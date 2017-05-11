 Тайник с боеприпасами боевика банды "Призрак" выявлен на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что местный житель с 2014 года находится в составе незаконного вооруженного формирования террористической организации "ЛНР". Во время обыска заброшенного дома неподалеку от места проживания боевика оперативники СБУ обнаружили на чердаке тайник с противотанковым гранатометом РПГ-22, 7 гранатометных выстрелов и почти 500 патронов различного калибра.
По информации спецслужбы, схрон был предназначен для совершения терактов диверсионной группой боевиков.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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