 Экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук с георгиевской лентой поучаствовал в параде в Санкт-Петербурге. ФОТОрепортаж

По информации пресс-службы питерского "Зенита", "по случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне" футболисты и Тренерский штаб ФК возложили цветы к монументу "Родина-Мать" на Пискаревском мемориальном кладбище, пишет Волинь Post, передает Цензор.НЕТ.
На фотографиях клубной пресс-службы с георгиевской лентой на цветах "засветился" и Почетный гражданин Луцка Анатолий Тимощук.
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В цей день 1944 року Державний Комітет Оборони CPCP ухвалив постанову № ГОКО-5859 щодо депортації кримських татар.
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але трохи зміг пожити в вільній Україні!
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Почему простые люди жертвуют всем , а это быдло позорится за деньги .
Нравится ему параша ? Пусть отказывается от украинского гражданства
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Все было так... до избрания барыги и взятия авакяном их всех под свое крылышко
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И поп с кадилом рядом гнусный
Лишь мозг с собой они не взяли,
Ведь мозгу среди рузкех грустно
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12:13Путин подписал указ против анонимности в сети
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Шкода, що скурвився.
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Выйди в Мордоре на улицу всего-лишь с шарфом цветов украинского флага, и без всякого закона поедешь в полицейский участок для ответа на вопрос: ты, часом, не террорист?
Чем не метод для упёртых адептов секты ху#ла?
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Может, нёс ее не по своей воле, но должен был бы знать: с волками жить - по-волчьи выть...
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