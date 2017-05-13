 На Луганщине задержан боевик, угрожавший пытками украинским военным и готовившийся обстрелять блокпост ВСУ (обновлено). ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ. В сообщении отмечается: "Вблизи позиций сил антитеррористической операции в так называемой "серой зоне" в районе села Сокольники Новоайдарского района правоохранители нейтрализовали мужчину в камуфляжной форме с ручным пулеметом Калашникова и тремя заряженными магазинами к нему.Со слов задержанного, он по заданию главарей одного из незаконных вооруженных формирований "ЛНР" должен был обстрелять блокпост украинских военных. Сотрудники спецслужбы установили, что боевик является уроженцем Лисичанска и присоединился к террористического батальона "Призрак" еще в 2014 году.После освобождения города украинскими военными он "переехал" в Изварино, где находился в составе других террористических бандформирований "Казачья бригада" и казачий батальон "Ярга".Задержанный показал, что неоднократно участвовал в боевых столкновениях с силами антитеррористической операции. Информация, полученная СБ из открытых источников, свидетельствует о возможной причастности боевика к пыткам украинских военных, захваченных террористами.Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".

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Как сообщил на своей странице в Фейсбук волонтер Юрий Мысягин, задержанный в 2014 году снимался на постановочных фото, на которых угрожали пытками украински военным.

"Наверняка многие помнят эти фото. На дворе тогда был 2014 год. На них запечатлены участники ролевых игр, которые показывают, что они будут делать с пленными украинскими военными. В общем вчера в зоне АТО на территории Луганской обл. одного из участников игр - взяли", - пишет Мысягин.

"Кстати эта нелюдь местная, не приезжая. Родился и вырос в Украине, в Лисичанске", - добавил волонтер.

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