 "Еще трое "орлов вилкула" задержаны и арестованы судом в Днепре, - Аваков. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию озвучил в твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков.
Он отметил: "Днепр. Еще трое "орлов вилкула" задержаны и арестованы судом. "Титушиная бодрость" 9 мая сменилась камерой 12 мая. Работаем дальше".
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https://youtu.be/2q-HHlnayV0
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