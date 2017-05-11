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 Фоторепортаж
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Все про:коммунизм (291) КПУ (2605) сепаратизм (12747) Харьковщина (1184) Изюм (12)

 Пособник боевиков, коммунист Фомичевский провел в Изюме сепаратистское шоу. В шествии участвовало районное и городское начальство, - активист. ФОТОрепортаж

9 мая в городе Изюм Харьковской области пророссийские силы во главе с местным коммунистом Анатолием Фомичевским, который участвовал в сепаратистском движении на Донбассе в 2014 году, провели массовое шествие с сепаратистской символикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил активист Сергей Сыч.

"5-я колонна. 9 мая 2017 г. Изюм, Харьковская область. Пока весь фокус сил безопасности был на Харькове, в городе Изюм, коммунисты провели удачную и массированную акцию "Бесы и смертный полк". Главным и традиционным организатором был и есть, местный депутат КПУ Анатолий Фомичевский, который в 2014 поучаствовал в становлении "ДНР" в г. Донецке, также весной 2014 агитировал жителей Изюма на блокирование украинских военных колонн, финансировал террористов", - сообщает Сыч.

Пособник боевиков, коммунист Фомичевский провел в Изюме сепаратистское шоу. В шествии участвовало районное и городское начальство, - активист 01


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Пособник боевиков, коммунист Фомичевский провел в Изюме сепаратистское шоу. В шествии участвовало районное и городское начальство, - активист 02

Профиль в ВК https://vk.com/id29567738

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Пособник боевиков, коммунист Фомичевский провел в Изюме сепаратистское шоу. В шествии участвовало районное и городское начальство, - активист 03

"Традиционно в шоу участвовала его ОПГ- местный союз пророссийских десантников, афганцы-чернобыльцы и другие коллаборанты, по всей видимости до сих пор обделенные вниманием СБУ и контрозведки. Что позволяет им вести себя на территории Украины так же смело, как боевикам в ОРДЛО. Соорганизатор данного шоу, некая Алена Меркулова, которая в соцсетях, очень не любит хунту и ждет Россию с СССР", - пишет активист.

Пособник боевиков, коммунист Фомичевский провел в Изюме сепаратистское шоу. В шествии участвовало районное и городское начальство, - активист 04

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Пособник боевиков, коммунист Фомичевский провел в Изюме сепаратистское шоу. В шествии участвовало районное и городское начальство, - активист 05

По его словам, в отличие от 2014, 2015, 2016 годов, "звезд, серпов-молотов и российских флагов - явно не было видно, были колорадки, были красные флаги и много. Традиционно не было никакой украинской символики".

Пособник боевиков, коммунист Фомичевский провел в Изюме сепаратистское шоу. В шествии участвовало районное и городское начальство, - активист 06

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"Видно, что мероприятие очень хорошо профинансировано и подготовлено. Вечером - салют. Кто "листает за банкет"? Неужели районная и городская власть?) Что любопытно, в ходе участвовало местное районное и городское начальство и госслужащие. Включая чиновников, полицию и даже военнослужащих", - сообщает Сыч.

Пособник боевиков, коммунист Фомичевский провел в Изюме сепаратистское шоу. В шествии участвовало районное и городское начальство, - активист 07

"Создается подозрение, что стратегический пункт Изюм на границе Харьковской, Луганской и Донецкой областей, путь коммуникаций и снабжения в тылу нашей группировки АТО, может быть мгновенно потерян со всеми вытекающими последствиями. Изюм в 40 км от Славянска и Балаклеи, 90 км до границы с РФ. Организованные, координируемые и многочисленные силы у противника там есть, а сильной и украинской власти - нет. Печально, это не Крым, не террористические ОРДЛО, это Украина и Харьковская область, 2017 год", - резюмирует активист и публикует видео шествия.



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во всем таком подобном я могу упрекать только украинскую власть, которая старательно избегает любые возможности для того, чтобы напомнить людям какую огромную силу имеют идеи. Ведь никто в мире так и не сумел раскрыть суть лжи коммуняцкого обмана, жулики его посредством и сегодня продолжают дурачить людей. На самом же деле коммунистическая идея является ничем иным как вариантом применения к людям разработанной для машин теории. Созданная для описания работы машин наука термодинамика утверждает, что изменить состояние объекта можно двумя путями: либо за счет теплоты, либо за счет работы. Вслед за этой теорией Маркс делает вид, что изобрел новое и говорит, что общество можно изменить двумя путями: либо за счет капиталистов, либо за счет пролетариев. Так что он придумал сам-то, этот Маркс и его подельники, которые по сей день морочат дурью необразованным серым массам головы? Что подходы физики применяются ко всему? Так это и без того известно было всегда. Коммунисты - жулье, которое эксплуатирует неграмотность людей и применяет к ним разработанную для машин теорию, которая еще и не идеальна. И вместо того, чтобы с красными тряпками за этим кодлом ходить от мозгов отказавшись людям было бы лучше физику изучать, чтобы не быть идиотами.
Никто не скажет, что идея коммунистов лжива потому, что лживость ее и сами не смогли раскрыть из-за того, что не теми идеями увлеклись. С совдепа можно было просто посмеяться, а закончилось все ядерным противостоянием, такие вот дела. Но придите в себя, люди, посмотрите правде в лицо, пока обманутым не рассказать правду про обман они будут продолжать губить себя и других ни за что. Это с нашей страной и происходит. А все потому, что признать все как есть те кто решает не желают, умножает тем самым преступление.
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Зверніть увагу пока новина не набуває розголосу, прокуратура і спецслужби мовчать, вони що тільки з новин дізнаються, що в країні коїться??
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И это после Донецка и Луганска!
Отловите этих сук, вывезите в Пески. Пусть увидят чего они хотят. Отберите деньги телефоны. Пусть остаются в Лугандоне.
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подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления!», - указано в сообщении Арсена Авакова. В Днепре были заняты работой. Что-то в нашей стране идет не так как надо. Народ надо что-то делать
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Вот правильно!

И изюмские сепары тоже против Порошенко.
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потому што глав.Барыге глубоко насрать, сепар ты или патриот, вор или меценат.
главное для него - личная преданность.
если исходить от этого постулата, сразу становятся понятными мотивы многих его поступков и кадровых решений.
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Всі коментатори такі розумні шо аж німби святятьсі. Тіко заспамити це відео на ютубі клепки не вистачило, ага.
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Ну на хер , это через чур, а вот на кол, самое оно...
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Барыга про безвиз трёт, а по Украине сепары свободно маршируют. А ведь если сравнить ценность безвиза, и уничтожения сепарни, то шокморазь по идее должна была бы не безвизом занимаца а в первую очередь сепарню уничтожать. Госпади, нет сил реально, надеюсь эту харю жирную разорвут в прямо смысле на куски мяса.
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Госпади, нет сил реально...


так встань с дивана и сделай хоть что-нибудь )))
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И кстати самое обидное что там для СБУ, дел на 5 минут. Есть столько рабочих методов и способов в кратчайшие сроки заткнуть пасти всей этой мрази, что вы даже не представляете сколько есть методов. Что что, а в этом плане имееца богатое наследие НКВД, и вот здесь я бы не побрезговал применить старые добрые методы НКВД. Но, похоже рыгошоколядная шваль полностью сливает , как минимум явно пытаеца сливать Украину...Проверьте паспорта у шоколядной мрази и его семейки сепарской, наверняка там либо Израиль либо Британия.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПособник боевиков, коммунист Фомичевский провел в Изюме сепаратистское шоу. В шествии участвовало районное и городское начальство, - активист. ФОТОрепортаж
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