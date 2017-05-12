 Суд начал рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Под зданием суда находятся активисты, которые требуют соблюдения всех норм закона при рассмотрения данного дела.
Вместе с тем, группа активистов, находившаяся на ступеньках перед зданием, обсыпала Мартыненко мелочью, когда он проходил в здание суда.
Заседание по рассмотрению апелляции САП на меру пресечения Мартыненко началось около 10.30.
Представитель специализированной антикоррупционной прокуратуру заявил ходатайство о том, что Мартыненко, по данным САП, нарушает решение суда первой инстанции в части выполнения обязательств.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку". По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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ну я так написав дивлячись про СПРАВЄДЛІВИЙ суд над насіровим
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пока одни провалы у антикоррупционных органов, и красивый пиар - видео/инфографики/интервью.
только почему-то друзья Президента так же при должностях и сидят, их никто и не трогает... как так?
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