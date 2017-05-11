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 В Житомире СБУ разоблачила сотрудника внутренней безопасности Нацполиции на "крышевании" проституции. ФОТОрепортаж

проституция житомир

Сотрудники СБ Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили оперуполномоченного внутренней безопасности Нацполіції Житомирщины на "крышевании" проституции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что капитан полиции "выходил" на житомирских проституток и предлагал им защиту от уголовной и административной ответственности.

Злоумышленник гарантировал женщинам "спокойную работу под его крышей" за еженедельное вознаграждение в полторы-две тысячи гривен. Для получения денег он привлек посредника.

Оперативники спецслужбы задокументировали пять фактов получения сообщниками денег. Правоохранители задержали обоих злоумышленников в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в центре Житомира после передачи им очередной еженедельной "дани".

В настоящее время происходят обыски в служебном кабинете капитана, местах проживания его и посредника".

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В Житомире СБУ разоблачила сотрудника внутренней безопасности Нацполиции на крышевании проституции 01

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В Житомире СБУ разоблачила сотрудника внутренней безопасности Нацполиции на крышевании проституции 02

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В Житомире СБУ разоблачила сотрудника внутренней безопасности Нацполиции на крышевании проституции 03

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Это типа реформы в МВД, а в СБУ даже не начинались. Видать "девочек" не поделили , бизнес то прибыльный, государством заниматься некогда.
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Особенно на меня звериный ужас наводит вторая фотка,где сфотографированы предметы крышевания проституции-две мобилки ,шариковая авторучка и кредитки ! Аккурат сутенер,теперь не отвертится! Ручка -стопроцентный вещдок!
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ДЕКОММУНИЗАЦИЯ ОПОРНИКА ДНР В ЧЕСТЬ 9 МАЯ (ВИДЕО)May. 10th, 2017 at 5:30 PMВ Житомире СБУ разоблачила сотрудника внутренней безопасности Нацполиции на "крышевании" проституции - Цензор.НЕТ 3595

В сети набирает популярность видео в честь 9 мая. Ну, как в честь 9 мая... Говорят, что "дырявые" (бравые ополченцы процветающей ДНР) в честь 9 мая красный флаг повесили на своем опорнике... Ну, а коварная хунта решила его декоммунизировать. И судя по всему, получилось это у них весьма удачно. Декоммунизацию осуществляли при помощи ПТРК Фагот.

Слава нації!

В Житомире СБУ разоблачила сотрудника внутренней безопасности Нацполиции на "крышевании" проституции - Цензор.НЕТ 990
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Если сотрудник внутренней безопасности сутенер, то кто проститутки ?
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Дятлы конченные, сепары кремлёвские по всей Украине шабаши устраивают и страну уничтожают прямо под носом, а эти клоуны сбушные проститутками занимаюца...Покажи ещё фоточки очередного найденого "тайника"
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среди проституток много шпионок рф....так было всегда
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Толку от этого всего не будет,нужно легализововать как в цивилизованных странах.Даже банально будет в разы меньше винирических заболеваний.Правда в Украине еще лет 20 к этому не придет,если не больше.
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Вот именно - дать патент, пусть торгуют, чем могут, завести трудовую книжку.... налоги платят. Что за ерунда, кстати - такая же хрень с играми, пусть играет, кто хочет. Известно, что всё равно играют, только копейка катится не туда
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И этот мудак должен был выявлять мусоров оборотней! Аваков недорабатывает. Не исключаю, что ручейки денег из этих притонов сливаются в крупный поток для самого Авакова.
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мусора, остались, мусорами, как их, не переименовывай.
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Да, а проблема решается просто - легализация. Так мусора не отдадут такую кормушку. Думаю жрицы за, потому как они получают меньшую половину гонорара, остальное идёт на крышу. И публика за. А мусора и власть против. Как-то так.
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Твари какие, когда ребята гибнут на фронте , паскуды в погонах в тылу бабами торгуют. Убить эту тварь мало. А проституток легализуйте уже, пусть налоги платят тогда и медосмотры проходят.
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лещ выступал про то что аквакав крышует нарко и игровой бизнец а также проституцию
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Та да....как кому то место освободить своему для "крышевания" проституции, так тут как тут,...а как в Изюме держать обстановку на контроле, так это к журналистам.
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проституция должна быть легализована давно,
можно провести опрос населения вплоть до референдума как в Швейцарии прежде чем принять такой закон, ну кто против будет кроме тех кто на крышевании "зарабатывает"? да никто, кроме небольшого количества лицемерных поборников морали со справкой и без но это не имеет значение, легализация будет одобрена.
Вот наркота вызовет серьёзное противостояние за и против, скорее всего не будет, потому что тут всё таки нездорово, так или иначе можно много говорить о "безопасности" но всё равно это вредно, так что тут сомнительно, но кто его знает
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Смотря какая наркота, травка и героин это совсем разная наркота, не находишь?? Хотя официально и то, и другое у нас наркота.
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наверное разное, физич. воздействие разное, так я и злоупотребление алкоголем отношу к наркоте, что-то зараза страшная что то, и пропадают превращаясь в подобие человека очень много людей, но алкоголь легален, и не все злоупотребляют так что я ни знаю, я бы воздержалась если бы было такое голосование
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а никотиновая зависимость, и вред тоже реальный но тут серьезный бизнес так что можно.
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Кто на очереди? Крышеватели валютчиков? Так там и первые, и вторые - МВД!!!
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" В Житомире СБУ разоблачила сотрудника внутренней безопасности Нацполиции на "крышевании" проституции." ....
Потому что это их бизнес...
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Трудяга. Нет мозгов? Заработает так. Ксива, понятие, мундир-пиджачек и "родине послужить."
А "Железный Феликс" - не задумываясь - таких в расход пускал.
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Ну як не кришувати? Прийшов, вона відсмоктала ще й гроші дала. КРАСОТА!
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шо их разоблачать??..они учредители казино и проституции....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Житомире СБУ разоблачила сотрудника внутренней безопасности Нацполиции на "крышевании" проституции. ФОТОрепортаж
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