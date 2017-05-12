 На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено). ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что "чиновник, во главе группы лиц торговал за доллары правами на земельные участки вдоль Дуная".



"Вечером, сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Прокуратурой - задержали с поличным злоумышленников по 208ст. - при передаче Главе и главспецу - очередного пакета-вознаграждения со взяткой 2300 $ за 2 га земли. Проводятся обыска. Готовим материалы в суд. За организацию системного «бизнеса» по продаже государственной земли задержанным светит до 10-ти лет тюрьмы", - отметил Аваков.