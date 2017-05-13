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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:корабль (864) награда (1137) Черное море (380) Мининфраструктуры (475) Омелян (252)

 Омелян наградил экипаж катера, не сдавшегося российскому кораблю в Черном море. ФОТОрепортаж

Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочей поездки в Одесскую область наградил работников Морской поисково-спасательной службы и экипаж катера, который 24 апреля 2017 дал отпор противоправным действиям российского судна в Черном море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры.

"Наши моряки не сдались, спасли себя и украинский катер, вернулись в порт базирования. Вы сохранили собственную честь и честь Украины", - подчеркнул Министр.

Благодарностями министерства инфраструктуры Украины отмечены: Боярко Сергей Анатольевич (механик ПСК-05), Вийтенко Игорь Васильевич (капитан-наставник службы безопасности мореплавания ), Малиновский Максим Михайлович (моторист 1 класса - матрос 1 класса ПСК-05), Мальгин Артем Александрович (капитан ПСК-05), Сахаров Владимир Николаевич (матрос 1 класса ПСК-05), Фидзина Олег Михайлович (начальник службы безопасности мореплавания).

Омелян наградил экипаж катера, не сдавшегося российскому кораблю в Черном море 01Омелян наградил экипаж катера, не сдавшегося российскому кораблю в Черном море 02Омелян наградил экипаж катера, не сдавшегося российскому кораблю в Черном море 03Омелян наградил экипаж катера, не сдавшегося российскому кораблю в Черном море 04Омелян наградил экипаж катера, не сдавшегося российскому кораблю в Черном море 05


Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пограничники отрицают попытку захвата украинского катера близ Крыма

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 апреля российский корабль во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска, штатных учений совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна.

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С одной стороньі єкипаж вьіполнял свои обязанности, а с другой стороньі они дали отпор российскому агрессору. На фоне остальньіх, а особенно предателей в Крьіму єкипаж наградили правильно.
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и форму новую по случаю выдали... Совок непобедим. Чиновник по-пиарился привез 6 бумажек в рамке.
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Теперь остаётся выяснить, кто угрожал украинским морякам - фамилии, должности и т.д.?
Как вы понимаете - это чистое пиратство, а пираты когда-нибудь должны болтаться на рее.
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Верно. И подать на них и их начальство в международньій суд. Судно пиратов из оккупированого Крьіма в нейтральньіх водах может бьіть арестовано.
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Наградили бумажками в рамочках, совсем совести нет у воров.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОмелян наградил экипаж катера, не сдавшегося российскому кораблю в Черном море. ФОТОрепортаж
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