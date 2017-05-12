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 "Еще трое "орлов вилкула" задержаны и арестованы судом в Днепре, - Аваков. ФОТОрепортаж

Суд постановил взять под стражу трех человек, подозреваемых в избиении ветеранов АТО в Днепре на День Победы.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию озвучил в твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил: "Днепр. Еще трое "орлов вилкула" задержаны и арестованы судом. "Титушиная бодрость" 9 мая сменилась камерой 12 мая. Работаем дальше".

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Еще трое орлов вилкула задержаны и арестованы судом в Днепре, - Аваков 01


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Еще трое орлов вилкула задержаны и арестованы судом в Днепре, - Аваков 02

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Еще трое орлов вилкула задержаны и арестованы судом в Днепре, - Аваков 03

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Еще трое орлов вилкула задержаны и арестованы судом в Днепре, - Аваков 04

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орли..........?!?!. Не ті що літають, а ті що гори обсирають!!!. Це нове м*ясо на зоні, рожеве, як поросятки. Там їх навчать Батьківщину любити!!!.
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Ото так і є - спочатку заплатимо, хай відлуплять бійців, потім є за що відлупити тим, кому заплатим. Що виходить? У безпеці лише мішки з грошима, а ті, хто під ними - то бидло, яке лупити будуть поки в голові пусто.
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Какие патриотические личика...Апомнитесь! Вы помешали им возложить букеты на могилу дедов. А пока эксклюзивчик от друга Украины- Гиркина - Три года ДНР. К чему мы пришли - в разнос, Надя Савченко в раше-исполнении
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Как бы не надорвался от усердия,трудяга.Как такое вообще можно было допустить! Позорище на весь мир!
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А чо так в час по чайной ложке...остальные откупились или их трогать невелено....
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Главное не останавливайтесь, бо остановят вас !
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Максимум что им грозит - условный срок. Мелкое хулиганство.
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Умышленное нанесение тяжких увечий. Умышленное покушение на убийство при желании.
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А сколько арестовано "беркутов", избивавших людей и прикрывавших бандитов , аваков не хочет похвалиться ? И пусть еще расскажет как они, убивавшие людей на Майдане прошли переаттестацию и почему не сидят в камерах, твари ?
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https://www.youtube.com/watch?v=uWSD_MunDwc

Вторжение Китая в Россию и Казахстан (Сценарий фильма)

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Организаторы митинга не пострадают. Разрешение на участие "Социалистам" и "Оппоблоку" с использованием партийной символики подписал лично мэр Днепра Борис Филатов. Поэтому- отсос петрович!. Уркаганов повяжут, а отцы демократии чисты аки слеза...Им никто не имел права препятствовать прохождению с партийными знаменами, даже трижды герои АТО: нет такого закона! Так что судебное рассмотрение еще неизвестно в чью пользу состоится...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Еще трое "орлов вилкула" задержаны и арестованы судом в Днепре, - Аваков. ФОТОрепортаж
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