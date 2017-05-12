 На Кировоградщине изъят арсенал оружия у местных жителей, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Во время санкционированных обысков в квартире и гараже злоумышленников правоохранители изъяли самодельное взрывное устройство, обрез охотничьего ружья, малокалиберную винтовку, три гранаты Ф-1 и РГД-5, тротиловую шашку весом 200 граммов и почти восемьдесят патронов различного калибра для огнестрельного оружия".
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