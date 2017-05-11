 В США разгорелся скандал из-за "проникновения" фотографа ТАСС на встречу Трампа с Лавровым: "Он мог действовать в интересах спецслужб РФ". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com.
Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД РФ. А американская сторона протокольные фото публиковать не стала. Поэтому американские издания вынуждены были сопровождать сообщения о встрече своего президента фотографиями, сделанными российской стороной.
Представители американской администрации заявили, что Белый дом был введен в заблуждение относительно статуса российского фотографа. Якобы российские чиновники сообщили, что Александр Щербак является личным фотографом главы МИД РФ Сергея Лаврова, но не упомянули, что он одновременно является и сотрудником государственного информационного агентства ТАСС.
В Белом доме сообщили, что были крайне удивлены, увидев в интернете фотографии со встречи в Овальном кабинете, на которых Трамп жмет руку не только Серею Лаврову, но и послу РФ Сергею Кисляку, с которым неоднократно встречались еще до выборов представители команды Трампа - подавший в отставку советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн, новый генпрокурор США Джефф Сешнс, старший советник президента (и его зять) Джаред Кушнер.
В ответ на это в МИД РФ сообщили, что такой формат освещения встречи был предложен американской стороной, а Белый дом был уведомлен о работе фотографа на ТАСС.
Американские журналисты не только возмутились таким поворотом событий, но и нашли в этом угрозу нацбезопасности США - они заподозрили, что российский фотограф мог действовать в интересах спецслужб России и пронести в Овальный кабинет Белого дома прослушивающие устройства и другие средства электронного слежения.
Как пишет The Washington Post, российский фотограф должен был получить особый уровень доступа для проведения съемки американского президента, да к тому же и в его собственном кабинете.
Корреспондент The Washington Post Бартон Гельман в своем Twitter отметил, что американским фотографам запретили присутствовать на встрече Трампа с Лавровым, тогда как российская сторона пронесла туда камеры и целый комплект разнообразного электронного оборудования. "И это в Овальный кабинет", - пишет журналист.
Эксперты уже заявили, что такая ситуация - потенциальное нарушение правил нацбезопасности. Они высказали опасения, что таким образом российские спецслужбы могли пронести в Овальный кабинет прослушивающие устройства и другие технические средства наблюдения, замаскированные в камерах и другой электронике.
Бывший замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн, заявил, что решение пустить с оборудованием российского фотографа в сердце Белого дома было неправильным.
Впрочем, в Белом доме заявили, что все российское оборудование было тщательно проверено. А российский фотограф "должен был пройти ту же самую проверку, что и представители американской прессы, проходящие в Белый дом".
В ответ на это бывшие сотрудники разведки, опрошенные The Washington Post, заявили, что такой "стандартный" осмотр посетителей Белого дома может и не обнаружить современные шпионские устройства.
Есть и другая версия, согласно которой, Дональд Трамп, отношения которого с американской прессой довольно сложные, намеренно отказался пускать на встречу журналистов-соотечественников, дабы скрыть свое общение с представителями России.
"Единственную возможность всему миру взглянуть на то, что происходило во время этого события, предоставило российское информационное агентство ТАСС, распространившее фотографии со встречи", - пишет сегодня The New York Times. "Журналистам не разрешили задавать вопросы, хотя их впустили всего через несколько минут для освещения встречи Трампа с бывшим госсекретарем Генри Киссинджером", - отмечает издание.
Киссинджер и Лавров
"Фотографии встречи Лаврова с Трампом и Кисляком опубликованы фотобанком Getty и принадлежат российскому новостному агентству ТАСС", - написал в Twitter журналист Мэтт Новак.
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да,республиканцы нынче кажется все бизнесмены,это не эпоха рейгана)))повстанцев там немного,может после увольнения коми быстрее раскрутится(слушать его будут в четверг следующий)
а вот что киссинжер шепчет на ухо трампу интересно))))
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Мда.......
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С Лавровым америкосы как с равным - либо оба сидят, либо оба стоят.
С Климкиным - Трамп сидит, Климкин возле него стоит. Фото.
Разница в отношении показательна, по-моему. Нас рассматривают, как просителя (или исполнителя ?), их как переговорную сторону, пусть и оппонирующую.
Хотел бы ошибаться . . .
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поцоватая однако у него привычка...
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