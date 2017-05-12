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 Общество, Фоторепортаж
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 Александру Саленко нужна помощь в борьбе с раком, - журналист. ФОТОрепортаж

Александр Саленко уже 3-й раз получает курс химиотерапии в Институте рака. Ему нужна помощь для продолжения борьбы с болезнью.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Айдер Муждабаев, передает Цензор.НЕТ.

"Мои любимые читатели, украинцы и другие, нужна ваша помощь. Вот такая драматическая история у человека... Саша Саленко родился в живописном селе Роскошное, Киевской области. Рос умным, мягким, добрым мальчиком. В 1994 году окончил Роскошненскую среднюю школу. С детства любил технику, поэтому долго и не раздумывал, кем быть - стал автомехаником. Надо было помогать маме, которая часто болела, и за которую Саша очень переживал. Беда не выходила из их дома - умерли мама и две старшие сестрички от тяжелой, неизлечимой болезни. А в прошлом году оказалось, что и Саша тяжелобольной, сейчас он уже 3-й раз получает курс химиотерапии в Институте рака. Саша понимает, что людей бессмертных нет. Но так хочется жить, ведь ему еще только 39 лет и у него есть племянница Дианка (дочь умершей сестренки), опекуном которой он является. Саше нужна помощь. Любая сумма будет вкладом в победу Саши над страшной болезнью. Это его шанс на жизнь. Спасибо за помощь", - рассказал он.

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Реквизиты Саши Саленко:
номер личной карты "ПриватБанка"
5168 7554 0697 7211
Саленко Олександр Ілліч.

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