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 Чиновник водоканала задержан на Черкасщине за вымогательство, - СБУ. ФОТО

взятка

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили на взятке начальника коммунального предприятия "Городской Водоканал" одного из районных центров Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что руководитель требовал у своего подчиненного с оформленной группой инвалидности ежемесячную "дань" в пятьдесят процентов от заработной платы. В случае несогласия злоумышленник угрожал увольнением.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника в собственном автомобиле во время получения очередной взятки в 3,6 тысячи гривен.

Чиновник водоканала задержан на Черкасщине за вымогательство, - СБУ 01

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Чиновник водоканала задержан на Черкасщине за вымогательство, - СБУ 02

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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А я думал он схему секретного водопровода ФСБ продал, а оно вон чем СБУ занято...
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Якогось чиновника низького рангу вмить пов'яжуть,а тітушні бояться,аж смішно з таких силовиків
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Это большая редкость когда рабочий смело выступает против руководства! В основном все сцыкливые овцы, вместо того чтоб бороться за правду и справедливость предпочитают лизать сапоги начальству... По крайней мере на Знаменской дирекции жд именно так....
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