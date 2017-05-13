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Все про:Динамо (701) Порошенко (12848) футбол (3119) юбилей (189) футболист (115)

 Порошенко поздравил "Динамо" с юбилеем - клубу 90 лет. ФОТО

Глава государства пожелал футболистам новых побед.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Фейсбук.

"Этот славный клуб с берегов Днепра дарил радость не одному поколению наших соотечественников и прославлял Украину на весь мир,. - пишет он. - Поздравляем "Динамо" Киев с 90-летним юбилеем! Новых вам больших побед, "динамовцы"!"

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Порошенко поздравил Динамо с юбилеем - клубу 90 лет 01

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Дінамо-це мусора,но Пєтя як ватнік,почітатєль масковского парханату-всегда готов!
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Динамо Киев - великий клуб.В сборной совка украинцы из Динамо составляли костяк всей сборной.Динамо Киев воспитал троих обладателей Золотого Мяча.При Лобановском уже во времена независимости это была настоящая машина.Сносили всех...Реал,Бавария,Барселона ...пофиг.
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А про побиття "реформованою" поліцією пана Авакова людей в Дніпрі - від Петра ні слова..
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А ты его очень любишь? Безответная любовь? Сочувствую!
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я его не знаю но с тем что он написал полностью согласен
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Дінамо-команда за часів совка,вона неукраінська,но Пєтя має повод
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Там Суркисы владельцы, а они не бедняки.И если даже они захотят его продать, то думаю,что покупатель найдется сразу. ДК - это бренд.
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динамо мноих лет но процветание возможно только после выздоровления экономики а при барыге это невозможно
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Ото ж бо,я той час ходив до школи,і радувався успіхам цієї команди
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То,блін, то вже було після школи чотири роки,забув уже
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У меня открытка похожая цветная сохранилась.
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Цензор.НЕТФотоСпортПорошенко поздравил "Динамо" с юбилеем - клубу 90 лет. ФОТО
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