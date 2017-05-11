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 Руководители отдела Госагентства рыбного хозяйства в Запорожской области уличены во взяточничестве. ФОТОрепортаж

В Запорожской области сотрудники Управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с прокуратурой раскрыли схему получения взяток руководителями межрайонного территориального отдела Государственного агентства рыбного хозяйства Запорожрыбохраны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, и.о. начальника указанного органа, а также главный государственный и гражданский инспекторы требовали и получили от гражданина 6,5 тысячи гривен за решение вопроса о не привлечении последнего к административной ответственности за незаконный лов рыбы во время нереста и в запрещенных для этого местах.

"Злоумышленники были задержаны на горячем в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК. В настоящее время на рабочих местах задержанных проходят обыски.

Устанавливаются другие факты получения чиновниками взяток, а также другие должностные лица, причастные к распределению полученных таким образом денежных средств", - рассказала Калиновская.

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Руководители отдела Госагентства рыбного хозяйства в Запорожской области уличены во взяточничестве 01

Руководители отдела Госагентства рыбного хозяйства в Запорожской области уличены во взяточничестве 02

Руководители отдела Госагентства рыбного хозяйства в Запорожской области уличены во взяточничестве 03

Руководители отдела Госагентства рыбного хозяйства в Запорожской области уличены во взяточничестве 04

Руководители отдела Госагентства рыбного хозяйства в Запорожской области уличены во взяточничестве 05

Руководители отдела Госагентства рыбного хозяйства в Запорожской области уличены во взяточничестве 06

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Если в стране происходит столько преступлений каждый день..То эта страна больна. А доктор - садист.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский направил в Антикоррупционного бюро доказательства взяток Леонида Кучмы и его зятя Виктора Пинчука.

http://www.bombanews.pro/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8/
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Судье работы прибавится освобождать коррупционера.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРуководители отдела Госагентства рыбного хозяйства в Запорожской области уличены во взяточничестве. ФОТОрепортаж
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