 Пособник боевиков, коммунист Фомичевский провел в Изюме сепаратистское шоу. В шествии участвовало районное и городское начальство, - активист. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом в Facebook сообщил активист Сергей Сыч."5-я колонна. 9 мая 2017 г. Изюм, Харьковская область. Пока весь фокус сил безопасности был на Харькове, в городе Изюм, коммунисты провели удачную и массированную акцию "Бесы и смертный полк". Главным и традиционным организатором был и есть, местный депутат КПУ Анатолий Фомичевский, который в 2014 поучаствовал в становлении "ДНР" в г. Донецке, также весной 2014 агитировал жителей Изюма на блокирование украинских военных колонн, финансировал террористов", - сообщает Сыч.

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"Традиционно в шоу участвовала его ОПГ- местный союз пророссийских десантников, афганцы-чернобыльцы и другие коллаборанты, по всей видимости до сих пор обделенные вниманием СБУ и контрозведки. Что позволяет им вести себя на территории Украины так же смело, как боевикам в ОРДЛО. Соорганизатор данного шоу, некая Алена Меркулова, которая в соцсетях, очень не любит хунту и ждет Россию с СССР", - пишет активист.По его словам, в отличие от 2014, 2015, 2016 годов, "звезд, серпов-молотов и российских флагов - явно не было видно, были колорадки, были красные флаги и много. Традиционно не было никакой украинской символики"."Видно, что мероприятие очень хорошо профинансировано и подготовлено. Вечером - салют. Кто "листает за банкет"? Неужели районная и городская власть?) Что любопытно, в ходе участвовало местное районное и городское начальство и госслужащие. Включая чиновников, полицию и даже военнослужащих", - сообщает Сыч."Создается подозрение, что стратегический пункт Изюм на границе Харьковской, Луганской и Донецкой областей, путь коммуникаций и снабжения в тылу нашей группировки АТО, может быть мгновенно потерян со всеми вытекающими последствиями. Изюм в 40 км от Славянска и Балаклеи, 90 км до границы с РФ. Организованные, координируемые и многочисленные силы у противника там есть, а сильной и украинской власти - нет. Печально, это не Крым, не террористические ОРДЛО, это Украина и Харьковская область, 2017 год", - резюмирует активист и публикует видео шествия.