EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия, Фоторепортаж, Авто
  496  2
Все про:авто (4312) Госпогранслужба (2685) Закарпатье (1391) контрабанда (1858) сигареты (597)

 Автомобиль, с 6,5 тыс. пачек сигарет в тайниках, задержан на границе в Венгрией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

контрабанда

Сегодня в пункте пропуска "Вилок" на украинском-венгерской границе задержан автомобиль с крупной партией контрабандных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Табачную продукцию обнаружили пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками в результате проведения осмотра одной из иномарок, которая направлялась на выезд из Украины.

Всего из тайников, которые были оборудованы в авто Нyundai SANTA FE с литовской регистрацией, извлекли 6 440 пачек сигарет без акцизных марок.

Автомобиль, с 6,5 тыс. пачек сигарет в тайниках, задержан на границе в Венгрией, - Госпогранслужба 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: У реки на румынской границе найдены 2500 пачек сигарет и задержаны 5 человек в гидрокостюмах. ФОТО

Автомобиль, с 6,5 тыс. пачек сигарет в тайниках, задержан на границе в Венгрией, - Госпогранслужба 02
Автомобиль, с 6,5 тыс. пачек сигарет в тайниках, задержан на границе в Венгрией, - Госпогранслужба 03
Автомобиль, с 6,5 тыс. пачек сигарет в тайниках, задержан на границе в Венгрией, - Госпогранслужба 04

Смотрите также: Монгольский дипломат, работающий в Австрии, на авто с номерами диппредставительства в Беларуси задержан с грузом контрабандных сигарет на границе Украины. ВИДЕО

Товар пытался переместить гражданин Украины. Вместе с куревом у него изъято и средство перемещения контрабандного товара.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас люди гибнут каждый день на войне, барыги заводы и миллиарды воруют, а тут за несколько пачек сигарет вой подымают, будто народное достояние из страны вывозят. Да пускай хоть сигаретный завод вывезут я только похлопаю и выпью за ихнее здоровье. Таможенники и погранцы контрабанду в тысячу раз крупнее толкают через границу но их почему то никто не трогает.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль, с 6,5 тыс. пачек сигарет в тайниках, задержан на границе в Венгрией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти