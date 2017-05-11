 В Житомире СБУ разоблачила сотрудника внутренней безопасности Нацполиции на "крышевании" проституции. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что капитан полиции "выходил" на житомирских проституток и предлагал им защиту от уголовной и административной ответственности.
Злоумышленник гарантировал женщинам "спокойную работу под его крышей" за еженедельное вознаграждение в полторы-две тысячи гривен. Для получения денег он привлек посредника.
Оперативники спецслужбы задокументировали пять фактов получения сообщниками денег. Правоохранители задержали обоих злоумышленников в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в центре Житомира после передачи им очередной еженедельной "дани".
В настоящее время происходят обыски в служебном кабинете капитана, местах проживания его и посредника".
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В сети набирает популярность видео в честь 9 мая. Ну, как в честь 9 мая... Говорят, что "дырявые" (бравые ополченцы процветающей ДНР) в честь 9 мая красный флаг повесили на своем опорнике... Ну, а коварная хунта решила его декоммунизировать. И судя по всему, получилось это у них весьма удачно. Декоммунизацию осуществляли при помощи ПТРК Фагот.
Слава нації!
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можно провести опрос населения вплоть до референдума как в Швейцарии прежде чем принять такой закон, ну кто против будет кроме тех кто на крышевании "зарабатывает"? да никто, кроме небольшого количества лицемерных поборников морали со справкой и без но это не имеет значение, легализация будет одобрена.
Вот наркота вызовет серьёзное противостояние за и против, скорее всего не будет, потому что тут всё таки нездорово, так или иначе можно много говорить о "безопасности" но всё равно это вредно, так что тут сомнительно, но кто его знает
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Потому что это их бизнес...
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А "Железный Феликс" - не задумываясь - таких в расход пускал.
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