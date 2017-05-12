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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (893) заложник (1144) МИД (4082) Россия (70405)

 На всех международных встречах поднимается вопрос освобождения украинских заложников из тюрем РФ, - Ирина Геращенко. ФОТО

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко обнародовала информацию о круглом столе, который посвящался теме осовбождения украинских заложников в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Сегодня в МИД под председательством министра иностранных дел Климкина состоялась встреча гражданской платформы по вопросам освобождения политзаключенных в РФ.

В дискуссии приняли участие неправительственные организации, тесно занимаются этим вопросом, бывшие политзаключенные, родственники заложников, активисты крымскотатарских организаций, представители различных министерств и ведомств.

Мы координируем наши усилия, обмениваемся информацией, договорились вместе поработать над определенными законодательными инициативами.

Министр Климкин еще раз подчеркнул, что на всех международных встречах поднимается вопрос гуманитарного блока минских соглашений, заложников в ОРДЛО и политзаключенных в РФ, нарушения прав человека в Крыму.

Но и правда в том, что нам вместе нужно в этих условиях, когда освобождение заложников и политзаключенных заблокировано, искать новые подходы и тактику, идеи, как активизировать эту работу, как все же выйти на результат.
И еще одна важная тема, которая требует большего внимания парламента и правительства - это поддержка семей заложников, в том числе психологическая и моральная. С этим я согласена и здесь должны активнее работать вместе".

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На всех международных встречах поднимается вопрос освобождения украинских заложников из тюрем РФ, - Ирина Геращенко 01

На всех международных встречах поднимается вопрос освобождения украинских заложников из тюрем РФ, - Ирина Геращенко 02

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Чірікання . чірікання, чірікання ...
ЩО ЗРОБЛЕНО ФАКТИЧНО ? Окрім мандєжу ?
Іришка НА ХЕР .
ШОКОЛАДІ РАЗГЛАГОЛЬСТВІВАТЕЛІ .
Діла від СЛУГ для НАРОДУ УКРАЇНИ , котрий наймав НУЛЬ . Зате БЛЯ якось найбагатші чиновники СВІТУ.
На ХЕР , Не виконали СВОЇХ ОБОВЯЗКІВ . ДІЛОМ .... А за сладкіє слова МОЖНА ЗАПЛАТИТИ якомусь ЛАБУХУ . Дешевше ОБІЙДЕТСЯ.
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Надо понимать, что у тебя есть волшебное слово, которым можно управлять Хуйлом?
Надо пользоваться любой возможностью, чтобы доносить до международной общественности информацию о преступлениях паРаши, что Геращенко и делает.
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скільки їх за столом засідає?!
скомпклектувати) 4 відділення=1 взвод) досить буде?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа всех международных встречах поднимается вопрос освобождения украинских заложников из тюрем РФ, - Ирина Геращенко. ФОТО
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