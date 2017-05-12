 Бордель, в котором обслуживали иностранных гостей Евровидения, ликвидировали под Киевом. ФОТОрепортаж

Как передает

, об этом говорится в

Департамента коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что координация деятельности и общее руководство преступным бизнесом осуществлялись дистанционно супружеской парой из Житомира. 30-летняя женщина и 32-летний мужчина втянули в секс-бизнес более 20 проституток.

По данным полиции, девушки предоставляли услуги сексуального характера иностранным гражданам, приехавшим в Украину на песенный конкурс Евровидение.

Клиенты борделя осуществляли расчеты по указанию сутенеров исключительно в иностранной валюте. Один час "наслаждения" стоил от 100 до 500 долларов или евро. Месячная выручка от функционирования преступного бизнеса составила более 400 тыс. гривен.

Все бордели были оснащены камерами круглосуточного наблюдения, передавая в онлайн-режиме информацию на компьютер организаторов. Так организаторы притонов контролировали время, проведенное иностранцами и количество денег.

В ходе 5 обысков в борделях изъяли 5 граммов амфетамина, 50 тыс. грн выручки, контрацептивы, мобильные телефоны диспетчеров и компьютерную технику, с помощью которой в интернете распространялась реклама преступного бизнеса.

Также установлены банковские счета, на которые клиенты перечисляли деньги.