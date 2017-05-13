 Суд разрешил арестовать заместителя мэра Харькова Овинникову, - Луценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Дело хищения 650 га земли руководителями Харьковского горсовета шаг за шагом движется вверх.
Апелляционный суд Киева согласовал ходатайство об аресте одного из предполагаемых членов организованной преступной группы - заместителя городского головы г. Харьков Овинниковой", - написал он.
Как сообщил Луценко, суд вынес решение об аресте с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен. Также Генпрокурор добавил, что "продолжение следует".
Как сообщалось, 15 сентября 2016 года в Харькове следователи Генпрокуратуры при силовой поддержке СБУ проводили ряд обысков по делу о выделении 600 га земли по т.н. кооперативной схеме. В частности, обыск прошел в гостинице "Националь", где живет городской голова Харькова Геннадий Кернес. Кроме того, обыски проходили в нескольких департаментах горсовета. Кернес заявил журналистам, что считает дело политически ангажированным.
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Но надо - самого мэра.
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Ему что жить негде?)) Или уже все распродал и на чемоданах?
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де то хунта не дохунтивает...
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