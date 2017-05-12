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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:иностранец (234) Нацполиция (7320) проституция (281)

 Бордель, в котором обслуживали иностранных гостей Евровидения, ликвидировали под Киевом. ФОТОрепортаж

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной преступной группы из Житомира, которая занималась сводничеством и сутенерством в столице и Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что координация деятельности и общее руководство преступным бизнесом осуществлялись дистанционно супружеской парой из Житомира. 30-летняя женщина и 32-летний мужчина втянули в секс-бизнес более 20 проституток.

По данным полиции, девушки предоставляли услуги сексуального характера иностранным гражданам, приехавшим в Украину на песенный конкурс Евровидение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Житомире СБУ разоблачила сотрудника внутренней безопасности Нацполиции на "крышевании" проституции. ФОТОрепортаж

Клиенты борделя осуществляли расчеты по указанию сутенеров исключительно в иностранной валюте. Один час "наслаждения" стоил от 100 до 500 долларов или евро. Месячная выручка от функционирования преступного бизнеса составила более 400 тыс. гривен.

Все бордели были оснащены камерами круглосуточного наблюдения, передавая в онлайн-режиме информацию на компьютер организаторов. Так организаторы притонов контролировали время, проведенное иностранцами и количество денег.

В ходе 5 обысков в борделях изъяли 5 граммов амфетамина, 50 тыс. грн выручки, контрацептивы, мобильные телефоны диспетчеров и компьютерную технику, с помощью которой в интернете распространялась реклама преступного бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Китая вербовал украинских девушек для работы в секс-бизнесе, обещая им по 6 тыс. долларов, - полиция. ФОТОрепортаж

Также установлены банковские счета, на которые клиенты перечисляли деньги.


Бордель, в котором обслуживали иностранных гостей Евровидения, ликвидировали под Киевом 01Бордель, в котором обслуживали иностранных гостей Евровидения, ликвидировали под Киевом 02Бордель, в котором обслуживали иностранных гостей Евровидения, ликвидировали под Киевом 03

Четыре фигуранта преступной группы задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.3 ст.303 (проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.



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По ходу більше заробили, ніж само Євробачення.)))
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Теперь гостям евровиденья Дуню Кулакову вызывать ?
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при пожаре звоните 01.... насчёт А 0,3 - я такой позы не знаю.... старомоден.... за 69 слышал
но не видел..... спросите у более опытных товаристчей...)))
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Вокруг позы 69 больше легенд, чем реального кайфа... Да, и я тоже старомоден, это мне рассказывали)))))
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Я так понимаю, что "включили свет... голос...:давайте определимся, три раза отсосал, ни разу не засадил" - это про вас ))
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"1", следуя записи, это час, а "0,3", по мнению местного бухгалтера, должно соответствовать получасу.))
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а мене от більше цікавить, там одна "снєжанна" за всю компашку "віддувалась"? пєрєдавіца блєать)))
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Таки уничтожен...? Пафосно. То есть здание разрушено до фундамента....? Шутка юмора. Завтра
СБУ перевезёт всех девок на запасную площадку. Менты после 9.05 не в тренде..... А тут просто
пока сделают ремонтец, освежат побелку..... окна наконец помоют. Рабочие места нужно беречь
и создавать... вашу мать.... Ликвидаторы мля.....
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Тоже мне демохкраты, не стыдно перед европейцами, они ради дешевого секса сюда и приперлись.
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Может уже пора легализировать, как сделали в нецивилизованных и не очень странах?
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А шо то за передовица ( в прямом смысле) у них там такая? Снежана, что ли? Вообще бедная без трусов живёт, все работает и работает... Пора ее авкакову в МВД советницей забирать..
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Ой беда! Сразу видно - 21-й век! Три слова без ошибки - уже отличница.
Лишили девчОнок работы, изверги! Куда им теперь? В комунхоз?
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Нужно просто леголизовать и праблемы праподут само сабой
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Не могли до закінчення потерпіти ?
Це ж головна дохідна стаття в бюджет !
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Да хера с два - они ж налогов не плотють и 7% гносе не заносють, а посему - к ногтю. Но, думаю, договорятся: отслюнявят кому надо, и все вернется на круги своя.
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Уже давно бы легализовали проституцию, сколько прибыли в бюджет пошло бы, а так только ментам в карманы, у нас политики идиоты.
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Теперь правохранители сами гостей обслуживают....
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Позор Киеву, как можно так иностранцев обломать.
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400000 грн / 26,4521 (курс USD) / 300 (средний перепихон) / 20 (проституток) / 30 (дней) = 0,084.
З.Ы.: а 0,084 это п@рееб или н@доеб?
З.З.Ы.: хотя, судя по цифре, каждая проститутка давала клиенту чуть больше чем на пол шишечки в день ))
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Какая месячная выручка? Евровидение и неделю не идёт.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБордель, в котором обслуживали иностранных гостей Евровидения, ликвидировали под Киевом. ФОТОрепортаж
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