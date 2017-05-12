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 В Запорожье студенты "сдали" полиции доцента вуза, который систематически вымогал взятки за экзамены. ФОТОрепортаж

В Запорожье сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции и Запорожской городской прокуратуры №1 задержали доцента кафедры одного из университетов, который организовал систему получения взяток от студентов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, информация о вымогательстве взяток была получена от студентов вуза по телефону доверия. Информацию с номером телефона, по которому можно сообщать о фактах коррупции, полиция разместила на баннерах в городе в конце апреля.

"В начале мая во время сдачи зачетов и курсовых работ доцент сообщил студентам, что решит вопрос сдачи экзамена по профильной дисциплине, однако для этого ему лично должны были передать денежные средства в размере 500 гривен с одного студента. При этом он подчеркнул, что гарантированное и положительное решение вопроса о сдаче экзамена возможно лишь при получении им соответствующих денежных средств", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что злоумышленник был задержан при получении денег от трех студентов.

Также задокументировано получение доцентом еще трех взяток от студентов. Калиновская подчеркнула, что задержание проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК. В настоящее время по месту работы задержанного проходит обыск.

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В Запорожье студенты сдали полиции доцента вуза, который систематически вымогал взятки за экзамены 01
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В Запорожье студенты сдали полиции доцента вуза, который систематически вымогал взятки за экзамены 02
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В Запорожье студенты сдали полиции доцента вуза, который систематически вымогал взятки за экзамены 03

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твоя работа на сайте: брызгать жидким инфокалом на каждой странице и постить гавеные картинки... у меня к тебе предложение: попробуй начать формулировать мысль и писать комменты, может у тебя получится... хотя, если ты немой, то врядли...
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Це такі крихти, у порівнянні з загальнодержавним масштабом... Хоча з/п у тих бідолах теж не суддівські...
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бидолаги это кто, деканы? Та еще быдлота зажравшаяся. Понакупали себе левых "профессоров" ради должности и "стригут" вместо обучения...
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НУ ТАК, А ШО Ж....
МАРТЫНЕНКО САДЯТЬ...., А ВИН НЕ СИДАЕ.
НАСИРОВА САДЯТЬ...., А ВИН СИРЭ, НО ТЭЖ НЕ СИДАЕ.
...
НЭ СЭБЭ Ж САДЖАТЫ?
КОГО НИ ВИЗЬМЫ - ВСИ УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ....ИЗ ЗВАНИЯМИ....УЧЁННЫМИ (!)...РЕГАЛИЯМИ...ПРОФФФФЕССОРА-АКАДЕМИКИ...
А ЦЭЙ -......ДОЦЕНТ.
ОСЬ ВИН! ГЛАВНЫЙ КОРУПЦИОНЭР, ВИНОВНИК ВСИХ БЕД НА УКРАИНИ!
НЕГОДЯЙ!
ПАДЛЮКА!
ЗРАДНЫК!
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"ЦИРК "ШАПИТО""Show Must Go On
////

АМЭРЫКА! ГОТОВ ГРОШИ! МОЖНА ВЖЭ ДАВАТЬ. МЫ ЙОГО СПИЙМАЛЫ.
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Это поголовная практика, надо сажать , лишать всех званий , в последствии запрет на любои вид деятельности связанный с преподаванием.затрудняюсь сказать сколько детей загубили вот эти взяточники. Представляете , взрослая жизнь каждого студента начинается со взятки.
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Не каждого, не нужно обо всех огульно. Может быть многих, но не каждого
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Эти телефоны должны быть в каждом городе на каждом столбе.В интернете в каждой области отдельный сайт,тогда это будет похоже на борьбу.
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За взятки нужно сажать не только берущего, но и дающего. Студент нынче не тот пошел. Некоторые семестрами не ходят, а потом появляются горе спецы, типа Гройсмана. Сейчас в вузах у препод. состава начинает урожайное время. Все это прекрасно знают, только это ничто по сравнению с властью, где воруют и берут взятки миллиардами. Все пропитано гнилью с веха до низу. Главный вор в телику постоянно нам врет. Он напоминает персонажа из Ильфа и Петрова. Застенчивый ворюга.
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ну вот, нормальные студенты пересажают преподавателей-взяточников, и у прогульщиков появится стимул ходить на пары и зубрить зачёты...
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Когда я учился, мы вообще не знали, что такое дать преподавателю взятку. Пару раз коньячок и то, уговаривали взять после экзамена. Я близко знаю, что сейчас с образованием изнутри. Студенту нужны корочки без особых усилий, а профессуре денежка в липкий карман. Вот они и договариваются, а на выходе - баран и взяточник. Этот бардак выгоден обоим сторонам. Из всех своих бывших сослуживцев по институту я знал только одного, который не брал взятки из принципа. Таких студенты считают идиотами и белыми воронами, но в душе уважают и боятся. Им приходится зубрить, чтобы сдать такому кремню экзамен.И на таких есть управа - звонок от ректора или декана. Но там другие расценки. Хорошо, если студент какой-то металлург или счетовод, а если врач хирург. Хотя сейчас стоимость операции равна стоимости обучения в вузе. Деньги отбиваются быстро. Это, как борьба с алкоголизмом, когда общество трезвости института возглавил горький пьяница и дебошир. Сфера образования больна и никчемна.
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В советском законодательстве так и было! Не следует механически отвергать все из прошлого,в нем было много и хорошего,но,к сожалению,особенно на Западной Украине, грязью мажут всех и вся, но к оценке прошлого надо подходить конкретно!
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правильно сделали. С молчаливого попустительства делается все самое большое зло в мире.
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найдите себе консультанта! "ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)", это не ч.3, а ч.1!!!
А в данном случае, надо было написать "повторно" и вот это уже ч.3! Между ч.1 и ч.3 ПРОПАСТЬ!
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Что значит сдали?
Это вообще-то уголовное преступление - брать взятки.
Или "журналисты" этого ресурса так не считают?
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у нас в национальном универе в донецке, из параллельной группы т.ж. сдали препода-взятчника...
до 3-го курса из этой группы дошло только 2 человека, которых перевели к нам...
вот такая вот история...
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обратите внимание на мокрое пятно на штанах доцента
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Это первый симптом,что общество начинает выздоравливать!Эту нечисть, этих барыг надо корчевать везде,они угробили страну,страна в результате этого просто гниет, о каком развитии вы говорите?Медленное,болезненное умирание,страна будет обречена,в такой моральной атмосфере цивилизация невозможна,мы будем неспособными не только воспроизвести то,что есть,но,естественно, и двигаться вперед,создавать что-то новое,последствия взяток имеют коммулятивный эффект, который просто губит страну!Непонятна ,просто преступно мягкое,терпимое отношение к взяточникам на Печерских холмах! О причинах нетрудно догадаться! Но украинский народ этому змею горынычу хребет рано или поздно, большой кровью или малой,но переломает!
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Дебільна система освіти спонукає до поборів. Наразі викладач не може вигнати студента-даієчника, бо від кількості студентів залежить кількість ставок на факультеті. В середньому, 10 студентів - 1 ставка. Вигнав 10 двієчників - злетіла ставка, значить когось потрібно скорочувати. Деяких студентів взагалі можна побачити 2 рази в рік, на зимовій і літній сесії, і вони відкрито заявляють, що ви нас не вижинете, бо ми ваші ставки. І вони праві, ставить викладач нашару гниленьку трієчку, бо їсти хочеться. А ще викладачеві потрібно наукову роботу проводити і публікуватися у зарубіжних рейтингових журналах, а одна публікація - близько 4000 грн, а потрібно таких публікацій за умовами контракту 1-2 на рік, а ставка доцента близько 5000 грн, усе інше можуть бути надбавки з внутрішніх коштів ВУЗу, але ці кошти дуже неохотно виплачуються і часто викладач живе на голу ставку. 90% викладачів у ВУЗах їздять на наукові конференції за власний рахунок, бо відрядження практично не оплачуються і наукову апаратуру закупляють для власних досліджень теж скинувшись колективом кафедри чи лабораторії. Ось такі ньюанси викладацької діяльності для тих хто не в темі. Думаю, щось схоже відбувається і в середніх навчальних закладах. Я не виправдовую того доцента, але не створюйте підгрунтя для корупції і вона зникне. Дайте ВУЗам хоча б можливість виганяти нерадивих студентів без наслідків для своєї кишені, або дати розгільдяю вчитися далі без заліків, але не допускати до випускних екзаменів чи захисту дипломної поки не ліквідує уже на платній формі через бухгалтерію ВУЗу, через повторний курс вивчення дисципліни свої заборгованості. Тоді і справжніх випускників-спеціалістів побільшає і викладач себе ганчіркою не відчуватиме. Вибачте за "многабукаф" - наболіло!
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Молодцы молодежь! Нечего с таким мириться. Если бы каждый на своем месте понемногу начал наводить порядок, глядишь бы и изменилось все к лучшему. Не стоит ждать "доброго дядю", который вычистит эти Авгиевы конюшни, нужно самим это сделать. Восхищаюсь смелыми ребятами.
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это абсолютно ничего не значит... Вспомните, как браво, прямо в кабинете заместителя министра освиты, при даче взятки, с поличным задержали рекора Бердянского ВУЗа Антошкину!!! Ну и что? Ну и ничего, она, эта Антошкина - и сегодня работает ректором в том же ВУЗе в городе Бердянске... Понимаете, куда идут деньги, вымагаемые преподами со студентов??? На Киев...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Запорожье студенты "сдали" полиции доцента вуза, который систематически вымогал взятки за экзамены. ФОТОрепортаж
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