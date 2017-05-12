 Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Об этом заявил Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает официальный сайт облгосадминистрации.
На открытие Аллеи памяти пришли тысячи днепрян, среди них и семьи погибших.
"Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства. Это - символ сопротивления украинского народа и его несокрушимого духа. То, что сегодня происходит - это настоящее единение душ и сердец, и я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел почтить память наших героев, а также тех, кто помогал осуществлению этого проекта ", - отметил Валентин Резниченко в своем выступлении.
Во время открытия Аллеи памяти в небо выпустили сотни белых шаров, символизирующих светлые души более 500 жителей Днепропетровщины, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины. Ветераны АТО и родственники погибших собственноручно высадили 180 туй вокруг больших стеклянных стел, которые подсвечиваются ночью.
На стелах - фотографии погибших и фраза "Герои не умирают" на четырех языках: украинском, английском, немецком и французском. Кроме того, на них размещены фотографии с передовой, снятые украинскими военными фотокорреспондентами в том числе и известным фотографом Дмитрием Муравским. Благодаря подсветке фотографии приобретают чрезвычайную реалистичность.
В сопровождении оркестра колонны военных прошли торжественным маршем у стел с фотографиями погибших. К стелам с фотографиями героев были возложены цветы.
Проект, инициатором которого стал Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, был реализован исключительно на средства меценатов.
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А в статье тока про английский, немецкий и французский написано.
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Героям Слава!
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Ну,щас вилкул пригонит стадо джобОлдов и и все испахабит.
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