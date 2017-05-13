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 Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с полицией и военной прокуратурой разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась перепродажей оружия из района проведения АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали в 4 областях Украины 9 злоумышленников, которые продавали оружие из района АТО через почтовых операторов. Также торговцы оружием занимались и переработкой травматического оружия в боевое.

Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Торговец оружием из зоны АТО задержан в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ 02

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных два гранатомета РПГ-26, 18 пистолетов различных модификаций, три ружья, 12 гранат с запалами, почти тысячу патронов различного калибра, 600 граммов тротила в шашках, 2 глушителя, а также 80 тыс. гривен, 6200 долларов и одну тысячу евро наличности.

Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ 03
Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ 04
Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ 05

Смотрите: Тайник с боеприпасами боевика банды "Призрак" выявлен на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ 06
Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ 07
Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ 08

Смотрите также: СБУ задержала группу торговцев оружием из зоны АТО. ФОТОрепортаж

Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ 09
Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ 10
Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ 11

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: СБУ задержала организатора подпольной оружейной мастерской в Одессе. ФОТО
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Оружие надо раздать народу,для борьбы с ворюгами у власти .....
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И кто ж его раздаст?

P.S.
На задержание ОПГ торговцев оружием, не ввезенным в зону АТО для ВСУ, рассчитывать не приходится, как я понимаю.
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Огласи конкретный список, пожалуйста! В целом начинай сначала и безостановочно начинай действовать!
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Так лежит и досматривает..Вон и боец в каске тоже в зомбоящик смотрит..Заинтересовался мультиком
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В Украине война,или нет?А война это оружие а оружие у народа это доверие власит народу ибнарода власти,иначе быть неможет,или власть курва иши народ вражеский.
Почему власть нехочет вооружить народ?Тем более что мне всучили повестку из обязаностью явится в пункт экстренного сбора,а из чем?С голой жопой?
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А кулемет свій брати, чи там дадуть?(с) З анекдоту.
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щас всем раздадут по танку ага. придешь - дадут че надо. и пукалку и лопату.
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Пистоли шумовые , законом не запрещенны .
И потом - откуда сигнальные Глоки в АТО ?
Так , много шума из ничего .
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Также торговцы оружием занимались и переработкой травматического оружия в боевое. Источник: http://censor.net.ua/p439659
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Из турецкого силуминового , пусть даже и переделанного , говна можно только застрелиться .
Да и то , если очень повезёт .
Лично я бы не рискнул .
Это просто очень гнилой и рискованный бизнес , существующий только потому , что власть не принимает закона об оружии .
А зачем им ? У них и без закона полно всяких и любых стволов ...
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бизнес существует потому, что есть спрос. Бизнес гнилой? Согласен. Но он еще и криминальный. В статье и речь о том, что накрыли криминальный бизнес. Или нужно было не беспокоить посонов?
А так то да, я тоже за легалайз
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Криминальный - не криминальный , это зависит у нас лишь от того , какие суммы и к каким людям попадут в клубе сборища педерастов , именуемом у нас зРадой . И только .
Этого недостаточно , чтобы быть законом необходимым , работающим и легетимным .
То есть , воры , прорвавшиеся к власти , кричит , что этого достаточно .
Но , цивилизационный опыт показывает , что это не так .
Чтобы закон работал , его мало продекларировать , нужно , чтобы этот закон отвечал потребностям большей части общества и органично вписывался в матрицу общественного сознания .
Не власти , а именно общества !
А поскольку доверие нашего социума к институту президентства , зРады и прочих ветвей власти находится на уровне даже не плинтуса , а чуть ниже смолы под паркетом , то все эти законотворческие ужимки лишь иммитация соответствия потребностей общества , призванная хоть чуть-чуть , но продлить пребывание шайки воров у корыта .
Собственно , это вкратце и есть суть украинской государственности .
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Штраф был бы уместнее . Административный .
Заметьте , Пашинского даже не оштрафовали .
Хотя он не только хранил , но переносил и применял по безоружным людям без всякого повода .
А уж эта шумиха и вовсе очковтирательство .
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автомат нужно найти-патроны есть .а автомат отсутствует
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Действительно, где, кому и с какой целью нужны "расходные материалы"?
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Рецепт от Службы Брелков Украины :
1)один торговец "травматами" или "резинострелами из Турции" под видом сигнальных пистолетов.
2)пакет патронов 7,62(с тира)
3)пара корпусов гранатомёта
4)три учебные гранаты
Главное взять у мусоров торговца а 2,3,4 не забыть принести с собой.
Всё ингридиенты тщательно перемешать и получить справу (хер с ней что в суде небудет соить выеденного яйца) и !!!ТРАМ ПАПАМ!!ЗВАНИЯ,ЗВЁЗДОЧКИ!И пипел хавает!!!!!!!!!!!
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Это так .
Единственный торговец оружием в Украине - это армянин Аваков .
Но он , судя по тому , что не сидит , вполне легален .
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Судя по фото, это турецкий шумовой ширпотреб и куча металлолома))) чуток боевых патронов и три гранаты на АТОшное оружие не тянут)
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Совковые лохи-гоплофобы схавают. "Лишь бы не было вайны".
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Охренеть ОПГ! Один "макаров" и куча разных калибров патронов.
Во блин работают. (И десять рил в масках).
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж
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