 "Давайте помиримся", - Трамп прокомментировал встречи с Климкиным и Лавровым. ФОТО

"Вчера, в один и тот же день, я встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным", - написал Трамп.
Президент США также опубликовал фото со встреч с хэштегом #LetsMakePeace ("Давайте помиримся").
Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G
- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.
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Tara 🤦🏻♀️ @jandtrich
@realDonaldTrump
Are you seriously proud of this? RU and UKR?! Peace? Help UKR get their country back from Russia!!! #LetsMakePeace #ImpeachTrump
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Простой этикет дипломатии, не более...
В свое время Рейган не особо размахивал посланиями, даже с горбатым в Рейкьявике обнимался, но медленно и уверенно создавал все предпосылки для скоропостижного ухода в Историю СССР
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Но вот как по мне, то фотка с Климкиным выглядит более, как бы это сказать, не фамильярней, а более близкой, ну вот фиг его знает, как слово подобрать - когда реальные партнеры могут обсуждать какие-то дела, едва не садясь жопой на край рабочего стола доверенного товарища.
А когда стоишь с казенной улыбочкой рядом - ну хз, точно так же, я думаю, Трамп стоял бы и с Ким Чен Ыном, если что.
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