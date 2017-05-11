 Руководители отдела Госагентства рыбного хозяйства в Запорожской области уличены во взяточничестве. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, и.о. начальника указанного органа, а также главный государственный и гражданский инспекторы требовали и получили от гражданина 6,5 тысячи гривен за решение вопроса о не привлечении последнего к административной ответственности за незаконный лов рыбы во время нереста и в запрещенных для этого местах.
"Злоумышленники были задержаны на горячем в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК. В настоящее время на рабочих местах задержанных проходят обыски.
Устанавливаются другие факты получения чиновниками взяток, а также другие должностные лица, причастные к распределению полученных таким образом денежных средств", - рассказала Калиновская.
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