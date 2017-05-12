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Все про:взятка (3881) коррупция (7211) Одесская область (1495) чиновник (1365)

 На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено). ФОТОрепортаж

На взятке разоблачен председатель и служащий Килийской районной государственной администрации Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"В пятницу, 12 мая, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками УЗЭ полиции в области и следователями органов полиции разоблачили во взяточничестве главу Килийской райгосадминистрации и его сообщницу - главного специалиста. Установлено, что специалист требовала более 2 тысяч долларов неправомерной выгоды от лица за возобновление договора аренды на земельный участок площадью 2 гектара. Работник государственного органа сообщила, что все действия и сумму она согласовала с руководителем райгосадминистрации", - сообщает прокуратура.

Во время передачи второго транша в объеме 1 тысяча 300 долларов сотрудники прокуратуры и полиции задержали специалиста - "посредника". У председателя райгосадминистрации в кабинете найдено и изъято 500 долларов ранее оговоренной суммы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье студенты "сдали" полиции доцента вуза, который систематически вымогал взятки за экзамены. ФОТОрепортаж

На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено) 01На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено) 02На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено) 03

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что "чиновник, во главе группы лиц торговал за доллары правами на земельные участки вдоль Дуная".

"Вечером, сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Прокуратурой - задержали с поличным злоумышленников по 208ст. - при передаче Главе и главспецу - очередного пакета-вознаграждения со взяткой 2300 $ за 2 га земли. Проводятся обыска. Готовим материалы в суд. За организацию системного «бизнеса» по продаже государственной земли задержанным светит до 10-ти лет тюрьмы", - отметил Аваков.

На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено) 04

На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено) 05

На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено) 06

На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено) 07

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У голови РДА ідуть САМЕ З МЕТОЮ "ВИРІШЕННЯ" ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ. Все решту т.з. "адміністрування території" - то другорядні питання. УСІ ЦЕ ЗНАЮТЬ (і поліція з проКУРВАтурою у першу чергу, бо в долі), тому цей випадок - типова показуха, видно, чувак не поділився (гандон у квадраті)...
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беруть всі ,попадають одиниці,то як виграти машину в лотерею,тільки наоборот
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тотально и в наглую. точно так надо и с ними поступать - тотально и в наглую сажать за решетку.
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Вот попалось как судят взяточников
13 квітня суддя Кобеляцького райсуду Ірина Омельченко призначила 3 роки умовно колишньому поліцейському Андрію Мельничуку за вимагання 30 тис. доларів та отримання 23 тис. доларів.
За 15 тис. грн хабара чиновниця Держекоінспекції отримала 5 років ув'язнення. Її спільник не дожив до вироку.Київський райсуд виніс вирок вже колишній чиновниці Держекоінспекції Валентині Лісовській, яка разом із колегою Дмитром Шапраном вимагала та отримала хабар від лісника у 2015 році. 4 травня цього року жінці присудили 5 років ув'язення, а чоловік не дожив до винесення вироку.
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мало брати ризиковано,треба багато,щоб було за що відкупитися,
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щас на 112 святая дева жуля владимировна пиарится, сначала гросися был, теперь вона, пипец, столько мразий за вечер давно не показывали.
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она тоже по дзюдо так что понятььи отпустить в рамках политизации рехвормации дибилизации рошеношоколозации шатуно-ихтаменизации
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просто надо иметь друзей в сбу прокуратуре полиции но лучше иметь апеллиционных судей ...вот именно иметь
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мне поросто стыдно смотреть каждому из вас потому что я не знаю кто вы ....вчера убили в зоне АТО 2 пацана .....не знаю сколько еще смотреть на такую хрень .....(сбушные троли вот мой айпи сь пись)
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Голова Килийской рда Грєков Віктор Вікторович молодая честная команда Саакашвили говорили нам шо будут работать на зарплату , а взятки не дай Боже упаси
На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено) - Цензор.НЕТ 7857
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Ставленника Саакашвили подвела жадностьСегодня, 12 мая 2017, 21:40На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено) - Цензор.НЕТ 280Соратник главного борца с коррупцией, Михаила Саакашвили, глава Килийской райгосадминистрации, попался на взятке.

Виктора Грекова вместе с главным специалистом РГА обвиняют в получении крупной взчятки. Собственно, «на горячем» поймали главного специалиста, которая требовала за продление аренды земельного участка 2 тысячи долларов.

После того, как чиновницу поймали во время получения 1300 долларов, она «заложила» своего шефа, сообщив, что он в курсе суммы «вознаграждения», после чего у главы РГА нашли еще 500 «зеленых».

Оба фигуранта дела задержаны.

Напомним, Виктор Греков получил свой пост в результате конкурса, который проводил экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
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100 процентів менти підставили пацана,коли пішов саакашвілі треба було втікати з державноі роботи,це удар по міхо,
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено). ФОТОрепортаж
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