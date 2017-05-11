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Все про:Киселев Дмитрий (638) курьез (4922) пропаганда (2025) травма (702)

 "Проехался лицом по гравию", - пропагандист Киселев рассказал, почему приехал из Коктебеля с разбитым лицом. ФОТО

Российский пропагандист Дмитрий Киселев рассказал о повреждениях на своем лице – телеведущий получил ссадины во время отдыха в оккупированном Россией Крыму, на даче в Коктебеле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ, пострадавшее лицо телеведущий назвал временной сменой имиджа.

"Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию", - сказал он на презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова "Пройти свой путь".

Проехался лицом по гравию, - пропагандист Киселев рассказал, почему приехал из Коктебеля с разбитым лицом 01


Киселев пояснил, что споткнулся о веревки и "проехался лицом по гравию", когда сажал маслины. "Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", - рассказал он.

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"Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке", - добавил российский пропагандист.
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Интересная версия)) Сажать маслины в гравий)))
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В кругах, близких к этой отродине, бытует его погояло - дима ..... - сорри, забанят. Нослово пидарас и рядом не лежало
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аххаха...это ж надо было придумать такую легенду...маслины..верёвочки..)))
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На самом деле это последствия жёсткого секаса киселя на базе рф в севастополе )
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"Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию"

"Проехался лицом по гравию", - пропагандист Киселев рассказал, почему приехал из Коктебеля с разбитым лицом - Цензор.НЕТ 8251
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Кто-то проехался по морде Киселева из благодарности за русскую правду...
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оливки способны превратить киселева в пепельный бифштекс
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Проехался лицом по гравию", - пропагандист Киселев рассказал, почему приехал из Коктебеля с разбитым лицом. ФОТО
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