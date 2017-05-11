 Адвокат бразильского наемника "ЛНР", осужденного на 13 лет, заявляет, что он признал вину под давлением. ФОТО

Апелляционный суд Киева 11 мая провел первое заседание по делу Рафаэля Лусварги, осужденного на 13 лет лишения за свободы за участие в войне на Донбассе в составе военизированных групп террористов "ЛНР". Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.Суд объявил перерыв до 21 июня - за это время защита должна перевести текст апелляционной жалобы и другие документы и предоставить их осужденному.25 января 2017 года Лусварги признали виновным в создании террористической организации, создании не предусмотренных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Известно, что Лусварги признал свою вину и раскаялся. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным в Украине за участие в войне на Донбассе.

В апелляции у Лусварги появился новый адвокат Валентин Рыбин, а также переводчик с португальского. Раньше Лусварги защищал бесплатный государственный адвокат Максим Герасько, который после вынесения приговора вышел из дела.В комментарии Цензор.НЕТ адвокат Рыбин сказал, что будет обжаловать приговор, поскольку считает, что дело рассматривалось с множественными нарушениями. В частности, адвокат утверждает, что Лусварги признал свою вину на стадии досудебного расследования под давлением. Кроме того, адвокат отметил, что его подзащитный, бывший полицейский, содержался в обычной камере СИЗО и за несколько дней до вынесения приговора был дважды избит другими заключенными.Рыбин заявил, что предыдущий адвокат был навязан Лусварги Службой безопасности Украины и никто не выяснял желания и возможности гражданина Бразилии найти себе другого адвоката. По словам Рыбина, он защищает гражданина Бразилии совершенно бесплатно. Договор о предоставлении адвокатской помощи подписан з Фонд правового содействия иностранцам "Одиссей". Соучредителями этого фонда являются сам Рыбин, его отец, а также бывший сотрудник прокуратуры, а теперь адвокат, Евгений Святогор.Рыбин известен также как адвокат бывших сотрудников харьковского "Беркута" и российских ГРУшников. В апреле этого года подзащитные Рыбина "беркутовцы" вышли из-под стражи и бежали в Россию.