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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8551) Кернес (1246) Луценко (6818) Харьков (4215)

 Суд разрешил арестовать заместителя мэра Харькова Овинникову, - Луценко. ФОТО

Апелляционный суд Киева согласовал ходатайство об аресте заместителя городского головы Харькова Геннадия Кернеса Татьяны Овинниковой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Дело хищения 650 га земли руководителями Харьковского горсовета шаг за шагом движется вверх.
Апелляционный суд Киева согласовал ходатайство об аресте одного из предполагаемых членов организованной преступной группы - заместителя городского головы г. Харьков Овинниковой", - написал он.


Суд разрешил арестовать заместителя мэра Харькова Овинникову, - Луценко 01

Как сообщил Луценко, суд вынес решение об аресте с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен. Также Генпрокурор добавил, что "продолжение следует".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ты ж мужик! Зачем ты меня трогал?!", - конфликт в Харьковском горсовете между Кернесом и экс-депутатом, "медведчуковцем" Лесиком. ВИДЕО

Как сообщалось, 15 сентября 2016 года в Харькове следователи Генпрокуратуры при силовой поддержке СБУ проводили ряд обысков по делу о выделении 600 га земли по т.н. кооперативной схеме. В частности, обыск прошел в гостинице "Националь", где живет городской голова Харькова Геннадий Кернес. Кроме того, обыски проходили в нескольких департаментах горсовета. Кернес заявил журналистам, что считает дело политически ангажированным.

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В Полтаве уже 16 раз гепу судят третий год,мало вам что ли
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в гостинице "Националь", где живет городской голова Харькова Геннадий Кернес...

Ему что жить негде?)) Или уже все распродал и на чемоданах?
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А есть те, кто верит в то, что она єто делала сама? Тут вероятно Гепа руководил, а она исполнитель.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд разрешил арестовать заместителя мэра Харькова Овинникову, - Луценко. ФОТО
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