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 Тайник с боеприпасами боевика банды "Призрак" выявлен на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с полицией обнаружили в Лисичанске Луганской области тайник с оружием и боеприпасами, который устроил террорист ОПГ "Призрак".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель с 2014 года находится в составе незаконного вооруженного формирования террористической организации "ЛНР". Во время обыска заброшенного дома неподалеку от места проживания боевика оперативники СБУ обнаружили на чердаке тайник с противотанковым гранатометом РПГ-22, 7 гранатометных выстрелов и почти 500 патронов различного калибра.

Тайник с боеприпасами боевика банды Призрак выявлен на Луганщине, - СБУ 01

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Тайник с боеприпасами боевика банды Призрак выявлен на Луганщине, - СБУ 02

По информации спецслужбы, схрон был предназначен для совершения терактов диверсионной группой боевиков.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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молодці, шо знайшли... бо отих утирків з різних банд багато "подарунків" оставили!!
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О , снова пару ржавых патронов сфотали
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