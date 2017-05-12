 В Запорожье студенты "сдали" полиции доцента вуза, который систематически вымогал взятки за экзамены. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, информация о вымогательстве взяток была получена от студентов вуза по телефону доверия. Информацию с номером телефона, по которому можно сообщать о фактах коррупции, полиция разместила на баннерах в городе в конце апреля.
"В начале мая во время сдачи зачетов и курсовых работ доцент сообщил студентам, что решит вопрос сдачи экзамена по профильной дисциплине, однако для этого ему лично должны были передать денежные средства в размере 500 гривен с одного студента. При этом он подчеркнул, что гарантированное и положительное решение вопроса о сдаче экзамена возможно лишь при получении им соответствующих денежных средств", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что злоумышленник был задержан при получении денег от трех студентов.
Также задокументировано получение доцентом еще трех взяток от студентов. Калиновская подчеркнула, что задержание проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК. В настоящее время по месту работы задержанного проходит обыск.
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МАРТЫНЕНКО САДЯТЬ...., А ВИН НЕ СИДАЕ.
НАСИРОВА САДЯТЬ...., А ВИН СИРЭ, НО ТЭЖ НЕ СИДАЕ.
...
НЭ СЭБЭ Ж САДЖАТЫ?
КОГО НИ ВИЗЬМЫ - ВСИ УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ....ИЗ ЗВАНИЯМИ....УЧЁННЫМИ (!)...РЕГАЛИЯМИ...ПРОФФФФЕССОРА-АКАДЕМИКИ...
А ЦЭЙ -......ДОЦЕНТ.
ОСЬ ВИН! ГЛАВНЫЙ КОРУПЦИОНЭР, ВИНОВНИК ВСИХ БЕД НА УКРАИНИ!
НЕГОДЯЙ!
ПАДЛЮКА!
ЗРАДНЫК!
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АМЭРЫКА! ГОТОВ ГРОШИ! МОЖНА ВЖЭ ДАВАТЬ. МЫ ЙОГО СПИЙМАЛЫ.
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А в данном случае, надо было написать "повторно" и вот это уже ч.3! Между ч.1 и ч.3 ПРОПАСТЬ!
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Это вообще-то уголовное преступление - брать взятки.
Или "журналисты" этого ресурса так не считают?
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до 3-го курса из этой группы дошло только 2 человека, которых перевели к нам...
вот такая вот история...
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