 На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине (обновлено). ФОТОрепортаж

"В пятницу, 12 мая, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками УЗЭ полиции в области и следователями органов полиции разоблачили во взяточничестве главу Килийской райгосадминистрации и его сообщницу - главного специалиста. Установлено, что специалист требовала более 2 тысяч долларов неправомерной выгоды от лица за возобновление договора аренды на земельный участок площадью 2 гектара. Работник государственного органа сообщила, что все действия и сумму она согласовала с руководителем райгосадминистрации", - сообщает прокуратура.
Во время передачи второго транша в объеме 1 тысяча 300 долларов сотрудники прокуратуры и полиции задержали специалиста - "посредника". У председателя райгосадминистрации в кабинете найдено и изъято 500 долларов ранее оговоренной суммы.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что "чиновник, во главе группы лиц торговал за доллары правами на земельные участки вдоль Дуная".
"Вечером, сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Прокуратурой - задержали с поличным злоумышленников по 208ст. - при передаче Главе и главспецу - очередного пакета-вознаграждения со взяткой 2300 $ за 2 га земли. Проводятся обыска. Готовим материалы в суд. За организацию системного «бизнеса» по продаже государственной земли задержанным светит до 10-ти лет тюрьмы", - отметил Аваков.
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13 квітня суддя Кобеляцького райсуду Ірина Омельченко призначила 3 роки умовно колишньому поліцейському Андрію Мельничуку за вимагання 30 тис. доларів та отримання 23 тис. доларів.
За 15 тис. грн хабара чиновниця Держекоінспекції отримала 5 років ув'язнення. Її спільник не дожив до вироку.Київський райсуд виніс вирок вже колишній чиновниці Держекоінспекції Валентині Лісовській, яка разом із колегою Дмитром Шапраном вимагала та отримала хабар від лісника у 2015 році. 4 травня цього року жінці присудили 5 років ув'язення, а чоловік не дожив до винесення вироку.
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мне поросто стыдно смотреть каждому из вас потому что я не знаю кто вы ....вчера убили в зоне АТО 2 пацана .....не знаю сколько еще смотреть на такую хрень .....(сбушные троли вот мой айпи сь пись)
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Виктора Грекова вместе с главным специалистом РГА обвиняют в получении крупной взчятки. Собственно, «на горячем» поймали главного специалиста, которая требовала за продление аренды земельного участка 2 тысячи долларов.
После того, как чиновницу поймали во время получения 1300 долларов, она «заложила» своего шефа, сообщив, что он в курсе суммы «вознаграждения», после чего у главы РГА нашли еще 500 «зеленых».
Оба фигуранта дела задержаны.
Напомним, Виктор Греков получил свой пост в результате конкурса, который проводил экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
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