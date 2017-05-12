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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Мужчина выстрелил в голову сотруднику фирмы по отпиранию замков, - ГУ НП в Одесской области. ФОТОрепортаж

стрельба

Во время конфликта между супругами за распределение дома работник фирмы, открывающей замки, получил ранение в голову из травматического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления НП в области, ЧП произошло в микрорайоне Черноморка.

Предварительно полицейские выяснили, что мужчина 1971 г.р. разведен. Более 5 лет после расторжения брака между ним и женой продолжались судебные процессы по разделению имущества. Все это время жена проживала отдельно.

Мужчина выстрелил в голову сотруднику фирмы по отпиранию замков, - ГУ НП в Одесской области 01

"Сегодня (11 мая. - Ред.) женщина с документами на право собственности на вышеуказанный дом, согласно которым она является единственной владелицей жилья, прибыла с представителями фирмы, которые, по ее словам, предоставляют услуги по отпиранию замков. Несогласный с ее действиями бывший муж из травматического оружия выстрелил в голову специалисту по отпиранию дверей", - сказано в сообщении.


Мужчина выстрелил в голову сотруднику фирмы по отпиранию замков, - ГУ НП в Одесской области 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин, открывший стрельбу в киевском магазине, ранее попадал в поле зрения правоохранителей, - Нацполиция

На место происшествия выехало руководство ГУНП в Одесской области во главе с руководителем главка Дмитрием Головиным, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции Одессы и работники спецподразделения "КОРД".

Мужчина выстрелил в голову сотруднику фирмы по отпиранию замков, - ГУ НП в Одесской области 03

Пострадавший с травмой головы госпитализирован в медицинское учреждение. На месте преступления работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мужчина выстрелил в голову сотруднику фирмы по отпиранию замков, - ГУ НП в Одесской области 04
Фото: пресс-служба ГУ НП в Одесской области

Решается вопрос о внесени и сведений о происшествии в ЕРДР по предварительной квалификации - ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся неотложные следственные действия.

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"Решается вопрос о внесени и сведений о происшествии в ЕРДР по предварительной квалификации - ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся неотложные следственные действия".
Источник: http://censor.net.ua/p439521
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...Пострадавший с травмой головы госпитализирован в медицинское учреждение...Источник: http://censor.net.ua/p4
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Скорее всего дамочка явилась с бандюками (менеджерами по открыванию замков) выставить бывшего на улицу. Тот показал свое активное несогласие. Только дебил нафига стрелять в голову. Мог бы для острастки в воздух пальнуть, теперь себе жилплощадь лет на пять за казенный счет обеспечит.
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Хе-хе... Проза жизни. Ни одно доброе дело- не остается безнаказанным. Мне че-то кажется, что чувак, который медвежатник- понятия не имел о каком-то конфликте. Вызвали... приехал... а тут такой пердимонокль! Хорошо хоть гранату в штаны не сунули. И на том спасибо.
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Ти правий, добрые дела наказуемы. Доброго ранку.
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"сотруднику фирмы по отпиранию замков" - оба менежеры по отпиранию замков.
повздорили менеджеры.....
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по предварительной квалификации - ст. 15 (покушение на преступление).
Это как вообще понимать?!?
Источник:http://censor.net.ua/p439521
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сначала покусился, потом отошел подумал...
а уже потом все и случилось....
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Усадьба шикарная, одни ворота на тысяч 15 грн тянут, если не больше.
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Лучше бы отпирателю замков работать самостоятельно без посредников. Медвежатники - таланты.
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тело поняло что он теперь бомж, и выстрелил - теперь не бомж.... отсидит лет7 выйдет ещё раз подженится....
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Куме, у вас береза в городі росте, то вирубайте її.
А навіщо?
Бо прийдуть москалі і скажуть, що то ісконна руська земля!
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что суд решил непонятно, возможно документы не совсем правильные, гражданка подставила шнифера и возможно вина на ней
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Скорее всего сотрудник фирмы тупо занял сторону дамочки, раз она ему заплатила, и полез взламывать замок, не слушая мужика, за что и поплатился. Если документы поддельные - то мужику ничего не будет - защищал свое имущество. А вообще-то это дело судебного исполнителя - вселять-выселять
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Тут есть ньюанс - если бы он стрелял когда тот уже проник в дом, то ему бы удалось отмазаться, но стрелять на этапе открытия замка когда медвежатник был еще на улице это очень плохая позиция в суде.
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Ну, взлом чужого замка - тоже наказуемо. Все решат документы на право собственности, если сотрудник ломал замок дамочки - будет одно, если замок мужика другое. Не факт правда, что и документы не липовые. Раз 5 лет тянулись судебные процессы, значит пройдены уже все инстанции, но не факт, что судебные решения не куплены. Встречал не раз такое. У мужика, от такого беспредела могла и крыша поехать.
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По моему баба эта должна была прийти с судебными исполнителями, а не с левым шнырем . А тот, кому разводиться приходилось, тот знает, какое болото эти дележки майна, и как баба способна любого с говном смешать, лишь бы побольше хапнуть.
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Супер, психа выгнавшего женщину из собственного жилья посадят, женщина вступит в право законного владения, а посторонний человек пострадал ни за что, скорее всего за небольшую зарплату останется инвалидом. Почему не вызвала полицию сразу знала же что бывший псих и урод.
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Если дом не нажит в период совместной жизни - имеет полное право выпереть свою бывшую. Кто из них урод - нам неизвестно.
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Бывшая супруга моего друга ходила после развода в партком и жаловалась, что её бывший муж "кастрюлил" на служебной "Волге" 38-63
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некросивая история между нехорошими людьми,грязь одна, один жлоб, другая стерво, третий что-то там типа коллектора
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина выстрелил в голову сотруднику фирмы по отпиранию замков, - ГУ НП в Одесской области. ФОТОрепортаж
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