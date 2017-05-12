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 "Давайте помиримся", - Трамп прокомментировал встречи с Климкиным и Лавровым. ФОТО

Трамп призвал Россию и Украину к миру.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к миру. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США написал на своей страничке в Твиттере.

"Вчера, в один и тот же день, я встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным", - написал Трамп.

Президент США также опубликовал фото со встреч с хэштегом #LetsMakePeace ("Давайте помиримся").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС рассматривает возможность увеличения периода установления санкций против России с 6 месяцев до 1 года, - Хармс

Давайте помиримся, - Трамп прокомментировал встречи с Климкиным и Лавровым 01
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Зюзя це свиня, а Зюзик? ( зюзя - алкаш, забулдыга, пьянчужка, пьянь, забулдыжка, выпивоха, пьянчуга, пьяница Словарь русских синонимов. зюзя сущ., кол во синонимов: 20 • алкаш (31) • )
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Зверніть увагу на фото Лаврушки і Клімкіна. лаврушка стоїть офіційно біля Трампа - це перше фото и друге Клімкін поруч з Трампом який сидить за столом, а наш міністр закордоних справ поклав свої руки на стіл. Почитайте в психології, що це означає. Лаврушка в дупі.))))
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Кто твиттере сидит скиньте Трампу предложеня с отзывов этой темы.)) И про Аляску, и про Корею, и про Гаагу, и про погибших военных и т.д. и т.п. и про Обаму как вишенку на торт.))
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Там и так в основнов всё в духе

Tara 🤦🏻‍♀️‏ @jandtrich
@realDonaldTrump

Are you seriously proud of this? RU and UKR?! Peace? Help UKR get their country back from Russia!!! #LetsMakePeace #ImpeachTrump
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На КАКИХ условиях мириться и КАК возвратить 10000 погибших украинцев,кусок Донбасса и Крым?!
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Фото обо всем говорит красноречиво без слов. Трамп с лошадиной головой стоят и улыбаются, а Климкин стоит и прогибается не зная улыбаться или плакать.
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Уважаемый... Далеко не каждый человек на Земле, может зайти в кабинет президента США и постоять с ним рядом! НО!... Далеко не каждый из постоявших рядом... имеет право положить руки на Президентский стол! При-чем... стоя в позе самого "хозяина кабинета"
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Фото показывает кто партнер, а кто хозяин и холуй. А в Мацкву наши послы теперь будут ехать и челобитную бить при виде царя батюшки, как было раньше.
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Даже если Путлер отсосет у всей Украины-этого не хватит,чтобы помирится с Лаптестаном,после того что они натворили.
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Поверь, здесь достаточно ваты, которым идея примирения очень понравится. Есть еще просто пассивные, которым абсолютно все по барабану.
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Ну вот Пусть Путин лично попросит прощения у всех матерей погибших украинцев
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Не вижу абсолютно ничего сверхъестественного в комментарии Трампа.
Простой этикет дипломатии, не более...
В свое время Рейган не особо размахивал посланиями, даже с горбатым в Рейкьявике обнимался, но медленно и уверенно создавал все предпосылки для скоропостижного ухода в Историю СССР
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А ось вам і продовження теми. Дві фотографії в інтернеті зустрічі Трампа з лавровим та Клімкіним, з лавровим Трамп стоїть, з Клімкіним сидить. Виглядає це так як я вчора писав. І от сьогодні в твітері закликає укладати мир з кацапами. Аналізуюче сказане; офіційно США буде підтримувати Україну, а поза очі американці будуть тиснути на Україну до підписання мирової з лугандонією на умовах кацапії.
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Если не смотреть на сами фото, то, пожалуй, с вами можно было бы даже согласиться
Но вот как по мне, то фотка с Климкиным выглядит более, как бы это сказать, не фамильярней, а более близкой, ну вот фиг его знает, как слово подобрать - когда реальные партнеры могут обсуждать какие-то дела, едва не садясь жопой на край рабочего стола доверенного товарища.
А когда стоишь с казенной улыбочкой рядом - ну хз, точно так же, я думаю, Трамп стоял бы и с Ким Чен Ыном, если что.
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подобрать слово , да просто по домашнему.
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Админы Цензора , какого вы сменили мне флажок Украины на колорадский и удаляете все комментарии подряд. Или вы уже на педерацию равняетесь??? Шо за куйня творится??
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так вы валите в свой свинарник со стройки клятой, и будет у вас любимый флажок!
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Флажок меняет прокси через который ты подключаешься. Комментарии даляются, когда пользователи отмечают сообщение как спам определенное количество раз. По-моему так.
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Если России подарить,то что она сделала в Абхазии,Грузии ,Украине и не наказать,это будет конец цивилизации и начало эпохи разбоя.ГДЕ ПРАВ ТОТ,КТО С ДУБИНОЙ! Вы хотите жить в таком мире? Что-то Трамп не то сказанул !
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а на кого тогда властям свинарника валить все проблемы - нищету, разруху, вымирание населения и гражданскую войну?
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Як тільки касаби заберуться з України, і заберуть свої озброєння і найманців, як тільки буде відновлений кордон, і запрацює візовий режим з москалією, як тільки чекісти припинять провокації на всій території СУВЕРЕННОЇ України, тільки тоді можливий мир. Та й то, крихкий і натягнутий...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Давайте помиримся", - Трамп прокомментировал встречи с Климкиным и Лавровым. ФОТО
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