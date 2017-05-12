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 Фоторепортаж
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 Бессмертный полк Вилкула, ограбление по-французски, третий лишний. Свежие ФОТОжабы от от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Бессмертный полк Вилкула, ограбление по-французски, третий лишний. Свежие ФОТОжабы от от Цензор.НЕТ 01
На пути в "гейропу"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шоп-тур" + паспорт: жители "Л/ДНР" массово едут на подконтрольную Украине территорию за биометрическими паспортами, - ИС

Бессмертный полк Вилкула, ограбление по-французски, третий лишний. Свежие ФОТОжабы от от Цензор.НЕТ 02
Петушиный полк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о событиях в Днепре на 9 мая: Я смотрел на этих бройлеров, которые там бегали. Эта "титушня" должна сидеть за решеткой. ВИДЕО

Бессмертный полк Вилкула, ограбление по-французски, третий лишний. Свежие ФОТОжабы от от Цензор.НЕТ 03
Когда третий лишний

Бессмертный полк Вилкула, ограбление по-французски, третий лишний. Свежие ФОТОжабы от от Цензор.НЕТ 04
Меняются только "додоны"...

Бессмертный полк Вилкула, ограбление по-французски, третий лишний. Свежие ФОТОжабы от от Цензор.НЕТ 05
Ограбление по-французски

Бессмертный полк Вилкула, ограбление по-французски, третий лишний. Свежие ФОТОжабы от от Цензор.НЕТ 06
Реформуй - не реформуй...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты и бойцы АТО митингуют возле здания Нацполиции в Днепре с требованием беспристрастного расследования событий 9 мая. ФОТОрепортаж

Бессмертный полк Вилкула, ограбление по-французски, третий лишний. Свежие ФОТОжабы от от Цензор.НЕТ 07
Переаттестация это...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый днепровский титушка уже за решеткой - арестован на 2 месяца, - Аваков. ФОТО+ВИДЕО

Бессмертный полк Вилкула, ограбление по-французски, третий лишний. Свежие ФОТОжабы от от Цензор.НЕТ 08
Черное и белое

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Курящая лошадь за окном, забавно выглядит!
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А говорят капля никотина убивает лошадь! Врут люди!
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Как мы умудрились посадить себе на шею банды вилкулов, мартыненков, бойков, барыг и другую циничную одноизвилинную элиту?
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Мы? Опять мы виноваты, а Порошенко, ГПУ, СБУ вообще не при делах?
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Мы страна, которая посадила на себя всю эту нечисть и 26 лет кормим. Продолжаем заглядывать им в рот и надеемся попасть к ним в услужение на тепленькое местечко.
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Ничего мы не умудрились, для этого вполне достаточно просто ничего не делать и они сами нам на шею залезут. Это элементарная банда халявщиков и наемников, которая не оплачиваемую работу не делает. Так было с 90-х и по сей день. А работа - бить морды и дань собирать.
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самое ужастное что есть сейчас в стране- это бессмертный полк. Пускай и дальше грабят нас депутаты, но "онижедети" должны прэсовать стариков которые чтят память погибших, а не воров. Ибо у нас АТО.
Хотя вате не понять
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Я не понял, а что в Украине паспорта выдаются не по месту жительства?
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да где угодно, я живя в луганской обл. получал в харьковской, но это было в 2010. можно заплатить и на дом принесут с бантиком. спроси у грузинских гастролёров.
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Кто нибудь видел евровидение или Украина отказалась его транслировать? говорят зрители кричат Россия, Россия, а где посмотреть не найду.
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Угу. А еще зрители кричали "мальчика в трусиках распяли", "путенпамаги"

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Ага, начинают кричать с самого утра и до поздней ночи.
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Так они же кричат, значит нужно слушать, а не смотреть.
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Кто-то может объяснить почему Трамп не встал, когда фоткался с Климкиным? Протокол, невежество или что это было?
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за 400 000 только с сидячим трампом, за стоячего лэм пришлось бы выкинут, сэкономили
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А Россия сколько заплатила за стоячего Трампа?
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так это монтаж - Трамп сидит за столом. Можно сфотожопить было разве что под столом Климкина.
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Убогий собрал вокруг себя убогое . Он должен сидеть в тюрьме .
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В "Гейропу" фотожабка ну уж очень наглядная. 5 баллов.
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Бессмертная только......хроника тех лет..........
Бессмертный полк Вилкула, ограбление по-французски, третий лишний. Свежие ФОТОжабы от от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2751
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажБессмертный полк Вилкула, ограбление по-французски, третий лишний. Свежие ФОТОжабы от от "Цензор.НЕТ"
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