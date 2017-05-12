 На взятке в $2 тысячи пойманы председатель и чиновница РГА на Одесчине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
"В пятницу, 12 мая, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками УЗЭ полиции в области и следователями органов полиции разоблачили во взяточничестве главу Килийской райгосадминистрации и его сообщницу - главного специалиста. Установлено, что специалист требовала более 2 тысяч долларов неправомерной выгоды от лица за возобновление договора аренды на земельный участок площадью 2 гектара. Работник государственного органа сообщила, что все действия и сумму она согласовала с руководителем райгосадминистрации", - сообщает прокуратура.
Во время передачи второго транша в объеме 1 тысяча 300 долларов сотрудники прокуратуры и полиции задержали специалиста - "посредника". У председателя райгосадминистрации в кабинете найдено и изъято 500 долларов ранее оговоренной суммы.
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