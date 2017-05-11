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 "Мы выполняли волю Путина и Суркова", - признание организатора незаконного "референдума" на оккупированном Донбассе Александрова. ФОТОфакт

Некоторые организаторы незаконного "референдума" трехлетней давности на оккупированном Донбассе сегодня стали более откровенными и открыто признаются, что выполняли не столько волю народа, сколько волю президента России Владимира Путина и его "смотрящего" по Донбассу - Владислава Суркова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Четвертую власть, такое признание несколько дней назад сделал бывший руководитель "аппарата народного совета ДНР" Алексей Александров, который был активным организатором незаконного "референдума "ДНР" 11 мая 2014 года.

Отвечая в социальной сети на вопрос о том, почему к власти в "ДНР" пришел Захарченко, Александров попросил переадресовать вопрос Путину и Суркову и заявил, что три года назад лишь выполнял волю российского руководства.

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"Все подобные вопросы - к помощнику Президента РФ, куратору новороссийского направления Суркову В.Ю. Мы лишь выполняли их с Путиным В.В. волю. А против лома, как известно, нет приёма", - признался он.


Чуть ниже Александров подчеркнул, что вопросы в ДНР решались путем "тупого насилия", по принципу "у кого больше батальонов - тот и прав".

Мы выполняли волю Путина и Суркова, - признание организатора незаконного референдума на оккупированном Донбассе Александрова 01


Алексей Александров был активным участником событий весны 2014 года в Донецке, занимался организацией незаконного референдума 11 мая, и в 2014-2015 годах занимал в группировке ДНР высокие посты, однако в сентябре 2015 года был полностью отстранен от власти вместе с другим боевиком "ДНР" - Андреем Пургиным в результате переворота. После этого место Пургина в иерархии ДНР занял Денис Пушилин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Помощник Путина Сурков "засветился" с российскими террористами - садистом-неофашистом Мильчаковым и Хмурым-Дубинским, причастным к гибели MH17. ФОТОрепортаж+АУДИО

Три года назад, 11 мая 2014 года, в подконтрольных боевикам районах Донецкой и Луганской областей прошел так называемый "референдум", который противоречил Конституции Украины. По его итогам поддерживаемые Россией сепаратисты объявили об отделении Донецкой и Луганской областей от Украины. После этого в регионе развернулись полномасштабные боевые действия.

Тогда отделение Донбасса от Украины преподносилось как воля народа, проживающего в Луганске и Донецке. Российская версия событий и "официальная" точка зрения в "ЛДНР" до сих пор придерживаются именно этой концепции.
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Таки лучше проиграть с Германией, чем победить с паРашей.
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"Хватит кричать про деда! Мы просрали победу!" - Ускользающая Победа - мацква рапортует...
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Не знаю,как кого,а после трибунала конкретно суркова надо расчленить. А вдруг там аномалии? Ну невозможно существовать подобному. Ведь это он в основном путлерку в уши дует. А того вообще исследовать бессмысленно. Тупое,жадное животное.
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Вы его стихи недавние в журнале "Русский пионэр" почитайте. Про двух снеговиков. Если это не шифровка плотницкому\захарченке, то автор серьёзно болен. Съехавших с ума трибуналы не судят...
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В России отреклись от обязательств по минским договоренностям
Спикер президента РФ Владимира Путина - Дмитрий Песков заявил, что РФ не несет ответственности за выполнение Минских соглашений, передает Politeka.
По словам Пескова, Москва не является стороной минских договоренностей, а страной-гарантом, «как Франция и Германия».
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"Мы выполняли волю Путина и Суркова", - признание организатора незаконного "референдума" на оккупированном Донбассе Александрова - Цензор.НЕТ 565Чалый рассказал о «четком сигнале», который дал Трамп на встрече

«В самом документе четко обозначено, кто какие условия должен выполнять. Нет места для вольных трактовок минских договоренностей», - добавил спикер Кремля
Напомним, глава Белого Дома Дональд Трамп заявил, что Россия ответственна за выполнение минских соглашений. Как отметили в администрации США, глава государства подтвердил приверженность Вашингтона к разрешению этого конфликта и подчеркнул ответственность Москвы за полную реализацию минских соглашений.
Напомним, в Белом доме прокомментировали итоги встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом.
Отмечается, что разговор между Климкиным и Трампом прошел сразу же после переговоров главы украинского МИД с вице-президентом США Майклом Пенсом.
Как писала Politeka, ранее сообщалось, что Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
14:00 11 мая 2017
https://politeka.net/436509-net-nikakikh-obyazatelstv-kreml-o-minskikh-soglasheniyakh/
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Вот и определился ещё один кандидат, на скорое "переутомление" от катаний на "лифте", в брачный период "шмелей", за утренним "кофе"...
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Не корысти ради а токмо волею пославшей мя жены (с)
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Это грузино-абхазская граница
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Слова к делу не пришьешь
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это давно и всем известно...даже самым тупым. Бесполезная информация, никто не будет ни судить этих ушлепков ни ликвидировать. О чем может идти речь, если даже обычную титушню в Украине не наказывают. Все это бесполезная болтовня и пустословие. Дальше что? Поболтали, покачали головой и разошлись. И так каждый раз.
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как говорил один персонаж вовремя предать это не предать, а предвидеть, только вот эти ребятки точно не вовремя
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новороссії, денеери, линиери... Сюрреалізм якийсь. Ну невже в людей невистачає мізків навіть на те, щоб розуміти, що немає, і ніколи не буде таких країн, як новососіі/линири та динири? Невже комусь подобється жити в країнах-привидах? Без права виїхати хоч в яку-небуть цивілізовану країну щоб хоч подивитись як живуть ЛЮДИ, а не тварини.. Я навіть тих покидьків суркових-путєних розумію, а от дебілів на рехверендумах, та з прапорами/паспортами неїснуючих країн не розумію..
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а чому кінь це не сказав Трампу особисто в лице?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Мы выполняли волю Путина и Суркова", - признание организатора незаконного "референдума" на оккупированном Донбассе Александрова. ФОТОфакт
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