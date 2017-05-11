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Все про:Лавров (1414) скандал (5017) фото (2448) ЦРУ (120) шпионаж (651) Трамп (1056)

 В США разгорелся скандал из-за "проникновения" фотографа ТАСС на встречу Трампа с Лавровым: "Он мог действовать в интересах спецслужб РФ". ФОТОрепортаж

лавров трамп

На встречу в Овальном кабинете Белого дома президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не допустили журналистов. Встреча шла в закрытом для прессы режиме и возможность сделать фото получили только два фотографа: с американской стороны - личный фотограф Дональда Трампа, а с российской - фотокорреспондент государственного информационного агентства ТАСС Александр Щербак, который во время поездки исполнял также обязанности "личника", то есть личного фотографа Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com.

Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД РФ. А американская сторона протокольные фото публиковать не стала. Поэтому американские издания вынуждены были сопровождать сообщения о встрече своего президента фотографиями, сделанными российской стороной.

В США разгорелся скандал из-за проникновения фотографа ТАСС на встречу Трампа с Лавровым: Он мог действовать в интересах спецслужб РФ 01

В США разгорелся скандал из-за проникновения фотографа ТАСС на встречу Трампа с Лавровым: Он мог действовать в интересах спецслужб РФ 02


Представители американской администрации заявили, что Белый дом был введен в заблуждение относительно статуса российского фотографа. Якобы российские чиновники сообщили, что Александр Щербак является личным фотографом главы МИД РФ Сергея Лаврова, но не упомянули, что он одновременно является и сотрудником государственного информационного агентства ТАСС.

В США разгорелся скандал из-за проникновения фотографа ТАСС на встречу Трампа с Лавровым: Он мог действовать в интересах спецслужб РФ 03

В Белом доме сообщили, что были крайне удивлены, увидев в интернете фотографии со встречи в Овальном кабинете, на которых Трамп жмет руку не только Серею Лаврову, но и послу РФ Сергею Кисляку, с которым неоднократно встречались еще до выборов представители команды Трампа - подавший в отставку советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн, новый генпрокурор США Джефф Сешнс, старший советник президента (и его зять) Джаред Кушнер.

В ответ на это в МИД РФ сообщили, что такой формат освещения встречи был предложен американской стороной, а Белый дом был уведомлен о работе фотографа на ТАСС.

В США разгорелся скандал из-за проникновения фотографа ТАСС на встречу Трампа с Лавровым: Он мог действовать в интересах спецслужб РФ 04

Американские журналисты не только возмутились таким поворотом событий, но и нашли в этом угрозу нацбезопасности США - они заподозрили, что российский фотограф мог действовать в интересах спецслужб России и пронести в Овальный кабинет Белого дома прослушивающие устройства и другие средства электронного слежения.

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Как пишет The Washington Post, российский фотограф должен был получить особый уровень доступа для проведения съемки американского президента, да к тому же и в его собственном кабинете.

Корреспондент The Washington Post Бартон Гельман в своем Twitter отметил, что американским фотографам запретили присутствовать на встрече Трампа с Лавровым, тогда как российская сторона пронесла туда камеры и целый комплект разнообразного электронного оборудования. "И это в Овальный кабинет", - пишет журналист.

Эксперты уже заявили, что такая ситуация - потенциальное нарушение правил нацбезопасности. Они высказали опасения, что таким образом российские спецслужбы могли пронести в Овальный кабинет прослушивающие устройства и другие технические средства наблюдения, замаскированные в камерах и другой электронике.

В США разгорелся скандал из-за проникновения фотографа ТАСС на встречу Трампа с Лавровым: Он мог действовать в интересах спецслужб РФ 05

Бывший замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн, заявил, что решение пустить с оборудованием российского фотографа в сердце Белого дома было неправильным.

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Впрочем, в Белом доме заявили, что все российское оборудование было тщательно проверено. А российский фотограф "должен был пройти ту же самую проверку, что и представители американской прессы, проходящие в Белый дом".

В ответ на это бывшие сотрудники разведки, опрошенные The Washington Post, заявили, что такой "стандартный" осмотр посетителей Белого дома может и не обнаружить современные шпионские устройства.



Есть и другая версия, согласно которой, Дональд Трамп, отношения которого с американской прессой довольно сложные, намеренно отказался пускать на встречу журналистов-соотечественников, дабы скрыть свое общение с представителями России.

"Единственную возможность всему миру взглянуть на то, что происходило во время этого события, предоставило российское информационное агентство ТАСС, распространившее фотографии со встречи", - пишет сегодня The New York Times. "Журналистам не разрешили задавать вопросы, хотя их впустили всего через несколько минут для освещения встречи Трампа с бывшим госсекретарем Генри Киссинджером", - отмечает издание.

В США разгорелся скандал из-за проникновения фотографа ТАСС на встречу Трампа с Лавровым: Он мог действовать в интересах спецслужб РФ 06

Киссинджер и Лавров

"Фотографии встречи Лаврова с Трампом и Кисляком опубликованы фотобанком Getty и принадлежат российскому новостному агентству ТАСС", - написал в Twitter журналист Мэтт Новак.
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"Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно"
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ну а что ты хотел от козломордых рашкодебилов? ты их в дверь, они в окно....
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фотограф оказался небольшого роста, меньше ху...ла, а то бы и его взял, хотя "боливар двоих не выдержит"
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ты был бы не кацап, если бы не разбирался в вопросе стоит или не стоит...
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Задроченный, не ищи черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет... тем более и мозгов у тебя тоже нет.
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да уж, какие нынче поводы для гордости у русскомирных пошли...
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Обратите внимание:
Все пишут - Залупчивый пишет.
Все пишут - Залупчивый в спаме.
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Чо ж ты не обращало внимание на такие детали, когда Хуйло сидело всеми покинутое в углу на международных встречах?
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Спецслужбы США провтыкали журналиста..... новость ниже журналистов вызывают на допрос так как залезли в дела спецслужб ФСБУ, выходит фсе журнализды "агенты крембля"?
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Цікаво, це реакція рф на фото Клімкіна з Трампом? Типу ми там теж були.
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Так Лавров для этого еще и на подлокотнике кресла наверняка вырезал "Здесь был Серый".
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Москалики Трампа підставили знову, добються шо Трамп буде шарахатися від кацапів як чорт від ладану.
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не ходите дети, с москалем гулять. Жаль, что уважаемому Президету США мистеру Трампу его уважаемая мама будущего Президента США в детстве этого не говорила, очень жаль, хотя теперь добрые люди это дело поправят
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И здесь кацапы нае..али, не умеют они правду говорить ...фальш в крови.
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Вывод: не пускай кацапа в дом - скандала и проблем не будет
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вывод: с кацапом дел не имей, а для надежности при встречи бей по еблу лопатой, оно другого диалога не понимает.
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Шото Лаврова тоналкой больше, чем Трампа намазюкали.
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это фотошоп не полностью руссифицировали просто.
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Доведеться тепер Білий дім від рузьгє дух дезінфікувати.

В США разгорелся скандал из-за "проникновения" фотографа ТАСС на встречу Трампа с Лавровым: "Он мог действовать в интересах спецслужб РФ" - Цензор.НЕТ 479
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и это тот кто обвинял Хилари в халатности по отношению к государственной секретности!
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Я правильно понял американцев, значит сам Лавров не мог действовать в интересах спецслужб РФ?
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Официальная встреча Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова в овальном кабинете. Там где Моника Левински брала. И Киса возьмёт)
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та не, просто в итальянскую чистку отвезут, а там с хлоркой помоют
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Увы, Задорнов прав. Глупость американцев не измерима.
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ух и погоняло тебе выделили на савушкино - попроси сменить...
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К чему СЕВЕРНАЯ Осетия? Кавказ Это страна? Кто-то умный надписи менял
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я смотрю сериал трампгейт ежедневно на снн))))журналисты могут мозг снести своими расследованиями,гостями студии и гипотезами))))вчера возмущались фото этого кора где трамп с кисляком улыбаясь позируют)))
да,республиканцы нынче кажется все бизнесмены,это не эпоха рейгана)))повстанцев там немного,может после увольнения коми быстрее раскрутится(слушать его будут в четверг следующий)
а вот что киссинжер шепчет на ухо трампу интересно))))
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Представители американской администрации заявили, что Белый дом был введен в заблуждение(!!!) относительно статуса российского фотографа. Якобы российские чиновники сообщили, что Александр Щербак является личным фотографом главы МИД РФ Сергея Лаврова, но не упомянули, что он одновременно является и сотрудником государственного информационного агентства ТАСС.

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Мда.......
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Такое впечатление,что трамп хочет уничтожить США! Он реально тупой!
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Сравните фотки Лавров - Трамп и Климкин - Трамп.
С Лавровым америкосы как с равным - либо оба сидят, либо оба стоят.
С Климкиным - Трамп сидит, Климкин возле него стоит. Фото.
Разница в отношении показательна, по-моему. Нас рассматривают, как просителя (или исполнителя ?), их как переговорную сторону, пусть и оппонирующую.
Хотел бы ошибаться . . .
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це дуже легко випраіити - повністю на 100% змінюємо наш сереньовічний менталітет, будуємо сильну сучасну цивілізовану держав Україну, і будуть поважати - легко.
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Короче, какой то цирк с этим Трампом, сплошные непонятки...
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трамп опять потянул руку
поцоватая однако у него привычка...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ США разгорелся скандал из-за "проникновения" фотографа ТАСС на встречу Трампа с Лавровым: "Он мог действовать в интересах спецслужб РФ". ФОТОрепортаж
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