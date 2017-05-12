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Все про:Кировоградщина (248) оружие (3910) СБУ (14195)

 На Кировоградщине изъят арсенал оружия у местных жителей, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли арсенал оружия и боеприпасов у жителей города Светловодска на Кировоградщине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Во время санкционированных обысков в квартире и гараже злоумышленников правоохранители изъяли самодельное взрывное устройство, обрез охотничьего ружья, малокалиберную винтовку, три гранаты Ф-1 и РГД-5, тротиловую шашку весом 200 граммов и почти восемьдесят патронов различного калибра для огнестрельного оружия".

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На Кировоградщине изъят арсенал оружия у местных жителей, - СБУ 01

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На Кировоградщине изъят арсенал оружия у местных жителей, - СБУ 02

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На Кировоградщине изъят арсенал оружия у местных жителей, - СБУ 03

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На Кировоградщине изъят арсенал оружия у местных жителей, - СБУ 04

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Откуда взяли что люди-злоумышленники? Может они с благими намерениями оружие держали?
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Согласен. Тут еще не понятно, что злоумышленней: не испльзовать арсенал или прийти с ним куда надо...
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не болтали бы про такие вещи......но видно у них с деньгами плохо было....
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Вы вместо того, чтобы бороться с российской агентурой все силы бросили на выявление "арсеналов" чтобы никто не покусился на Главную жопу страны. Называется с пушки по воробьям. пусть этим 2мусарня" занимается.... А вы разоблачайте там разных вилкулов, бойков, порошенков...
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Изумительно! Продолжай дальше до бессилия!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Кировоградщине изъят арсенал оружия у местных жителей, - СБУ. ФОТОрепортаж
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