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Все про:адвокат (918) Бразилия (196) СБУ (14184) суд (20785) терроризм (20218) наемник (241)

 Адвокат бразильского наемника "ЛНР", осужденного на 13 лет, заявляет, что он признал вину под давлением. ФОТО

Об этом заявил адвокат осужденного Рафаэля Лусварги Валентин Рыбин, при этом сам он хранил молчание.

Апелляционный суд Киева 11 мая провел первое заседание по делу Рафаэля Лусварги, осужденного на 13 лет лишения за свободы за участие в войне на Донбассе в составе военизированных групп террористов "ЛНР". Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд объявил перерыв до 21 июня - за это время защита должна перевести текст апелляционной жалобы и другие документы и предоставить их осужденному.

25 января 2017 года Лусварги признали виновным в создании террористической организации, создании не предусмотренных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Известно, что Лусварги признал свою вину и раскаялся. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным в Украине за участие в войне на Донбассе.

Адвокат бразильского наемника ЛНР, осужденного на 13 лет, заявляет, что он признал вину под давлением 01

Адвокат бразильского наемника ЛНР, осужденного на 13 лет, заявляет, что он признал вину под давлением 02

В апелляции у Лусварги появился новый адвокат Валентин Рыбин, а также переводчик с португальского. Раньше Лусварги защищал бесплатный государственный адвокат Максим Герасько, который после вынесения приговора вышел из дела.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Печерский райсуд Киева отменил арест банковских счетов "Тэдис Украина"

В комментарии Цензор.НЕТ адвокат Рыбин сказал, что будет обжаловать приговор, поскольку считает, что дело рассматривалось с множественными нарушениями. В частности, адвокат утверждает, что Лусварги признал свою вину на стадии досудебного расследования под давлением. Кроме того, адвокат отметил, что его подзащитный, бывший полицейский, содержался в обычной камере СИЗО и за несколько дней до вынесения приговора был дважды избит другими заключенными.

Рыбин заявил, что предыдущий адвокат был навязан Лусварги Службой безопасности Украины и никто не выяснял желания и возможности гражданина Бразилии найти себе другого адвоката. По словам Рыбина, он защищает гражданина Бразилии совершенно бесплатно. Договор о предоставлении адвокатской помощи подписан з Фонд правового содействия иностранцам "Одиссей". Соучредителями этого фонда являются сам Рыбин, его отец, а также бывший сотрудник прокуратуры, а теперь адвокат, Евгений Святогор.

Рыбин известен также как адвокат бывших сотрудников харьковского "Беркута" и российских ГРУшников. В апреле этого года подзащитные Рыбина "беркутовцы" вышли из-под стражи и бежали в Россию.



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наший суд самий гуманний- скоро відпустять.
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Да нужно просто обьяснить адвокату , что клиент с приговором согласен , и некуй сюда лезть !
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этих тварей надо вешать ,вот и вся борьба будет с сеппарней!!!
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И кто же на него давил в Бразилии, что он приехал воевать?
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а не тебя кто давил на форумах в Беларуси, что ты приперлась сюда?
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Валентина, в критические дни не выходи на форум без тампонов, не позорь себя...
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Черепная коробка без мозгов на него давила.
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похоже, этого Рыбина надо в ту же камеру, где до этого два раза наемника избили
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новый адвокат спонсируется жоппоблоком или рпц?
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Вот сейчас нас должна интересовать судьба какого-то никчемного фавельского долбо@ба? Х@р на урода. Всё равно труп.
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Вот что интересно - на Бузину ни кто не оказывал давления, на Калашникова тоже...
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Да вроде и на Чечетова... И по большому счету кто давил на Арсена Павлова? Разве что крышка лифта...
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"Рыбин известен также как адвокат бывших сотрудников харьковского "Беркута" и российских ГРУшников. В апреле этого года подзащитные Рыбина "беркутовцы" вышли из-под стражи и бежали в Россию" Що ж, хай тварюка з суддями відповість за дії "клієнтів". Вернуться - випустимо.
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Этого чегевару поговаривают давно уже на тюрьме опустили. Но, как грится - один раз не пидарас. А то шо он признал, или не признал нам по""ую - так каждого маньячину выпускать можно, потомушо он вину не признает.
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Сомневаюсь. По "понятиям" он не подлежит опусканию. Таких просто регулярно метелят.
У нас во дворе как-то жил типа уважаемый вор "на пенсии". Он говорил, что сейчас "петушат" крайне редко и в основном за групповое изнасилование с избиением жертвы. Даже стукачей сейчас опускают без "петушения".
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Был даже по этому повод шум каких то правозащитных организаций, дескать нарушение условий содержания и жестокое обращение. Правда быстро затихли. У меня тоже есть немало знакомых с тюремным опытом, но они категорично не утверждают, что такого быть не может. Смотря с кем сидит, если с беспредельщиками, то и не то может быть.
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Ну я с точки зрения "понятий" написал. По крайней мере как я понял того уже умершего вора. Там с начала 90х много поменялось - воры уже могут жениться, запетушенные по беспределу петухами не считаются, среди опущенных куда больше чмырей, чем петухов и т.д.
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Ув'язнені з нетерпінням чекають гастролей цієї екзотичної тропічної чикіти.. Буде "ламбаду" танцювати співкамерникам..
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Договор о предоставлении адвокатской помощи подписан з Фонд правового содействия иностранцам "Одиссей". Соучредителями этого фонда являются сам Рыбин, его отец, а также бывший сотрудник прокуратуры, а теперь адвокат, Евгений Святогор.
Рыбин известен также как адвокат бывших сотрудников харьковского "Беркута" и российских ГРУшников. В апреле этого года подзащитные Рыбина "беркутовцы" вышли из-под стражи и бежали в Россию.

Ну это понятно, адвокатский офис ФСБшная контора, у них задача дескать не ссыте, воюйте с Украиной, мы вас отмажем. Беркутню за убийства украинцев уже успешно отмазали. Теперь взялись за этого парня. И чето мне кажется что процессуальных ошибок допущенных намеренно или по некомпетентности он может найти достаточно. Но тут уже не следствие по должностному преступлению, тут терроризм, дело серьезное. Что ж посмотрим чем это закончится.
Кстати, а почему товарища Рыбина не совпадает фамилия с папой?
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Да пофик что он признал,в каталажку пожизненно,пусть мрази осознают,что натворили
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" Адвокат бразильского наемника "ЛНР", осужденного на 13 лет, заявляет, что он признал вину под давлением. "
а не признал, так и не виноват что ли?
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и за несколько дней до вынесения приговора был дважды избит другими заключенными



И через несколько дней тоже, трижды, и потом еще и еще...
Скупая информация, но приятно читать. Респект сидельцам, кто поучаствовал в этом.
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Плевать кем он там в Бразилии был. Полицейский или врач, нефиг было сюда ехать. Признался и что? А в суде на него кто давил?
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посадить адвоката рядом в одну клетку... пусть общаются
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Да, вообще он хотел погулять в Аргентине и попал в лугандонию совершенно случайно.
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Зашел сюда, чтоб проверить догадку, а кто же там адвокат у боевика - не рыбин ли часом. И точно
Какая же он мразь, этот рыбин, вот чисто по человечески.
Когда я вижу таких вот мразей, которые ведут себя вот как этот рыбин, вспоминается постоянно старый анекдот про студентов-педерастов.
Мол, собрались они и обсуждают, кем станут после универа.
Один манерно говорит:
- Я стану мооодным дизайнерооом...
Все охают.
Второй:
- Я популяяярным стилистом-визажииистом...
Тусовка захлопала.

А третий:
- А я стану футболистом.
Немая сцена, все в шоке.
- Фи, это же вонючие раздевалки, потные грубые мужики, грязь на поле, физические упражнения!!!
- Ничего вы не понимаете. Я буду очень много тренироваться. Меня заметят, и возьмут сначала в местный клуб, потом в топчик, а затем в сборную страны. И вот мы выходим в финал чемпионата мира, последние минуты, ничья! И я беру и забиваю гол в свои ворота!
Вся страна в едином порыве вскакивает, и кричит: "Пид@рассс!"... Эх, слава-то какая!

Так и Рыбин и подобные ему.
Вот интервью с ним - это просто КЛИНИКА

Реально, посмотрите, чтоб понимать, что это за фрукт
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так понимаю надо начинать с адвокатов дьявола?
сначал их в землю, потом подзащитных,да ?
уже вроде 1 ушел который грушников защищал
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАдвокат бразильского наемника "ЛНР", осужденного на 13 лет, заявляет, что он признал вину под давлением. ФОТО
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