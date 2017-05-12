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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Боевой дух на высоте, но лечение предстоит долгое: волонтер опубликовала фото избитых на 9 мая в Днепре бойцов АТО. ФОТО

Пострадавшим во время массовой драки в Днепре на 9 мая бойцам Денису Буштруку и Владимиру Мазуру предстоит долгое лечение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Оксана Чорна, опубликовав соответстующее фото.

"Денис Буштрук и Володя Мазур, два бойца, которых избили 9 мая и которые попали в больницу Мечникова, чувствуют себя удовлетворительно. Находятся в стационаре. Выглядят конечно не очень. Но по крайней мере боевой дух на высоте. К ним приходили поддержать не только друзья и родственники, но и совсем посторонние люди. Клубника на столе, сок, вкусняшки и хорошее настроение однозначно будут способствовать выздоровлению", - написал она.

Чорна отметила, что передала бойцам деньги, перечисленные неравнодушными людьми, поблагодарив их за это.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Первый днепровский титушка уже за решеткой - арестован на 2 месяца, - Аваков. ФОТО+ВИДЕО

Боевой дух на высоте, но лечение предстоит долгое: волонтер опубликовала фото избитых на 9 мая в Днепре бойцов АТО 01

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"Ребята, еще вчера находились не только в истерзанном физически состоянии, но и были раздавлены морально. Слышать угрозы и оскорбления от представителей правоохранительных органов - это как слышать их от лица всей страны, которую они защищали. Но…

Это первый раз на моей памяти, когда разбитые головы простых людей стоили должностей генералу и трем полканам. И это не может не радовать. Этого конечно мало. Расследование и наказание виновных должно стать показательным действом. А еще хотелось бы услышать извинения от властей за действия полиции. Не в телевизоре или фейсбуке. А там, в больнице, перед бойцами, которые защищали каждого из нас на фронте.

Ребятам предстоит еще долгое лечение. У Дэна итак была очень серьезная контузия, в результате которой он и получил инвалидность. Результаты травмы усугубились. Так что 2-3 недели стационара им обеспечены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Слова поддержки можно выражать ребятам лично, прийдя в Мечникова. Или можете передать через меня. 12-13 буду в Киеве. А потом снова в Днепре", - добавила волотер.

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Это дело рук Порошенко,Авакова и всей офшорной банды !!!
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((тю а я думал - вилкула и к - так шо по твоему тетушек надо отпускать и не наказывать и генералов на место,вместе с полковниками,ну тех шо уволили - так ты хочешь?)))
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Что ты делал ? Думал ? Ну не надо так шутить а то ведь от смеха тоже можно умереть !
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та скотина, которая получила два месяца ареста, не в аресте должна сидеть, падаль такая, а одеть ошейник, цепь подлиннее и должна, мразь, бегать два месяца на побегушках у этих ребят и вымаливать у них прощение.
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у них (у титушни) есть гарант и тайная подержка жоппы, а у этих парней только суровая строгость закона
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А началось с Амброськина, с избиений АТОшников, блокадников. Амброськина повысии, избивавших бойцов АТО наградили, причем даже бывших (а может и не бывших) сепаров.
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Герои. Им говорили что там будут одни бабушки.)
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11.05.17 13:05 Як розпочиналась війна: початок боїв за Луганський аеропорт
Бойцы прошедшие Восточный Фронт !
Почему
не пристрелили " титушек" - хотя бы в сепаратские ноги .Так теперь не покаранные новоявленные беркутята и сепараты

будут издеваться над новыми ветеранами .Без назказанность порождает - з л о !
Так было всегда в истории .
http://censor.net.ua/forum/916741/filatov_avakov_i_lutsenko_ili_vy_navedete_v_dnepre_poryadok_ili_ya_budu_podymat_lyudeyi/sortby
Боевой дух на высоте, но лечение предстоит долгое: волонтер опубликовала фото избитых на 9 мая в Днепре бойцов АТО - Цензор.НЕТ 7180
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Какие собранные деньги? Где судовые иски к МВД? Менты покалечили а люди лечат. Ето по каким Европейским нормам.? Завалите ментов исками,нет идите в международные инстанции.Пускай МВД платит пожизненные пенсии.
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Поки собаков і його слуги аброськіни і голубани не буде сидіти в клітці поруч з різними "пітушками" такі неподобства в Україні будуть продовжуватись!!!
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А я писал еще в 15м году:
...
Мы все отчаянно просили -
«Ну, сделайте хоть что-нибудь!»
Ментов назвали, как в России
И, как в России, та же суть.
Играем буквами исправно,
Всего две буквы заменив,
Забыли мы о самом главном -
Одежда, это не мотив.
Породу вылечить собакам
Вы не пытайтесь никогда.
Пока начальником Аваков,
Названье - это ерунда.
(полностью стих читать: Евроинт...играция )
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Теперь уже НИКТО не скажет кто есть кто и кто за кого - полиция и титушки вместе работают и это всем ясно. 9 мая испохабили как могли - печаль, грусть и мерзость((

От Майдана до анти майдана,
От утопии до злобы дня,
Все зияет открытая рана
И запутанных ног толкотня.
Искорежились, сморщились грани,
Все потоки отправились вспять.
Тишина на замерзшем Майдане.
Непонятно - зачем воевать.
Ни победы, ни анти победы,
Ничего не случилось в конце.
Лишь, слегка переменные среды,
Да улыбки на теле лице.
Жирно лыбится людям столица,
Неизменна риторики суть.
Те же клятвы пустые и лица,
Предлагают спокойно уснуть....
(полностью стих читать: От Майдана до анти Майдана )
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вы не подумайте... всю эту тупорылую титушню, этих наглухо отбитых отморозков, это дешовое бычьё нахер на урановые рудники пожизненно отправлял бы, но вот АТОшникам (которых уважаю) советую не позориться такими фотами... и сам выгребал и раздавал, молодость бурная была и потому не по наслышке знаю как выглядят пездюли... посоны... не смешите мои седые яйца такими пикчами
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБоевой дух на высоте, но лечение предстоит долгое: волонтер опубликовала фото избитых на 9 мая в Днепре бойцов АТО. ФОТО
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