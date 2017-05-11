 Чиновник водоканала задержан на Черкасщине за вымогательство, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что руководитель требовал у своего подчиненного с оформленной группой инвалидности ежемесячную "дань" в пятьдесят процентов от заработной платы. В случае несогласия злоумышленник угрожал увольнением.
Оперативники спецслужбы задержали чиновника в собственном автомобиле во время получения очередной взятки в 3,6 тысячи гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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