырыч берет на клык?
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Трохи вище дали переклад:
Надпись гласит, что "Только Кадров имеет право красить губы" (с) Charlie Hebdo
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Кто пробовал подскажите борода не сильно колется?
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В чем то они правы, чеченца который прогнулся под Путина, иначе как "пидаром" назвать нельзя...
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А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-аха! А русские журналисты (ну хоть один) опубликуют? Унижени знатное. Муртад до смерти не отмоется.
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Чеченский гей - это ценитель овечек .
А это у них дело почётное и даже уважительное .
Вот ослов дрючить - это да , лучше делать в одиночестве ...
Конечно , если осёл не двуногий , кацапский .
Тогда опять - это дело почётное и уважительное .
Восток , масса нюансов ....
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Вот это и есть двуногий кацапский осёл .
Такого не грех и того ...
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Смотрю Цензор пробил очередное дно,жёлтая пресса отдыхает,а потом лягушатники удивляются что их взрывают и расстреливают,Цензор,а это почему не показываете?
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев - Цензор.НЕТ 6210
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ну всё, ждём новых террактов в Париже теперь, надеюсь хоть после этого вопросов не возникнет, КТО организатор?.
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Кто , Кадыров? Да этот разжиревший уепок с дивана не поднимется. Разве шо тявкнет из зомбоящика. Какие теракты - не смешите. Он и хуйлу продался, потому шо ссыкливый, Это вам не Басаев.
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зачетно офоршмачили муртадаCharlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев - Цензор.НЕТ 2301
ждем что теперь этот петушок закукарекает


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Херой Раиссы еще и клык берет. Вата, это полная чаша. Предлагаю ему еще орден Победы выдать
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Будущий пастух рашкованских баранов берет у нынешнего... э-э-э.. ..эстафету! ))
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Я щитаю, ето третя мировая война.
Кадырпёрду надо цеплять на лоб звезду гяроя рацеи и верхом на палочке скокать брать Париж. К ужину может успеть.
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могут уже заказывать себе деревянный макинтош. безстрашные ребята
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хавайся кто может
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев - Цензор.НЕТ 4196 . Фсё русские, вам пизда!!!
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Ага-ватаны,он такие-без макинтоша никак.Только то и делают,что макинтошы для себя заказывают
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Критиковать конечно нужно было, но это перебор, все таки рамки приличия должны быть всегда и во всем.
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Кадырку виртуально запетушили. Теперь он Главпетух всея руси
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Один идиот уже брал Киев и Берлин с Лондоном, теперь время обьявить известному ослоёпу с х. во рту о взятии Парижа
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Кроме этого, подлые французы шлют в рацею открытки, на которых ехидно улыбающийся Наполеон изображен на фоне горящего кремля. И надпись имеется, выполненная в цветах французского триколора: "Можем повторить".
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раньше гугл на запрос "овцееб" в первых результатах выдавал страницу википедии "кадыров", сейчас уже не выдает, парни работают над имиджем...
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Всё это конечно хорошо.....Но какое он имел право уткусывать голову Президенту росии!
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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру с предметом похожим на член во рту
предмета похожего на главу чеченской республики.(с)
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Запись розмови Трампа і Порошенко
http://festyy.com/qSggT2
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журнал сатирический или порно? Потом французы шарахаются от взрывов исламистов.Вспоминайте бывшего украинского президента: имеем то что имеем.
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путин - хуйло
а кадиров подхуйяльник
я тебя правильно понял?
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ну че кадрылов теперь отправит спецназ к жабоедам или очко жим жим)))
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Теперь каДырка устроит серию взрывов на Кацапстане
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День прошел, но почему то по поводу Изюма ничего не делается?? СБУ АЛЁ!! Новость
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это к гадалке не ходи...но протролили отлично ..у рамзанчика пукан бомбит вот прям сей час))
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Есть более полный вариант картинки (нашел тут):
1. охота на геев открыта,
2. геи будут депортированы,
3. оттопыривать мизинчик нельзя,
4. радуга запрещена.
5. фанатам Фредди Меркьюри - расплавленный свинец в уши,
6. кто читает Пруста, того расстреляют,
7. запрещено играть в бильбоке,
8. и только Кадыров может позволить красное на губах
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев - Цензор.НЕТ 4941
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легко малювати карикатури коли за тобою нато стоїть....
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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Имя главы Чеченской республики Рамзана Кадырова широко известно в российском обществе: лишь 6% впервые услышали его фамилию в ходе опроса ВЦИОМ, 2% - затруднились ответить, чем он им известен, тогда как большинство респондентов смогло так или иначе его охарактеризовать...

Говоря о том, чем им запомнился Кадыров за последнее время, россияне отметили, в первую очередь, его деятельность, направленную на развитие Чечни (10%), борьбу с терроризмом/бандитизмом (9%), наведение порядка в республике (5%). По данным социологов, симпатии россиян, что-то знающих о Кадырове, растут: доля тех, кто питает к нему уважение, выросла с 31% год назад до 42%, доверие - с 15% до 24%, симпатию - с 16% до 23%...

Более половины россиян (55%) уверены, что работа Кадырова идет на пользу стране в целом, категорически с этим не согласны 4%...
"Критические стрелы в адрес Кадырова не находят серьезного отклика в массовом сознании", - сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя итоги опроса.
http://www.interfax.ru/russia/562053
Кстати, отличный преемник с хорошим рейтингом. Сильная личность и крепкий хозяйственник. Академик. Верующий. В принципе в его силах укрепить скрепы в России, например, внедрением и распространениям шариата. Ибо в мечетях никто не рискнет покемонов ловить и панк-молебены проводить. А как сразу все вежливы станут!!! Поводов извиняться будет много.


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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомCharlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев. ФОТО 18+
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