 Бордель, в котором обслуживали иностранных гостей Евровидения, ликвидировали под Киевом. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киевской области.
Отмечается, что координация деятельности и общее руководство преступным бизнесом осуществлялись дистанционно супружеской парой из Житомира. 30-летняя женщина и 32-летний мужчина втянули в секс-бизнес более 20 проституток.
По данным полиции, девушки предоставляли услуги сексуального характера иностранным гражданам, приехавшим в Украину на песенный конкурс Евровидение.
Клиенты борделя осуществляли расчеты по указанию сутенеров исключительно в иностранной валюте. Один час "наслаждения" стоил от 100 до 500 долларов или евро. Месячная выручка от функционирования преступного бизнеса составила более 400 тыс. гривен.
Все бордели были оснащены камерами круглосуточного наблюдения, передавая в онлайн-режиме информацию на компьютер организаторов. Так организаторы притонов контролировали время, проведенное иностранцами и количество денег.
В ходе 5 обысков в борделях изъяли 5 граммов амфетамина, 50 тыс. грн выручки, контрацептивы, мобильные телефоны диспетчеров и компьютерную технику, с помощью которой в интернете распространялась реклама преступного бизнеса.
Также установлены банковские счета, на которые клиенты перечисляли деньги.
Четыре фигуранта преступной группы задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.3 ст.303 (проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.
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но не видел..... спросите у более опытных товаристчей...)))
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СБУ перевезёт всех девок на запасную площадку. Менты после 9.05 не в тренде..... А тут просто
пока сделают ремонтец, освежат побелку..... окна наконец помоют. Рабочие места нужно беречь
и создавать... вашу мать.... Ликвидаторы мля.....
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Лишили девчОнок работы, изверги! Куда им теперь? В комунхоз?
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Це ж головна дохідна стаття в бюджет !
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З.Ы.: а 0,084 это п@рееб или н@доеб?
З.З.Ы.: хотя, судя по цифре, каждая проститутка давала клиенту чуть больше чем на пол шишечки в день ))
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