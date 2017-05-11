 Председатель сельсовета на Одесчине задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Представитель органа местного самоуправления в Кодымском районе получил 10 тыс грн взятки от предпринимателя за передачу в пользование на год земельный участок площадью 6 га.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 368 УК Украины.
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