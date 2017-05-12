 Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 прошла в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
26 стран-финалистов будут выступать в таком порядке: 1. Израиль 2. Польша 3. Беларусь 4. Австрия 5. Армения 6. Нидерланды 7. Молдова 8. Венгрия 9. Италия 10. Дания 11. Португалия 12. Азербайджан 13. Хорватия 14. Австралия 15. Греция 16. Испания 17. Норвегия 18. Великобритания 19. Кипр 20. Румыния 21. Германия 22. Украина 23. Бельгия 24. Швеция 25. Болгария 26. Франция.
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Компания Google Украина сообщила о том, что прямая трансляция песенного конкурса «Евровидение» возвращается на YouTube. В этом году зрители со всего мира могут наблюдать все три прямые трансляции конкурса, который проходит в столице Украины Киеве, на официальном YouTube-канале Евровидения.
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Это ж только подумать - ради иностранцев запустили целую электростанцию! А что будет с понедельника? Горячую воду киевлянам отключат вместе с музыкальными фонтанами?
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4 - 200......... Ноль емоцій, а за півфінал Євробачання - 100000 лайків.
От Коли АТО до Київа дійде..... Може люди і схаменуться.
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