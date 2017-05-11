 "Мы выполняли волю Путина и Суркова", - признание организатора незаконного "референдума" на оккупированном Донбассе Александрова. ФОТОфакт

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Четвертую власть, такое признание несколько дней назад сделал бывший руководитель "аппарата народного совета ДНР" Алексей Александров, который был активным организатором незаконного "референдума "ДНР" 11 мая 2014 года.
Отвечая в социальной сети на вопрос о том, почему к власти в "ДНР" пришел Захарченко, Александров попросил переадресовать вопрос Путину и Суркову и заявил, что три года назад лишь выполнял волю российского руководства.
"Все подобные вопросы - к помощнику Президента РФ, куратору новороссийского направления Суркову В.Ю. Мы лишь выполняли их с Путиным В.В. волю. А против лома, как известно, нет приёма", - признался он.
Чуть ниже Александров подчеркнул, что вопросы в ДНР решались путем "тупого насилия", по принципу "у кого больше батальонов - тот и прав".
Алексей Александров был активным участником событий весны 2014 года в Донецке, занимался организацией незаконного референдума 11 мая, и в 2014-2015 годах занимал в группировке ДНР высокие посты, однако в сентябре 2015 года был полностью отстранен от власти вместе с другим боевиком "ДНР" - Андреем Пургиным в результате переворота. После этого место Пургина в иерархии ДНР занял Денис Пушилин.
Три года назад, 11 мая 2014 года, в подконтрольных боевикам районах Донецкой и Луганской областей прошел так называемый "референдум", который противоречил Конституции Украины. По его итогам поддерживаемые Россией сепаратисты объявили об отделении Донецкой и Луганской областей от Украины. После этого в регионе развернулись полномасштабные боевые действия.
Тогда отделение Донбасса от Украины преподносилось как воля народа, проживающего в Луганске и Донецке. Российская версия событий и "официальная" точка зрения в "ЛДНР" до сих пор придерживаются именно этой концепции.
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Спикер президента РФ Владимира Путина - Дмитрий Песков заявил, что РФ не несет ответственности за выполнение Минских соглашений, передает Politeka.
По словам Пескова, Москва не является стороной минских договоренностей, а страной-гарантом, «как Франция и Германия».
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Напомним, глава Белого Дома Дональд Трамп заявил, что Россия ответственна за выполнение минских соглашений. Как отметили в администрации США, глава государства подтвердил приверженность Вашингтона к разрешению этого конфликта и подчеркнул ответственность Москвы за полную реализацию минских соглашений.
Напомним, в Белом доме прокомментировали итоги встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом.
Отмечается, что разговор между Климкиным и Трампом прошел сразу же после переговоров главы украинского МИД с вице-президентом США Майклом Пенсом.
Как писала Politeka, ранее сообщалось, что Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
14:00 11 мая 2017
https://politeka.net/436509-net-nikakikh-obyazatelstv-kreml-o-minskikh-soglasheniyakh/
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дорога на Судак
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Вот и вторая звезда взошла.
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