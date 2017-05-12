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 Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 прошла в Киеве. ФОТОрепортаж

В пятницу, 12 мая, в Киеве состоялась генеральная репетиция финала песенного конкурса Евровидение-2017.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

26 стран-финалистов будут выступать в таком порядке: 1. Израиль 2. Польша 3. Беларусь 4. Австрия 5. Армения 6. Нидерланды 7. Молдова 8. Венгрия 9. Италия 10. Дания 11. Португалия 12. Азербайджан 13. Хорватия 14. Австралия 15. Греция 16. Испания 17. Норвегия 18. Великобритания 19. Кипр 20. Румыния 21. Германия 22. Украина 23. Бельгия 24. Швеция 25. Болгария 26. Франция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выступавший в Крыму представитель Болгарии на «Евровидении-2017» прошел в финал

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Google Украина приглашает на просмотр прямой трансляции финала конкурса «Евровидение 2017» на официальном YouTube-канале 13 мая в 22:00

Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 прошла в Киеве - Цензор.НЕТ 7355
Компания Google Украина сообщила о том, что прямая трансляция песенного конкурса «Евровидение» возвращается на YouTube. В этом году зрители со всего мира могут наблюдать все три прямые трансляции конкурса, который проходит в столице Украины Киеве, на официальном YouTube-канале Евровидения.
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та там Сердючка вместо нее, только шо то оно разжирела...)
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Разобью приз в Москве когда приеду ! - Участник Евровидения от Болгарии выступавший в оккупированном Крыму использует конкурс чтобы высмеять Украину. https://www.youtube.com/watch?v=Zw0i_7ZJyi4
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Замисть того щоб цього дурня облаяти ти на мене кидаеся, психопат,, як та дурна ватна бабуся.
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В Украине война, а в Киеве праздник, как то не по человечески.
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"Тысяча чертей": Боярский пополнил базу данных "Миротворца http:Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 прошла в Киеве - Цензор.НЕТ 6885
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Но пипл хавает и это главное. На этом весь шоу-бизнес держится.
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Ну так этот конкурс изначально позиционировался как шоу для домохозяек. Трудно представить, что домохозяйки даже на Западе слушают только Heavy Metal.
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надо просто чувствовать и понимать о чём поёшь. хеви метал не хеви метал
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А тим часом у всіх контролюючих органах йде генеральна репетиція перевірок Євробачення 2017.
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в прошлый раз 72 страницы замечаний у проверяющих от Евровидения 2005. А в 2017 опять конкурсом руководит Грицак, как и в 2005.
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Ато . После носадки маслин в гравии ,у всрусского человека и не то из зауглов выпадет !
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Хорошее шоу получилось, тот случай когда ведущие и гости смотрятся интересней чем все конкурсанты. Что касается тезиса что у нас война а тут песни поют, эта война надолго и нам надо учится жить в состоянии длительной войны как это делает Израиль. И конкурсы там проводятся и сами выступают за рубежом. Там наши воины и стоят на смерть чтоб на мирной территории могли ходить в театр, на концерт,вообщем жить полноценно.
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Евровидение 2017 = Олимпиада 1980. Мероприятие проводиться, в первую очередь, для иностранцев. А также, что бы показать, как мы классно живем и реформы в действии. Вот очередное доказательство: "На Трипільській ТЕС, з метою забезпечення надійності роботи Київського енерговузла на період проведення в м. Києві «Євробачення 2017», 10 травня запустили в роботу енергоблок №2, що перебував у холодному резерві." https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2226731-na-cas-evrobacenna-zapustili-energoblok-na-tripilskij-tes.html
Это ж только подумать - ради иностранцев запустили целую электростанцию! А что будет с понедельника? Горячую воду киевлянам отключат вместе с музыкальными фонтанами?
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Не знаю, возможно сочтете за ханжество, но смотреть это и в то же время каждый день читать о погибших и раненых на передке... Не смогу
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а смотреть на переполненные рестораны, а на покупающих турпутевки на теплые моря, забитые аэропорты, на покупающих новые машины, шмотки в супербутиках, ходящих на концерты, спектакли и выставки и т.д? Все это из одной оперы...
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В Україні кожен день від ДТП гине 12 осіб і 144 раниться. У різних побутових ситуаціях вбивають щодня 6-7 осіб. Таке життя. Хлопці бандитів тримають, щоб країна жила нормальним життям. Я пишу з Польщі - тут народ каже ну що то за брехня рашки про хунто-фашистів, якщо маємо таке шикарне Євробачення з Києва.
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А таке в нас життя.......
4 - 200......... Ноль емоцій, а за півфінал Євробачання - 100000 лайків.
От Коли АТО до Київа дійде..... Може люди і схаменуться.
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Под песни и пляски вирусяка будет дожирать компы европейцев.
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Цензор.НЕТФотоОбществоГенеральная репетиция финала Евровидения-2017 прошла в Киеве. ФОТОрепортаж
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