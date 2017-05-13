 Омелян наградил экипаж катера, не сдавшегося российскому кораблю в Черном море. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры.
"Наши моряки не сдались, спасли себя и украинский катер, вернулись в порт базирования. Вы сохранили собственную честь и честь Украины", - подчеркнул Министр.
Благодарностями министерства инфраструктуры Украины отмечены: Боярко Сергей Анатольевич (механик ПСК-05), Вийтенко Игорь Васильевич (капитан-наставник службы безопасности мореплавания ), Малиновский Максим Михайлович (моторист 1 класса - матрос 1 класса ПСК-05), Мальгин Артем Александрович (капитан ПСК-05), Сахаров Владимир Николаевич (матрос 1 класса ПСК-05), Фидзина Олег Михайлович (начальник службы безопасности мореплавания).
Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 апреля российский корабль во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска, штатных учений совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна.
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Как вы понимаете - это чистое пиратство, а пираты когда-нибудь должны болтаться на рее.
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