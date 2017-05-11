 Адвокат бразильского наемника "ЛНР", осужденного на 13 лет, заявляет, что он признал вину под давлением. ФОТО

Апелляционный суд Киева 11 мая провел первое заседание по делу Рафаэля Лусварги, осужденного на 13 лет лишения за свободы за участие в войне на Донбассе в составе военизированных групп террористов "ЛНР". Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Суд объявил перерыв до 21 июня - за это время защита должна перевести текст апелляционной жалобы и другие документы и предоставить их осужденному.
25 января 2017 года Лусварги признали виновным в создании террористической организации, создании не предусмотренных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Известно, что Лусварги признал свою вину и раскаялся. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным в Украине за участие в войне на Донбассе.
В комментарии Цензор.НЕТ адвокат Рыбин сказал, что будет обжаловать приговор, поскольку считает, что дело рассматривалось с множественными нарушениями. В частности, адвокат утверждает, что Лусварги признал свою вину на стадии досудебного расследования под давлением. Кроме того, адвокат отметил, что его подзащитный, бывший полицейский, содержался в обычной камере СИЗО и за несколько дней до вынесения приговора был дважды избит другими заключенными.
Рыбин заявил, что предыдущий адвокат был навязан Лусварги Службой безопасности Украины и никто не выяснял желания и возможности гражданина Бразилии найти себе другого адвоката. По словам Рыбина, он защищает гражданина Бразилии совершенно бесплатно. Договор о предоставлении адвокатской помощи подписан з Фонд правового содействия иностранцам "Одиссей". Соучредителями этого фонда являются сам Рыбин, его отец, а также бывший сотрудник прокуратуры, а теперь адвокат, Евгений Святогор.
Рыбин известен также как адвокат бывших сотрудников харьковского "Беркута" и российских ГРУшников. В апреле этого года подзащитные Рыбина "беркутовцы" вышли из-под стражи и бежали в Россию.
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У нас во дворе как-то жил типа уважаемый вор "на пенсии". Он говорил, что сейчас "петушат" крайне редко и в основном за групповое изнасилование с избиением жертвы. Даже стукачей сейчас опускают без "петушения".
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Рыбин известен также как адвокат бывших сотрудников харьковского "Беркута" и российских ГРУшников. В апреле этого года подзащитные Рыбина "беркутовцы" вышли из-под стражи и бежали в Россию.
Ну это понятно, адвокатский офис ФСБшная контора, у них задача дескать не ссыте, воюйте с Украиной, мы вас отмажем. Беркутню за убийства украинцев уже успешно отмазали. Теперь взялись за этого парня. И чето мне кажется что процессуальных ошибок допущенных намеренно или по некомпетентности он может найти достаточно. Но тут уже не следствие по должностному преступлению, тут терроризм, дело серьезное. Что ж посмотрим чем это закончится.
Кстати, а почему товарища Рыбина не совпадает фамилия с папой?
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а не признал, так и не виноват что ли?
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ЛАСКАВО ПРОСИМО В ЄВРОПУ
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#Visafree travel to the Schengen area for the citizens of #Ukraine will soon become a reality - we welcome the decision by @EUCouncil
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И через несколько дней тоже, трижды, и потом еще и еще...
Скупая информация, но приятно читать. Респект сидельцам, кто поучаствовал в этом.
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Какая же он мразь, этот рыбин, вот чисто по человечески.
Когда я вижу таких вот мразей, которые ведут себя вот как этот рыбин, вспоминается постоянно старый анекдот про студентов-педерастов.
Мол, собрались они и обсуждают, кем станут после универа.
Один манерно говорит:
- Я стану мооодным дизайнерооом...
Все охают.
Второй:
- Я популяяярным стилистом-визажииистом...
Тусовка захлопала.
А третий:
- А я стану футболистом.
Немая сцена, все в шоке.
- Фи, это же вонючие раздевалки, потные грубые мужики, грязь на поле, физические упражнения!!!
- Ничего вы не понимаете. Я буду очень много тренироваться. Меня заметят, и возьмут сначала в местный клуб, потом в топчик, а затем в сборную страны. И вот мы выходим в финал чемпионата мира, последние минуты, ничья! И я беру и забиваю гол в свои ворота!
Вся страна в едином порыве вскакивает, и кричит: "Пид@рассс!"... Эх, слава-то какая!
Так и Рыбин и подобные ему.
Вот интервью с ним - это просто КЛИНИКА
Реально, посмотрите, чтоб понимать, что это за фрукт
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сначал их в землю, потом подзащитных,да ?
уже вроде 1 ушел который грушников защищал
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