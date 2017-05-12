EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины, Фоторепортаж
  502  13
Материалы по теме:
Все про:апелляция (245) Мартыненко (380) суд (20791) САП (475) Олег Богачук (449)

 Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко. ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на решение Соломенского районного суда, отпустившего бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко на поруки ряда депутатов и министров.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Под зданием суда находятся активисты, которые требуют соблюдения всех норм закона при рассмотрения данного дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отказал САП в аресте имущества Мартыненко

Вместе с тем, группа активистов, находившаяся на ступеньках перед зданием, обсыпала Мартыненко мелочью, когда он проходил в здание суда.

Заседание по рассмотрению апелляции САП на меру пресечения Мартыненко началось около 10.30.

Представитель специализированной антикоррупционной прокуратуру заявил ходатайство о том, что Мартыненко, по данным САП, нарушает решение суда первой инстанции в части выполнения обязательств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья не разобралась, мы арестуем имущество Мартыненко, - САП

Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 01Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 02Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 03Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 04Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 05Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 06Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 07Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 08Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 09Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 10Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 11Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 12Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 13Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 14Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 15Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 16Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 17Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 18Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 19Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко 20

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку". По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
коли відпустять і вибачаться ?
ну я так написав дивлячись про СПРАВЄДЛІВИЙ суд над насіровим
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
осталось еще красную дорожку на ступенях постелить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно сколько этим мальчикам заплатили, вот эту мелочь? Там же школьники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это всё, что вас интересует в этом деле? А куда делись 17 млн. долларов, вам не интересно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вас не интересует тот момент, почему за два года расследований, такого большого информационного шума вокруг этого дела - НАБУ сумело подать подозрение только на 17 млн? Вон тому же Насирову называли 2 млрд растрат, и два года не вели дело! Как-то у них не складывает пока ничего. только шумят
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меня очень многое интересует. Начиная с депутатов с миллионами бабла неизвестного происхождения, отсутствие посаженных за три года коррупционеров, беркутовцев, продажных судей,сепаратистов etc.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а мне вот больше всего интересует кто нанял этих молодых людей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот у нас в стране и будет бардак, пока вот такие "активисты" будут продавать за деньги и за гречку. Я ещё удивлен, почему это нет Чебурашек и Панд на митинге))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, от, Холодницький вернувся з крутого відпочинку, свіженький, повний сил і енергії. арабський шейх!
 показать весь комментарий
Ответить
 
набрался сил для новых свершений) только где эти свершения?)
пока одни провалы у антикоррупционных органов, и красивый пиар - видео/инфографики/интервью.
только почему-то друзья Президента так же при должностях и сидят, их никто и не трогает... как так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А після цієї справи що НАБУ нам готує? запасаємось поп-корном - нема реальних змін, реформами ніхто не займається, так хоч видовища - кожен день
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну это все очень напоминает то что мы уже неоднократно видели в деле Насирва и других подозреваемых НАБУ! много шума, хотят прибавить резонанса этому делу, но от этого пиара никакой пользы нету
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти