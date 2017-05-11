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 Председатель сельсовета на Одесчине задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

В Одесской области правоохранители разоблачили председателя сельского совета на получении 10 тыс. грн взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Представитель органа местного самоуправления в Кодымском районе получил 10 тыс грн взятки от предпринимателя за передачу в пользование на год земельный участок площадью 6 га.

Председатель сельсовета на Одесчине задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава сельсовета на Кировоградщине задержан за получение 35 тыс. грн взятки, - Нацполиция

Председатель сельсовета на Одесчине задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - прокуратура 02

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 368 УК Украины.

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