 Боевой дух на высоте, но лечение предстоит долгое: волонтер опубликовала фото избитых на 9 мая в Днепре бойцов АТО. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Оксана Чорна, опубликовав соответстующее фото.
"Денис Буштрук и Володя Мазур, два бойца, которых избили 9 мая и которые попали в больницу Мечникова, чувствуют себя удовлетворительно. Находятся в стационаре. Выглядят конечно не очень. Но по крайней мере боевой дух на высоте. К ним приходили поддержать не только друзья и родственники, но и совсем посторонние люди. Клубника на столе, сок, вкусняшки и хорошее настроение однозначно будут способствовать выздоровлению", - написал она.
Чорна отметила, что передала бойцам деньги, перечисленные неравнодушными людьми, поблагодарив их за это.
"Ребята, еще вчера находились не только в истерзанном физически состоянии, но и были раздавлены морально. Слышать угрозы и оскорбления от представителей правоохранительных органов - это как слышать их от лица всей страны, которую они защищали. Но…
Это первый раз на моей памяти, когда разбитые головы простых людей стоили должностей генералу и трем полканам. И это не может не радовать. Этого конечно мало. Расследование и наказание виновных должно стать показательным действом. А еще хотелось бы услышать извинения от властей за действия полиции. Не в телевизоре или фейсбуке. А там, в больнице, перед бойцами, которые защищали каждого из нас на фронте.
Ребятам предстоит еще долгое лечение. У Дэна итак была очень серьезная контузия, в результате которой он и получил инвалидность. Результаты травмы усугубились. Так что 2-3 недели стационара им обеспечены.
Слова поддержки можно выражать ребятам лично, прийдя в Мечникова. Или можете передать через меня. 12-13 буду в Киеве. А потом снова в Днепре", - добавила волотер.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Бойцы прошедшие Восточный Фронт !
Почему
не пристрелили " титушек" - хотя бы в сепаратские ноги .Так теперь не покаранные новоявленные беркутята и сепараты
будут издеваться над новыми ветеранами .Без назказанность порождает - з л о !
Так было всегда в истории .
http://censor.net.ua/forum/916741/filatov_avakov_i_lutsenko_ili_vy_navedete_v_dnepre_poryadok_ili_ya_budu_podymat_lyudeyi/sortby
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...
Мы все отчаянно просили -
«Ну, сделайте хоть что-нибудь!»
Ментов назвали, как в России
И, как в России, та же суть.
Играем буквами исправно,
Всего две буквы заменив,
Забыли мы о самом главном -
Одежда, это не мотив.
Породу вылечить собакам
Вы не пытайтесь никогда.
Пока начальником Аваков,
Названье - это ерунда.
(полностью стих читать: Евроинт...играция )
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От Майдана до анти майдана,
От утопии до злобы дня,
Все зияет открытая рана
И запутанных ног толкотня.
Искорежились, сморщились грани,
Все потоки отправились вспять.
Тишина на замерзшем Майдане.
Непонятно - зачем воевать.
Ни победы, ни анти победы,
Ничего не случилось в конце.
Лишь, слегка переменные среды,
Да улыбки на теле лице.
Жирно лыбится людям столица,
Неизменна риторики суть.
Те же клятвы пустые и лица,
Предлагают спокойно уснуть....
(полностью стих читать: От Майдана до анти Майдана )
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09.05.17 22:46
Филатов: Аваков и Луценко - или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей.
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