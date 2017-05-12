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 Политика Украины, Общество
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Все про:Днепр_город (2640) памятник (2121) память (817) Резниченко (84)

 Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Аллея памяти в Днепре, открытие которой состоялось 12 мая, стала крупнейшим в Украине мемориальным комплексом чествования памяти погибших во время Революции Достоинства и войны на востоке страны.

Об этом заявил Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает официальный сайт облгосадминистрации.

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На открытие Аллеи памяти пришли тысячи днепрян, среди них и семьи погибших.

"Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства. Это - символ сопротивления украинского народа и его несокрушимого духа. То, что сегодня происходит - это настоящее единение душ и сердец, и я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел почтить память наших героев, а также тех, кто помогал осуществлению этого проекта ", - отметил Валентин Резниченко в своем выступлении.

Во время открытия Аллеи памяти в небо выпустили сотни белых шаров, символизирующих светлые души более 500 жителей Днепропетровщины, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины. Ветераны АТО и родственники погибших собственноручно высадили 180 туй вокруг больших стеклянных стел, которые подсвечиваются ночью.

На стелах - фотографии погибших и фраза "Герои не умирают" на четырех языках: украинском, английском, немецком и французском. Кроме того, на них размещены фотографии с передовой, снятые украинскими военными фотокорреспондентами в том числе и известным фотографом Дмитрием Муравским. Благодаря подсветке фотографии приобретают чрезвычайную реалистичность.

В сопровождении оркестра колонны военных прошли торжественным маршем у стел с фотографиями погибших. К стелам с фотографиями героев были возложены цветы.

Проект, инициатором которого стал Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, был реализован исключительно на средства меценатов.

Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства, - Резниченко 01

Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства, - Резниченко 02

Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства, - Резниченко 03

Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства, - Резниченко 04


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А шо за надпись и на каком языке на последней фотке?
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Не нужно все воспринимать в штыки , вы сначала посмотрите внимательно , если есть возможность посетите , там на разных языках , на английском тоже . Ну про рідну мову я вже не кажу , цесаме собой.
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я не в виде возражения... Но за Украину кроме евреев, отдали жизни и грузины, и крымские татары, и белорусы...
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У погибших ребят за Украину разные национальности , да и проходящий прочтёт надпись на близком ему языке , и глубже проникнется горем . Там не только иврит .
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О как...
А в статье тока про английский, немецкий и французский написано.
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Герхард, это они все потому, что хотят сказать будто ты дЫбил. Не?
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Молодцы, очень красиво. Если, конечно, это определение подходит к столь траурному мемориалу...
Героям Слава!
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Через 3 дня после избиения ветеранов АТО???Да вы изголяетесь!!!
Ну,щас вилкул пригонит стадо джобОлдов и и все испахабит.
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Не удивлюсь, если завтра "титуханы" Вилкула все разгромят а СБУ быдет снова прикрывать, отмывать и облизывать Главную жопу страны, выявляя очередной тайник с берданкой и тремя гильзами
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Видеонаблюдение не забыли установить ? Мрази ведь не перевелись , наоборот , голову свою дурную поднимают - будут все это паскудить ...
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А таки даааа, похоже именно вот и выглядит теперь безсмертный полк.......
Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства, - Резниченко - Цензор.НЕТ 5256
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Думаю, что не только видеонаблюдение надо установить. Но и спареный с камерой пулемет. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда
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и к камере сразу снайперскую винтовку присоединить чтобы как только мразина замахнулась на памятник, сразу и легла под ним...
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Надо бы установить видеокамеру спареную с ДШК.
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Обязательно установить несколько видеокамер. Иначе вилкулята по заказу козломордых кремлядей сделают пакость. И так - на любом памятнике, ведь сколько случаев уже было!Потом поймать ушлепков, посадить, а видео как можно больше раз показать НА ВЕСЬ МИР - какая ущербная "страна" делает эти провокации. Посерьезней надо действовать, перебивать фэйки империи зла.
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Хорошее дело. Только Днепр, пожалуй, не лучший вариант для таких памятников. Вата насрет там обязательно.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства, - Резниченко. ФОТОрепортаж
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