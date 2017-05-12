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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Нардепы не имели права выступать в суде в поддержку Мартыненко, - САП. ФОТО

мартыненко

Прокуроры САП заявили, что выступления в суде нардепов от "Народного фронта" не предусмотрены Криминальным процессуальным кодексом.

Об этом прокурор САП Роман Симкив сказал в заседании Апелляционного суда, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, решение суда первой инстанции было принято под давлением со стороны депутатов.

Кроме того, Симкив процитировал депутатов, которые сознались, что не знали сути дела Николая Мартыненко.


Нардепы не имели права выступать в суде в поддержку Мартыненко, - САП 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко. ФОТОрепортаж

Нардепы не имели права выступать в суде в поддержку Мартыненко, - САП 02

Отметим, что большинство нардепов-поручителей присутствуют в зале. Заседание началось в 10:40.

Нардепы не имели права выступать в суде в поддержку Мартыненко, - САП 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья не разобралась, мы арестуем имущество Мартыненко, - САП

Напомним, 3 мая прокурор САП Симкив сообщил журналистам, что прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия.

20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку". По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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ага) смешно уже становится) видимо этот концерт будет длиться все лето) не чем больше антикоррупционным органам заниматься, как показывать шоу для людей в судах.
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Так что летом можно никуда не ехать, запасаться попкорном и наслаждаться представлениями НАБУ и САП))) чувствую захватывающее зрелище будет))
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Антикоррупционные органы тут при чем, шоу это депутаты, ну и наши суды конечно....
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Да, очень весело) люди, которые должны знать законы досконально, нарушают из безбожно. И если депутаты не имели права так делать, то почему только сейчас это САП заявляет? Дописали закон?)))
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отпустил его на поруки.....da shto zhe eto za b**** takoe ? kaie nafig "poruki" ? shto za zakony takie ?
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какая к черту порука?какие нафик депутаты? кучка проворовавшихся кролей, просравшие данную им народом морковку( попутно стырив у того капусту) пытаются отмазать кошелек Кролика? пока прекращать этот сходняк, сядет набриолиненный ---- за базар посадить рядом всю бригаду
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Если полиция у нас селфи, то эти пошли дальше - могут снять видео на телефон про себя причем
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Разочарую Сымкива. УПК он не читал. "Поручителю роз'яснюється у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється або обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов'язки поручителя та наслідки їх невиконання, право на відмову від прийнятих на себе зобов'язань та порядок реалізації такого права" - ч. 3 ст. 180. Не они должны знать. А им должны разъяснить. Суд и САП. Если прокурор этого не знает - это позор. Нахер мне за мои деньги прокурор-неуч?
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Класс!
У нас уже САП решает, правильный суд, или неправильный, может выступать нардеп - или не может!
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Есть такая штука УПК- Уголовный процессуальный кодекс Украины. Там расписано кто имеет право давать показания в суде.
С начала прочитай его, потом пиши комментарии. По крайней мере не будешь выглядеть ду...раком.
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Какие показания? Они не давали показаний. Раком выглядишь ты. Открывай и читай.

А еще - письмо ВСУ 511-550/0/4-13. Прямо указано, что Сымкив - тупой поц. "При обранні такого запобіжного заходу слідчий суддя, суд має враховувати, що наявність одного поручителя може бути визнана достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру (народний депутат України, депутат місцевої ради, особа, яка відзначена державними нагородами тощо)".
Нардепы как поручители - ПРЕИМУЩЕСТВО в суде. А оно ляпает, дебильное, практики не прошло, теорию не учило, полезло в заседание, болезное.
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особа, яка заслуговує на особливу довіру (народний депутат України)
-----------------
Дуже смішно))

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Дружище, это ж не я придумал. Это действующее разъяснение ВСУ. Если бы его не было - я бы этого не писал. Но если оно есть - Сымкив обязан его знать. И судья тоже. ЛЮБОЙ.
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Во-первых не хами.
Во-вторых, не могу связать то, что ты пишешь и то, что написанное статье. Может ты знаешь по этому делу больше? Если да, то расскажи и нам. Буду благодарен.
В-третьих, по поводу комментария KonstnT. Подобного рода комменты этот тип оставляет регулярно в нескольких ветках.
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как-то так и получается) у нас наши антикоррупционеры-активисты считают что в фейсбуке их посты могут нести такую же ценность - делая выводы кто виноват, кто нет. Мне кажется что это путь к анархии - так порядка никогда не будет в стране.
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у нас самый, самый правильный суд...смеяться можно?


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Суд - говно. И Бобровник, который по этому делу - взяточник и алкаш. Так и прокуроры не лучше. И СБУ-шники, и мусора. Все. У нас правоохранительная система на нуле. Вместе с НАБУ и чем угодно. На уровне Зимбабве или Занзибара.
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А НАБУ и САП действую согласно законов. Не смешите мои носки, они даже КПК не знают и сливают детали операций до их начала... Как это было в ситуации с Насировым, о котором, они кстати уже успешно забыли.
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САП как обычно начинают махать кулаками после боя! если не нужно было отпускать на поруки депутатам, то зачем они это сделали? не знали закона? так пусть идут учат, что уже это спустя месяц обсуждать
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это видимо агония, так часто бывает - кидаются за последние ниточки, когда не хватает аргументов! если нет доказательной базы, то show must go on и именно это мы сейчас наблюдаем. жаль что так все происходит...
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единственное чего не хватает детективам НАБУ и прокурорам САП это здравого смысла и обьективности в работе, но видимо их это и не смущает, потому что за такие спектакли в суде они получают хорошие деньги
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Прокуратурам Чехии и Швейцарии тоже не хватает объективности? Они ведь тоже ведут расследование против ворюги Мартыненка.
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А пруфчик есть? Не со страницы Лещенко только. От честно, шо должен очконавт этот еще пистануть, шоб вы перестали вестись на его херню? Вы серьезно думаете, шо типы в развитых странах тратят 5 лет на подобные расследования? Лол. Лооооооооооооол.
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То что 70% депутатов жлобов и мразей сомневаться не приходится - это наш истеблишмент элита государства Говнофонд страны !
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Прокуроры - говно на все 100%. Без исключений. Или знаете таковых? Поделитесь.
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Доводы конечно у прокурора САП очень смешные) Теперь вот депутаты во всем виноваты, якобы оказывали давление) Может всё намного проще и нужно поискать проблему в себе? Возможно у САП доказательств просто небыло?
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Когда нету никаких доказательств, то что только не придумаешь, что бы только создать видимость бурной деятельности перед народом Украины, а главное перед европейскими партнерами, которые деньги дают на борьбу с коррупцией
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Европейские партнеры тоже расследуют дела против ворюги Мартыненка. Прокуратуры Швейцарии и Чехии ведут расследование по факту воровства этим народнофронтовцем.
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Бідолахай цей Холодницький, вляпався він... Скандальні справи, одна за одною виявляються піаром, чимось мильним і роздутим. А це пляма на діловій репутації, таке не змиєш
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Ты глянь сколько паразитов проплаченных коменты пишет в защиту мартыненка, этого конченого ворюги. В любом случае этот вор будет сидеть или висеть, рано или поздно
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНардепы не имели права выступать в суде в поддержку Мартыненко, - САП. ФОТО
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