 Автомобиль, с 6,5 тыс. пачек сигарет в тайниках, задержан на границе в Венгрией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Табачную продукцию обнаружили пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками в результате проведения осмотра одной из иномарок, которая направлялась на выезд из Украины.
Всего из тайников, которые были оборудованы в авто Нyundai SANTA FE с литовской регистрацией, извлекли 6 440 пачек сигарет без акцизных марок.
Товар пытался переместить гражданин Украины. Вместе с куревом у него изъято и средство перемещения контрабандного товара.
496 2
В "ДНР" хотят ограничить ввоз автомобилей из РФ, Абхазии и Южной Осетии, - ИС(33)
Пограничники задержали на Харьковщине двух украинцев, которые везли в Россию 9 мешков контрабандного сала. ФОТО(139)
Налоговики раскрыли во Львовской области схему по незаконному ввозу товаров на территорию Украины. ФОТОрепортаж(15)
Гражданин Украины ехал с оккупированного Донбасса с "номерами" и "техпаспортом" "ДНР". ФОТОрепортаж(93)
Американцы реализовали идею Илона Маска: создан первый "чистый" пикап. ФОТО, ВИДЕО(0)
В затонувшем автомобиле в Донецкой области найдены два трупа. ФОТО(34)
Контрабандисты бросили 3 тыс. пачек сигарет у границы с Румынией(8)
Ответить
Ответить