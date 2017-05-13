 Порошенко поздравил "Динамо" с юбилеем - клубу 90 лет. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Фейсбук.
"Этот славный клуб с берегов Днепра дарил радость не одному поколению наших соотечественников и прославлял Украину на весь мир,. - пишет он. - Поздравляем "Динамо" Киев с 90-летним юбилеем! Новых вам больших побед, "динамовцы"!"
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