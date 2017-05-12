 Сегодня на Донетчине произошло два смертельных ДТП, унесших 5 жизней. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях на странице в Facebook руководителя областной полиции, замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина.
"Жуткое ДТП произошло на автодороге между Покровском и Селидово. Сегодня в результате лобового столкновения автомобилей "Шевроле Авео" и "ВАЗ-2110" погибли 3 человека (оба водителя и пассажир "Шевроле"). Автомобили после столкновения горели. Обстоятельства и личности погибших устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа", - написал он.
Как сообщил Департамент коммуникации Нацполиции области, по предварительным данным, в 15:30 водитель автомобиля "Шевроле Авео" при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где двигался "ВАЗ-22110". Последний, пытаясь избежать ДТП, выехал на обочину, где и произошло столкновение. От удара автомобили загорелись.
Второе ДТП произошло в Шестаковке Александровского района Донетчины.
"И еще одно ДТП с летальным исходом. Теперь в Шестаковке Александровского района сегодня погибли двое человек, 1968 г.р. и 1975 г.р. По предварительной информации, якобы на встречную полосу выехал автомобиль, "девятка" вынуждена была съехать с дороги. Результат - автомобиль "ВАЗ-2109" врезался в дерево, двое мужчин погибли на месте", - написал Аброськин.
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