 "Проехался лицом по гравию", - пропагандист Киселев рассказал, почему приехал из Коктебеля с разбитым лицом. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ, пострадавшее лицо телеведущий назвал временной сменой имиджа.
"Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию", - сказал он на презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова "Пройти свой путь".
Киселев пояснил, что споткнулся о веревки и "проехался лицом по гравию", когда сажал маслины. "Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", - рассказал он.
"Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке", - добавил российский пропагандист.
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