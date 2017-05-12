 На всех международных встречах поднимается вопрос освобождения украинских заложников из тюрем РФ, - Ирина Геращенко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Сегодня в МИД под председательством министра иностранных дел Климкина состоялась встреча гражданской платформы по вопросам освобождения политзаключенных в РФ.
В дискуссии приняли участие неправительственные организации, тесно занимаются этим вопросом, бывшие политзаключенные, родственники заложников, активисты крымскотатарских организаций, представители различных министерств и ведомств.
Мы координируем наши усилия, обмениваемся информацией, договорились вместе поработать над определенными законодательными инициативами.
Министр Климкин еще раз подчеркнул, что на всех международных встречах поднимается вопрос гуманитарного блока минских соглашений, заложников в ОРДЛО и политзаключенных в РФ, нарушения прав человека в Крыму.
Но и правда в том, что нам вместе нужно в этих условиях, когда освобождение заложников и политзаключенных заблокировано, искать новые подходы и тактику, идеи, как активизировать эту работу, как все же выйти на результат.
И еще одна важная тема, которая требует большего внимания парламента и правительства - это поддержка семей заложников, в том числе психологическая и моральная. С этим я согласена и здесь должны активнее работать вместе".
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ЩО ЗРОБЛЕНО ФАКТИЧНО ? Окрім мандєжу ?
Іришка НА ХЕР .
ШОКОЛАДІ РАЗГЛАГОЛЬСТВІВАТЕЛІ .
Діла від СЛУГ для НАРОДУ УКРАЇНИ , котрий наймав НУЛЬ . Зате БЛЯ якось найбагатші чиновники СВІТУ.
На ХЕР , Не виконали СВОЇХ ОБОВЯЗКІВ . ДІЛОМ .... А за сладкіє слова МОЖНА ЗАПЛАТИТИ якомусь ЛАБУХУ . Дешевше ОБІЙДЕТСЯ.
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Надо пользоваться любой возможностью, чтобы доносить до международной общественности информацию о преступлениях паРаши, что Геращенко и делает.
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скомпклектувати) 4 відділення=1 взвод) досить буде?
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