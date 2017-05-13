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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На Луганщине задержан боевик, угрожавший пытками украинским военным и готовившийся обстрелять блокпост ВСУ (обновлено). ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными задержали на Луганщине вооруженного боевика террористической организации "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Вблизи позиций сил антитеррористической операции в так называемой "серой зоне" в районе села Сокольники Новоайдарского района правоохранители нейтрализовали мужчину в камуфляжной форме с ручным пулеметом Калашникова и тремя заряженными магазинами к нему.

Со слов задержанного, он по заданию главарей одного из незаконных вооруженных формирований "ЛНР" должен был обстрелять блокпост украинских военных. Сотрудники спецслужбы установили, что боевик является уроженцем Лисичанска и присоединился к террористического батальона "Призрак" еще в 2014 году.

После освобождения города украинскими военными он "переехал" в Изварино, где находился в составе других террористических бандформирований "Казачья бригада" и казачий батальон "Ярга".

Задержанный показал, что неоднократно участвовал в боевых столкновениях с силами антитеррористической операции. Информация, полученная СБ из открытых источников, свидетельствует о возможной причастности боевика к пыткам украинских военных, захваченных террористами.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".

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На Луганщине задержан боевик, угрожавший пытками украинским военным и готовившийся обстрелять блокпост ВСУ (обновлено) 01

На Луганщине задержан боевик, угрожавший пытками украинским военным и готовившийся обстрелять блокпост ВСУ (обновлено) 02

На Луганщине задержан боевик, угрожавший пытками украинским военным и готовившийся обстрелять блокпост ВСУ (обновлено) 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служивший корректировщиком огня боевиков житель Авдеевки приговорен к 6 годам лишения свободы, - прокуратура

Как сообщил на своей странице в Фейсбук волонтер Юрий Мысягин, задержанный в 2014 году снимался на постановочных фото, на которых угрожали пытками украински военным.

На Луганщине задержан боевик, угрожавший пытками украинским военным и готовившийся обстрелять блокпост ВСУ (обновлено) 04

"Наверняка многие помнят эти фото. На дворе тогда был 2014 год. На них запечатлены участники ролевых игр, которые показывают, что они будут делать с пленными украинскими военными. В общем вчера в зоне АТО на территории Луганской обл. одного из участников игр - взяли", - пишет Мысягин.

На Луганщине задержан боевик, угрожавший пытками украинским военным и готовившийся обстрелять блокпост ВСУ (обновлено) 05

"Кстати эта нелюдь местная, не приезжая. Родился и вырос в Украине, в Лисичанске", - добавил волонтер.

Смотрите: СБУ задержала на Донетчине контрактника ВСУ, ранее воевавшего за "ДНР". ФОТО


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зависть плохое чувство-выест все внутренности.
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нужен мне твой маскальский авось..
дуй уже к себе на родину.
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25 лет тюрьмы строго режима, а еще по зоне пустить слух, что воно эбало маленьких бурундучков и его срок станет анальной сказкой)
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а может ненадо так, а просто вірезать яічка і отпустить на свободу....
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очередной впопучленец-позер, которого погубило свое ЧСВ. Нужно больше "крутых" фоток, больше вконтактиков и инстаграммов.
Apple: Мы зарабатываем миллионы на понтах молодежи.
СБУ: Мы выполняем план на понтах впопучленцов.
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Странные вы... Зачем задержали? Когда задерживали фоток этих никто еще не видел. Ясно , что это за чмо уже позже стало. Вопрос, что с ним сделать теперь - это уже другое дело.
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Игорек а как насчет информации которую это существо может выдать? ась?
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"Поговоріть" з медведчуком,що працював на уникнення росії від відповідальності за агресію на Донбасі,він більше всіх свідків разом узятих знає про це .І везіть в Гаагу .
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Майно конфіскувати. Батьків нафік з України, позбавити громадянства. Вчителів вигнати зі школи за погане виховання. Самого в тюрягу.
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Відпустять,ще й біометричний паспорт дадуть позачергово. А якщо ще й розкаже толіку-тепловізору,що при затриманні його киздили,то ще й нагородну зброю від авакова отримає. А може і посаду в поліції...
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Хотел написать "мы можем повторить", но не хочу. Мы - не они. Мы, в отличие от этих тварей, люди. Пусть сидит, будет время подумать. Если бы прибили с оружием в руках, тогда другое дело, а коль взяли ...
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.....вчера украинского перебесщика ЛИЦО не ретушировали , а СЕПАРА который резал головы и уши рожу СКРЫЛИ !!!!
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если тебе нужна его рожа то воспользуйся сервисом "поиск по картинке гугл" и найдешь все похожие изображения. среди них 39000 % будут с незамазанными рожами
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вот увидите...пойдет по программе СБУ "тебя ждут дома"
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ты идиот? по программе идут те кто сдались и только если нет серьезных преступлений
его ЗАДЕРЖАЛИ

я понимаю ты решил написать крутой пост для лайков а в понедельник распечатав понесешь его в школу хвастаться. Но тут таких щеглов бьют влет на взлете
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Финансирование терроризма? Не видно причин.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Луганщине задержан боевик, угрожавший пытками украинским военным и готовившийся обстрелять блокпост ВСУ (обновлено). ФОТОрепортаж
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