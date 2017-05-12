 Мужчина выстрелил в голову сотруднику фирмы по отпиранию замков, - ГУ НП в Одесской области. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления НП в области, ЧП произошло в микрорайоне Черноморка.
Предварительно полицейские выяснили, что мужчина 1971 г.р. разведен. Более 5 лет после расторжения брака между ним и женой продолжались судебные процессы по разделению имущества. Все это время жена проживала отдельно.
"Сегодня (11 мая. - Ред.) женщина с документами на право собственности на вышеуказанный дом, согласно которым она является единственной владелицей жилья, прибыла с представителями фирмы, которые, по ее словам, предоставляют услуги по отпиранию замков. Несогласный с ее действиями бывший муж из травматического оружия выстрелил в голову специалисту по отпиранию дверей", - сказано в сообщении.
На место происшествия выехало руководство ГУНП в Одесской области во главе с руководителем главка Дмитрием Головиным, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции Одессы и работники спецподразделения "КОРД".
Пострадавший с травмой головы госпитализирован в медицинское учреждение. На месте преступления работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: пресс-служба ГУ НП в Одесской области
Решается вопрос о внесени и сведений о происшествии в ЕРДР по предварительной квалификации - ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся неотложные следственные действия.
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Источник: http://censor.net.ua/p439521
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повздорили менеджеры.....
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Это как вообще понимать?!?
Источник:http://censor.net.ua/p439521
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а уже потом все и случилось....
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А навіщо?
Бо прийдуть москалі і скажуть, що то ісконна руська земля!
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