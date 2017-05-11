 Самый масштабный в Украине мемориальный комплекс - Аллея Памяти погибших в АТО откроется завтра в Днепре. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик.
"Аллея в память о каждом Герое из Днепропетровской области, отдавшем жизнь за Независимость Украины. На стеллах - 503 имени и фамилии, 503 пары глаз, 503 жизни, положенные на алтарь Победы. К сожалению, война продолжается... добавляются новые имена...Аллея Памяти построена в сквере возле Днепропетровской ОГА, за наши личные средства и средства тех, кому как и нам, не все равно", - написал он.
"9:00 - 10:00 - торжественное открытие. 20:00 - 21:00 - акция "Зажги свечу памяти". Собираемся в сквере возле Днепропетровской ОГА. Приходите все. Мы вложили душу в Аллею Памяти тех, благодаря кому мы живем в свободной европейской стране", - отметил
На фото: вот так эта Аллея будет выглядеть ночью.
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люди з Дніпра не пристали до кацяпів, зберігли Україну!
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Кстати, титушек- отмазли?
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23 ч ·
Friends+Me
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Совет друга из Колумбии: На самом деле для того чтобы уничтожить титушек как явление и отбить охоту новым желающим нужно до смешного немного. Я живу в лат. америке, и не понаслышке знаю, как решаются вопросы с подонками, на которых полицаи закрывают глаза или крыщуют их. В Колумбии, например, существуют "батальоны достоинства" - всего лишь скромные граждане, в свободное от работы время наказывающие пидарасов, которых не трогает по разным причинам власть. Обычная группа - 4-5 чел, неброская машина или пара мотоциклов. 2 китайских рации. 4 обрезка трубы 3/4 дюйма. Вот и все... двое-выслеживают и сообщают партнерам, в машине или на мотоциклах, ожидающих неподалёку. Они же сопровождают пидараса до удобного места казни. Подтягивается транспорт, пидарас получает 2 удара по шее, и остается парализованным от рук и ниже. Парни уезжают. "сделаем наш город чистым"
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Слежения за ложью это супернаука. Назвите ее ложеведение или высшее брехнярство.
Путинская лаборатория днем и ночью разрабатывают методы лжи, а что они еще умеют кроме убивать и лгать?
Если ложь проходит тесты на невидимость, на недоказуемость, на скрытость, ведет на других(провокация), на осмеяние(эта более продвинутая фишка, хуйло
еще не научилось ею пользоваться, но ее активно используют и давно), то такая ложь запускается в производство. То есть
выливается как гавно на головы украинцев. Про рашистов даже упоминать смешно. Смех-это супероружие, за ним можно прятать
все что не прячется никакими другими способами.
ПАЧЕМУ журнашлюхи ваталжеСМИ всегда быстрее всех на таких производствах лжи. Потому что нужную ложь нужно "правильно" подать, а остальные журнашлюхи ее тупо подхватывают и она "молнией" проходит по 90% умах, потом уже опровержение этой лжи задевает лишь 10%
людей, а 80% ОСТАЕТСЯ первоначальная ложь. Вот почему на всех спецоперациях спецслужб путина вата сми всегда рядом и первая - информационное оружие очень важное. ВЕЗДЕ,ГДЕ ВАТАСМИ рядом - это путинские дела. Потому убийство вороненкова
это подготовленная спецоперация, и тд.
Новый случай - ОУН и тубус гранатомета. Вата сми тоже рядом. Та же спецоперация спецслужб хуйла. Но это все до того, как
народ не поймет этого, после этого все меняется - разрабатываются новый способ лжи и вата сми уже будет заменяться якобы украинскими сми. Следите за ложью и вам откроются
некотрые тайны бытия.
Случай с провокацией на ОУН говорит о том, что ватные чекисты так же вырежут всех поляков в украине под видом добробатов, под видом "националистов". Ведь добробаты не делают провокаций в ответ. Это один из-за чего украина выигрывает битвы, но проигрывает войны.
Нету вышибания лома ломом.Ведь сбу это тупые туристы - нормального одного убили в мариуполе.
Провокации на добробаты и особенно обзывание их националистами с хорошей поддержкой на первых ватных каналах в сми и поддержкой ольгинцами это обычные ватные спецоперации.
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Безвиз украина получила благодаря США. За сдерживание ваты для возможности долбить вату санкциями. Благодаря воинам на востоке
украинцы получили безвиз, особенно когда они воевали еще в шлепанцах в добробатах. Больше всех взяли на себя удар
илловайск и дебальцевские бои добробатов, которых хуйло пытается дискредитировать. Благодаря им сегодня украинцы могут чувствовать себя более свободными.
Благодаря им вся украина и даже халявщики донбасса и предатели могут ездить куда хотят.
А иван-дурак сидеть у разбитого корыта с чекисткими клещами на его дурном горбе, которые травят иванов как клопов в сирии и на украине. Вата терпит бедствие от крымского айсберга, скоро пойдет на дно.
США еще хотели помочь рабочими местами заводами на западе украины(германских и японских автостроителей), но оказалось что НАСЕЛЕНИЕ УЖЕ УСПЕЛИ ХРОЙСМАНЫ задебелизировать, не хватает ИНЖЕНЕРОВ. Одни ленивые и тупые юристы и экономисты заняли все учебные места точных специальностей за способных детей из бедных семей.
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Всі фото наших героїв є в музеї АТО, який знаходиться у приміщенні Діарами.
Обов"язково відвідайте цей музей. Вхід вільний. Відвідати його потрібно, там всі і про всих, хто доклав зусиль до майбутньої нашої Перемоги..
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