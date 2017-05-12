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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Сегодня на Донетчине произошло два смертельных ДТП, унесших 5 жизней. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сегодня произошло два смертельных дорожно-транспортных происшествия, унесших 5 жизней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях на странице в Facebook руководителя областной полиции, замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина.

"Жуткое ДТП произошло на автодороге между Покровском и Селидово. Сегодня в результате лобового столкновения автомобилей "Шевроле Авео" и "ВАЗ-2110" погибли 3 человека (оба водителя и пассажир "Шевроле"). Автомобили после столкновения горели. Обстоятельства и личности погибших устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа", - написал он.

Как сообщил Департамент коммуникации Нацполиции области, по предварительным данным, в 15:30 водитель автомобиля "Шевроле Авео" при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где двигался "ВАЗ-22110". Последний, пытаясь избежать ДТП, выехал на обочину, где и произошло столкновение. От удара автомобили загорелись.

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Сегодня на Донетчине произошло два смертельных ДТП, унесших 5 жизней 01Сегодня на Донетчине произошло два смертельных ДТП, унесших 5 жизней 02Сегодня на Донетчине произошло два смертельных ДТП, унесших 5 жизней 03Сегодня на Донетчине произошло два смертельных ДТП, унесших 5 жизней 04Второе ДТП произошло в Шестаковке Александровского района Донетчины.

"И еще одно ДТП с летальным исходом. Теперь в Шестаковке Александровского района сегодня погибли двое человек, 1968 г.р. и 1975 г.р. По предварительной информации, якобы на встречную полосу выехал автомобиль, "девятка" вынуждена была съехать с дороги. Результат - автомобиль "ВАЗ-2109" врезался в дерево, двое мужчин погибли на месте", - написал Аброськин.

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Сегодня на Донетчине произошло два смертельных ДТП, унесших 5 жизней 05Сегодня на Донетчине произошло два смертельных ДТП, унесших 5 жизней 06

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А в Царском селе когда это произойдет в владельцем будки и его семейством ?
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Ну, да... Выезд на встречку. Так вот и ездим. Бо дороги- вот такие, двухполосные. Обгон- уже риск, по определению. У меня было почти такое, всего один раз, за 33 года. Тоже- на двухполосной. В 1991-м. Я тогда на отцовском "запоре" пошел на обгон. И в процессе, с педали газа соскочил тросик. А навстречу- Камаз. Молодца там водила оказался! Он тормознул и дал мне эти 1,5- 2 секунды спрятаться назад, за обгоняемым, таким же Камазом...
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Да, вроде, дорога там нормальная. А если говорить правду,то я бы многим и вожжи не дал в руки. Ибо в голове один беспредел. Не ценят жизнь свою ,пусть погибают.
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Да? А мне, судя по фотке, показалось, что тока 2 полосы. Тудой/сюдой.
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Я- ничего подобного не думаю. Я- знаю. Бо 106 стран таки за спиной имею. Но езжу-таки - только по Украине. И как-то многовато 2-х полосия вижу. Что- огорчает очень. Кстати, как-то в Индии, за две пачки Мальборо, мне агент свой мотык доверил, на 5 минут. И я выперся, за пределы терминала, придурок. И там сразу почти- развилка оказалась... А яж- с ихними правыми рулями- не в ладах! Выжил- чудом, когда выехал на встречку. Тока мне повезло: встречка была- 3 полосы... Ото и выжил...
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А у меня сейчас - 2 гаража полупустых: в одном - 2 велика, в другом - тачка для велика...так и живу...зато семья - спокойна.
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А у меня- украли велик! Из гаража, сцуки! Велик был не совсем обычным. Весьма наворочан и цена его, согласно "Розетке", была 400 долларов. Но! Я купил его за 100. По объявлению, на местном форуме. С запасной резиной даже... После окончания сдулки- спросил у молодого пацана- а че так дешево? Оказалось- он повестку получил. Мобилизация. 2015-й год. Ну и сдрыснуть решил, в Рашку. Наверное- таки сдрыснул. А итог такой: мне это приобретение- точно щастя не принесло. Я не нем тока раз 5-6 покатался.
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Ты знаешь, почти аналогично - недавно бомбанули мне дачу. И хрен с посудой и газовым баллоном, сперли с печки - плиту чугунную, тяжеленную, печку, естественно, разворотили сверху...25 лет - не крали, а за последние 3 года - 3-й раз!!! Уже и брать-то особо нечего, но - лезут! (я там сейчас редко бываю)...Печалька...
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дело в не в количестве полос!!а насколько мозгов хватает для безопасной езды(для себя и окружающих)
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Я- понимаю. Одновременно- вы поняли, что я описал? Вы знаете, что такое, совершенно не ко времени, у вас, вдруг- пропадает скорость, при обгоне? А я- знаю. Я- вааще ни хрена не понял! Просто всё: ты ехал, а теперь- не едешь... А всё...
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Пиздец. Ну и новости. Одна другой лучше. В Деад Спейс поиграть что ли? Жизне утверждающая шпилька.
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Нужно запретить использование автомобилей ВАЗ потому что они не отвечают минимальным стандартам безопасности.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСегодня на Донетчине произошло два смертельных ДТП, унесших 5 жизней. ФОТОрепортаж
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