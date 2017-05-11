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 Спорт, Фоторепортаж
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 Экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук с георгиевской лентой поучаствовал в параде в Санкт-Петербурге. ФОТОрепортаж

Почетный гражданин Луцка, экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук принял участие в официальных мероприятиях по случаю Дня Победы в Санкт-Петербурге. При этом, Тимощук носил цветы, повязанные георгиевской лентой.

По информации пресс-службы питерского "Зенита", "по случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне" футболисты и Тренерский штаб ФК возложили цветы к монументу "Родина-Мать" на Пискаревском мемориальном кладбище, пишет Волинь Post, передает Цензор.НЕТ.

На фотографиях клубной пресс-службы с георгиевской лентой на цветах "засветился" и Почетный гражданин Луцка Анатолий Тимощук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тимощук вошел в тренерский штаб российского "Зенита"

Экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук с георгиевской лентой поучаствовал в параде в Санкт-Петербурге 01Экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук с георгиевской лентой поучаствовал в параде в Санкт-Петербурге 02Экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук с георгиевской лентой поучаствовал в параде в Санкт-Петербурге 03


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🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 6 ч.6 часов назад
в Одессе активисты ночью закрасили имя палача и военного преступника Жукова на памятнике, установленном на ул. Таирова...

Экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук с георгиевской лентой поучаствовал в параде в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 9202
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Он умер для Украины . Нет у гниды Родины .
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А че ж портрет деда не притянул? За кого его дед "волыняка "воевал?
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Український часопис‏ @falledlenin 6 ч.6 часов назад
В цей день 1944 року Державний Комітет Оборони CPCP ухвалив постанову № ГОКО-5859 щодо депортації кримських татар.

Экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук с георгиевской лентой поучаствовал в параде в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 1493
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Это может понять лишь те, чьи родственники были депортированы. Украинцы тоже депортированный народ.
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мій дід теж був остарбайтером, потім був в совковій тюрмі, за це...
але трохи зміг пожити в вільній Україні!
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Ну да, символическая парочка,Тимощук и Будулай Луческу, а проще говоря-кто девушку ужинает, тот ее и танцует....
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У Лучески колорадской ленты в руках что то не видать , а вот у настаящщыго поцтриёта своей страны имеется .. Ещё и гладит её руками .. хуйболист сраный . !! .
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Да ему по херу... У нас почти все звезды спорта, политики, кино и шоубиза - все беспринципные ряженные циники. Они в теме, бабло рубят. В Украине в вышиванке, в Рашке в ватнике.... им по барабану. А то, что там кто-то, где-то за Родину, за вільну неньку Україну, так это не про них 100%.
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И это животное еще было капитаном сборной Украины.
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У вас и президент, судя по всему, из того же стада.
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А чё он вааще на рашу поперся ??!! Он что голодал ??!!
Почему простые люди жертвуют всем , а это быдло позорится за деньги .
Нравится ему параша ? Пусть отказывается от украинского гражданства
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А чего сука павалий поперлась,а сосалка лабада,а турецкая подстилка лорык?
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Пэтя! А ТЫ ЛИШИШЬ ЭТОГО ВАТНОГО ПИДОРКА ГРАЖДАНСТВА?
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avdeyka‏ @avdey777ka 15 ч.15 часов назад
Все было так... до избрания барыги и взятия авакяном их всех под свое крылышко

Экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук с георгиевской лентой поучаствовал в параде в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 8927
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и это было правильно. Но все же меняется? Мы же не можем так жить вечно?
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он ее пытается наоборот приныкать... дали букет пару минут назад с тряпкой этой да и все...
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Смешались в кучу кони, бляди,
И поп с кадилом рядом гнусный
Лишь мозг с собой они не взяли,
Ведь мозгу среди рузкех грустно
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Та чого ви репетуєте дітки, весь спорт в Україні сєпарний, звідки тітушки? з спорту, їм покую всі ці патріоти, понад усе, у них бабло понад усе! Всьо! Ото хіба отой спорт що одягаються у доспіхи лицарів та куяряться до всрачки, тим вірю, все щиро! А чого так? Бо проіпали ви своїх спортсменів, а вони люблять і хочуть гарно попоїсти, і на гарні попогледіть, а спорт в Україні фінансуються ганебно, а рашкокозлостан вкурив що спорт це щей видовище для рабів з давніх давен актуальний.
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Большая часть футболистов, которая во время войны поехала за баблом в кацапию либо из шлюхтера, либо воспитаники шлюхтерской школы. Совпадение?
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Да пох!!! Яка трагедiя!!!! Для меня лично важнее судьба наших парней на передовой,простых скромных,открытых .В общем не о чем и говорить.
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Кстате не вижу чтобы он ее надел... дали букетик с ленточкой, он довольно постыдно ее держит.... не повод для сенсации
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Неужели вы думаете в шахтёре он был патриотом?????
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раніше я вважав тимощука українцем та й патріотом. а воно - зрадник
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И что цепляться к этой ленточке? Во всем мире и георгиевские ленточки и серпасто-молоткастые красные флаги использовались при возложении цветом к памятникам ВОВ. Трудно будет в Украине иметь закон, запрещающий использование символики, разрешенной в остальных странах. ЕСовские правозащитники в миг наедут.
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А что, для этого нужен закон?
Выйди в Мордоре на улицу всего-лишь с шарфом цветов украинского флага, и без всякого закона поедешь в полицейский участок для ответа на вопрос: ты, часом, не террорист?
Чем не метод для упёртых адептов секты ху#ла?
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наши луцкие депутаты никак не проголосуют за лишение этого козла звания "почетный гражданин Луцка". Правда, две недели назад он был лишь в тренерском штабе "Зенита" и эту полосатую тряпку не носил.
Может, нёс ее не по своей воле, но должен был бы знать: с волками жить - по-волчьи выть...
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А що ми святкуємо? Те, що замість німецьких окупантів прийшли російські окупанти? І чим же російські окупанти кращі за німецьких? Для України остання війна, розпочата розпочата росіянами проти України у 1918 році ще не закінчилася. Перемога ще попереду.
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Цензор.НЕТФотоСпортЭкс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук с георгиевской лентой поучаствовал в параде в Санкт-Петербурге. ФОТОрепортаж
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