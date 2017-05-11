 Пособник боевиков, коммунист Фомичевский провел в Изюме сепаратистское шоу. В шествии участвовало районное и городское начальство, - активист. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил активист Сергей Сыч.
"5-я колонна. 9 мая 2017 г. Изюм, Харьковская область. Пока весь фокус сил безопасности был на Харькове, в городе Изюм, коммунисты провели удачную и массированную акцию "Бесы и смертный полк". Главным и традиционным организатором был и есть, местный депутат КПУ Анатолий Фомичевский, который в 2014 поучаствовал в становлении "ДНР" в г. Донецке, также весной 2014 агитировал жителей Изюма на блокирование украинских военных колонн, финансировал террористов", - сообщает Сыч.
Смотрите также: Коммунист-сепаратист, который поддерживал боевиков, идет в мэры на Харьковщине. ФОТО
https://vk.com/id29567738
По его словам, в отличие от 2014, 2015, 2016 годов, "звезд, серпов-молотов и российских флагов - явно не было видно, были колорадки, были красные флаги и много. Традиционно не было никакой украинской символики".
"Видно, что мероприятие очень хорошо профинансировано и подготовлено. Вечером - салют. Кто "листает за банкет"? Неужели районная и городская власть?) Что любопытно, в ходе участвовало местное районное и городское начальство и госслужащие. Включая чиновников, полицию и даже военнослужащих", - сообщает Сыч.
"Создается подозрение, что стратегический пункт Изюм на границе Харьковской, Луганской и Донецкой областей, путь коммуникаций и снабжения в тылу нашей группировки АТО, может быть мгновенно потерян со всеми вытекающими последствиями. Изюм в 40 км от Славянска и Балаклеи, 90 км до границы с РФ. Организованные, координируемые и многочисленные силы у противника там есть, а сильной и украинской власти - нет. Печально, это не Крым, не террористические ОРДЛО, это Украина и Харьковская область, 2017 год", - резюмирует активист и публикует видео шествия.
8984 116
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Оккупированный Крым принял эстафету "ЛДНР" в гонке за украинскими биометрическими паспортами, - Тымчук(50)
"Мы выполняли волю Путина и Суркова", - признание организатора незаконного "референдума" на оккупированном Донбассе Александрова. ФОТОфакт(27)
В "ДНР" хотят ограничить ввоз автомобилей из РФ, Абхазии и Южной Осетии, - ИС(33)
"Шоп-тур" + паспорт: жители "Л/ДНР" массово едут на подконтрольную Украине территорию за биометрическими паспортами, - ИС(162)
Про національну безпеку ціною в 50 гривень на російському кордоні(0)
Процесс верификации заключенных по спискам "ДНР" завершен, - представитель омбудсмена Чаплыга(8)
На заседании Конституционной комиссии Украины обсудят изменения в Основной закон в части Крыма, - Чубаров(75)
Никто не скажет, что идея коммунистов лжива потому, что лживость ее и сами не смогли раскрыть из-за того, что не теми идеями увлеклись. С совдепа можно было просто посмеяться, а закончилось все ядерным противостоянием, такие вот дела. Но придите в себя, люди, посмотрите правде в лицо, пока обманутым не рассказать правду про обман они будут продолжать губить себя и других ни за что. Это с нашей страной и происходит. А все потому, что признать все как есть те кто решает не желают, умножает тем самым преступление.
Ответить
Ответить
Отловите этих сук, вывезите в Пески. Пусть увидят чего они хотят. Отберите деньги телефоны. Пусть остаются в Лугандоне.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И изюмские сепары тоже против Порошенко.
Ответить
главное для него - личная преданность.
если исходить от этого постулата, сразу становятся понятными мотивы многих его поступков и кадровых решений.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
так встань с дивана и сделай хоть что-нибудь )))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить