 Нардепы не имели права выступать в суде в поддержку Мартыненко, - САП. ФОТО

Об этом прокурор САП Роман Симкив сказал в заседании Апелляционного суда, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Так, по его словам, решение суда первой инстанции было принято под давлением со стороны депутатов.
Кроме того, Симкив процитировал депутатов, которые сознались, что не знали сути дела Николая Мартыненко.
Напомним, 3 мая прокурор САП Симкив сообщил журналистам, что прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия.
20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку". По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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У нас уже САП решает, правильный суд, или неправильный, может выступать нардеп - или не может!
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С начала прочитай его, потом пиши комментарии. По крайней мере не будешь выглядеть ду...раком.
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А еще - письмо ВСУ 511-550/0/4-13. Прямо указано, что Сымкив - тупой поц. "При обранні такого запобіжного заходу слідчий суддя, суд має враховувати, що наявність одного поручителя може бути визнана достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру (народний депутат України, депутат місцевої ради, особа, яка відзначена державними нагородами тощо)".
Нардепы как поручители - ПРЕИМУЩЕСТВО в суде. А оно ляпает, дебильное, практики не прошло, теорию не учило, полезло в заседание, болезное.
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Дуже смішно))
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Во-вторых, не могу связать то, что ты пишешь и то, что написанное статье. Может ты знаешь по этому делу больше? Если да, то расскажи и нам. Буду благодарен.
В-третьих, по поводу комментария KonstnT. Подобного рода комменты этот тип оставляет регулярно в нескольких ветках.
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