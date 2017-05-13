 Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы задержали в 4 областях Украины 9 злоумышленников, которые продавали оружие из района АТО через почтовых операторов. Также торговцы оружием занимались и переработкой травматического оружия в боевое.
Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных два гранатомета РПГ-26, 18 пистолетов различных модификаций, три ружья, 12 гранат с запалами, почти тысячу патронов различного калибра, 600 граммов тротила в шашках, 2 глушителя, а также 80 тыс. гривен, 6200 долларов и одну тысячу евро наличности.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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P.S.
На задержание ОПГ торговцев оружием, не ввезенным в зону АТО для ВСУ, рассчитывать не приходится, как я понимаю.
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Почему власть нехочет вооружить народ?Тем более что мне всучили повестку из обязаностью явится в пункт экстренного сбора,а из чем?С голой жопой?
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И потом - откуда сигнальные Глоки в АТО ?
Так , много шума из ничего .
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Да и то , если очень повезёт .
Лично я бы не рискнул .
Это просто очень гнилой и рискованный бизнес , существующий только потому , что власть не принимает закона об оружии .
А зачем им ? У них и без закона полно всяких и любых стволов ...
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А так то да, я тоже за легалайз
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Этого недостаточно , чтобы быть законом необходимым , работающим и легетимным .
То есть , воры , прорвавшиеся к власти , кричит , что этого достаточно .
Но , цивилизационный опыт показывает , что это не так .
Чтобы закон работал , его мало продекларировать , нужно , чтобы этот закон отвечал потребностям большей части общества и органично вписывался в матрицу общественного сознания .
Не власти , а именно общества !
А поскольку доверие нашего социума к институту президентства , зРады и прочих ветвей власти находится на уровне даже не плинтуса , а чуть ниже смолы под паркетом , то все эти законотворческие ужимки лишь иммитация соответствия потребностей общества , призванная хоть чуть-чуть , но продлить пребывание шайки воров у корыта .
Собственно , это вкратце и есть суть украинской государственности .
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Заметьте , Пашинского даже не оштрафовали .
Хотя он не только хранил , но переносил и применял по безоружным людям без всякого повода .
А уж эта шумиха и вовсе очковтирательство .
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1)один торговец "травматами" или "резинострелами из Турции" под видом сигнальных пистолетов.
2)пакет патронов 7,62(с тира)
3)пара корпусов гранатомёта
4)три учебные гранаты
Главное взять у мусоров торговца а 2,3,4 не забыть принести с собой.
Всё ингридиенты тщательно перемешать и получить справу (хер с ней что в суде небудет соить выеденного яйца) и !!!ТРАМ ПАПАМ!!ЗВАНИЯ,ЗВЁЗДОЧКИ!И пипел хавает!!!!!!!!!!!
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Единственный торговец оружием в Украине - это армянин Аваков .
Но он , судя по тому , что не сидит , вполне легален .
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Во блин работают. (И десять рил в масках).
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http://festyy.com/qSggT2
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